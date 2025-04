PORTAL 2: el juego donde pensar ES divertido!

Vieron esa sensación cuando se levantan temprano para ir a estudiar/trabajar y no tener ganas de nada? De tener que viajar una hora o dos a un lugar al que no quiero estar? Es horrible, si, pero es lo que nos toca. Pero no estaría genial poder viajar a través de una puerta de un lugar a otro INSTANTÁNEAMENTE? Ahorrarnos horas y horas de tiempo para... desperdiciarlas en otra cosa? Por supuesto que si!Por desgracia no se puede por ahora gente :( , pero les traigo un juego en donde sí, y esPortal 2 es un videojuego FPS de lógica/puzzles creado en 2011 por Valve Corporation, desarrolladora de otros famosos títulos como CS:GO, la saga Half Life (con la que comparten universo), Left 4 Dead, entre otros éxitos. Es la secuela del también exitoso Portal 1, en esta oportunidad con una historia más desarrollada y detalles visuales que en la anterior entrega. Fue premiado en el BAFTA 2011 como Mejor Juego del Año, así como varios premios más por el doblaje de los actores.Este artículo es un review SIN SPOILERS, ya que seguramente hay gente nunca oyó hablar de este juego y su historia es tan bella que sería una pena que se la arruine un tipo random de internet, así que el review con spoiler lo haré en otro momento.Portal 2 en elte sitúa en la mente de Chell, una sujeto de pruebas que está en un laboratorio de altísima tecnología a cargo de una inteligencia artificial, donde su misión es escapar de las instalaciones superando un conjunto de pruebas usando los elementos que dispone en su entorno.En el, tú y tu compañero controlan a dos robots diseñados por la inteligencia artificial GLaDOS, llamados Atlas (azul) y P-Body (naranja). Estos bots son puestos a prueba en las instalaciones de evaluación cooperativa para demostrar que la ciencia ahora está en manos de las máquinas, y que los humanos no pueden cooperarPara resolver estos puzzles se nos brinda un dispositivo muy importante: laEste objeto nos permitirá crear los llamados portales, "agujeros" interdimensionales interconectados, que permiten al sujeto entrar por un portal y salir por el otro instantáneamente.A través de éstos portales podremos cruzar, saltar y trasladar objetos sin ningún problema. También hay una propiedad fantástica que se aplica con ellos: si nos arrojamos a un portal a una cierta rapidez, saldremos por el otro con la misma rapidez con la que entramos, en la dirección del portal de salida. Esto se conoce como-Cada prueba consta de una puerta de entrada, el número de prueba, los elementos disponibles, cámaras y ventanas de vigilancia, y la puerta de salida.-Nuestro objetivo es abrir la puerta de salida y subir al elevador para la siguiente prueba.-La puerta solo se abre presionando un botón o activando un receptor, no es posible usar las manos ni destruir la puerta.-Tu interacción se reduce a moverte, saltar. disparar un portal azul o naranja, y agarrar y soltar objetos.-Es indistinto cuál portal uses para entrar y cuál para salir, se puede en ambos sentidos.-Sólo puedes disparar portales en superficies planas y blancas, cualquier otra superficie no es "portalizable".-La pistola no requiere "combustible", podrás crear portales tantas veces como desees, pero solo 2 al mismo tiempo-Dispondrás de unas botas especiales que impiden que sufras daño cuando caes, así que no te preocupes por morir por caída.-En el modo cooperativo, si mueres, eres reensamblado por una maquina y te devuelve al mapa.Los objetos disponibles son:-Cubo: Se utiliza para presionar botones, cubrirse de disparos o como carga para empujar otros objetos.-Botón: no hace falta detallar mucho verdad? Se ve arriba jaja-Cubo redirector: Cubo que también puede utilizarse para redireccionar un láser-Láser: (si cruzo me quema XD) de nuevo no hace falta explicarlo, te lastima si lo tocas.-Campo de emancipación o "fizzler": es un campo de energía que impide que puedas crear portales y trasladar objetos a través de él. Si lo cruzas no te hará daño, pero destruirá los portales que hayas creado así como los objetos que toquen el campo-Campo bloqueador: el inverso al fizzler, podrás crear portales y trasladar objetos a través de él, pero te matará si lo cruzas.-Puente de luz: es un haz de luz sólido que te permite caminar a través de él. Es muy útil en zonas donde el suelo esté lleno de ácido-Túnel de excursión: es un rayo en forma de cilindro proyectado por un generador que traslada al jugador/objeto que esté en él alejándolo del generador (versión azul) o acercándolo (versión naranja). Podrás salir del túnel cuando quieras moviéndote hacia afuera de él.-Gel de repulsión (gel azul): Sustancia viscosa que hace que la superficie cubierta por éste pueda ser utilizada para saltar más alto, así como arrojar más alto a los objetos que estén cubiertos de gel-Gel de propulsión (gel naranja): Este gel permite correr más rápido sobre superficies cubiertas por éste, así como también hacer más resbalosos los objetos.-Gel de conversión (gel blanco): Este gel permitirá convertir una superficie no portalizable en portalizable.-Torretas: robots estáticos cargados de munición que si te ven te dispararánY hay un par de cosas mas pero que no puedo mencionar en este post, asi que por ahora les dejo el trailer de este juegazo:. Y antes de llorar porque no tienen dinero, recuerden que es de 2011, así que ya anda por ahí crackeado XD.Bueno gente me retiro acá para irme a dormir, si apoyan el post subo el review de la historia completa y sus teorías, como se merece. Que no se note que me dio vagancia y lo quise dividir en dos digooo emm gracias y hasta la próxima!