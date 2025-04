¿Por que Fallout 3 es tan genial?

Cuando se anunció el Fallout 4 de Bethesda con la melodía de "Atom Bomb Baby" de los Five Stars, yo, como la mayoría de la gente que conocía, no podía esperar a volver al universo Fallout. Decidí saltar a Fallout 3. Entonces hice una pausa. Los juegos publicados por Bethesda, como Rage y Dishonored, tenían mejor combate, y Dishonored también tenía mejor sigilo. Fallout: New Vegas se había lanzado con varias mejoras, y contaba con más aventuras y flexibilidad que Fallout 3. ¿Qué tiene Fallout 3 que es tan especial? ¿Qué lo convierte en un juego tan genial?



La jugabilidad de un videojuego puede ser pensada como un lenguaje. Para disfrutar correctamente de un juego, los jugadores deben tener fluidez en su juego. Como resultado, cada juego debe tomarse el tiempo necesario para enseñar a los jugadores cómo jugar, lo cual es genial, excepto que a menudo es la parte más aburrida de cualquier videojuego. Esto es especialmente cierto en Fallout 3. Al empezar un nuevo juego para este artículo, temía la perspectiva de tener que pasar por la secuencia de entrenamiento de nuevo. Los mejores niveles de entrenamiento son cortos; los de Fallout 3 duran treinta minutos.Primero, naces, lo que debería decirte cuánto tiempo va a durar esta introducción. Tu madre muere en el parto. Escoges tu nombre y tu apariencia. ¡Gran trabajo! Ahora eres un ciudadano de la Bóveda 101, un refugio oculto en lo profundo de la superficie de Washington, D.C. Es el año 2258, dos siglos después del holocausto nuclear que destruyó el mundo. Avanza un año y ahora eres un bebé que acaba de descubrir cómo caminar. Tu padre te habla de la escritura favorita de tu madre. Fallout 3 te enseña cómo interactuar con los objetos.Avanza un poco más y celebrarás tu décimo cumpleaños aprendiendo sobre los menús de diálogos y el VATS. Después de eso, tienes 16 años y haces un examen que te ayuda a establecer tus habilidades. El examen toma demasiado tiempo para ser algo remotamente cercano a lo agradable. Luego vuelves a saltar en el tiempo, y finalmente, en 2077, cuando tienes 19 años, tu padre deja la bóveda por el páramo de afuera. En este punto, el aburrido tedio de la introducción del juego está en su apogeo. Tú, el jugador, estás preparado para escapar, que es precisamente lo que haces, porque las autoridades de Vault 101 te están buscando.Lo que sucede a continuación es uno de los mejores momentos de la historia de los videojuegos.Es tan simple. Sales de la bóveda después de una larga y aburrida secuencia de entrenamiento hacia el viento y la luz del sol cegadora. Muchos juegos tienen secuencias de apertura visualmente dramáticas, pero los mejores desarrolladores entienden que la motivación lo es todo, y Bethesda lo ha dominado. Al hacer que Vault 101 sea tan tedioso, Bethesda se asegura de que los jugadores no puedan esperar a salir al mundo y explorar, que es de lo que trata el juego.Fallout 3 puede ser rápido, pero en cambio es lento, te lleva a través de una vida, por lo que realmente te sientes como un niño que quiere dejar el Vault y encontrar el mundo más allá. Es genial porque es aburrido.Además, los jugadores han aprendido lo suficiente del lenguaje del juego para sobrevivir. Saben cómo jugar el juego. Algunos jugadores emprendedores han creado mods de "inicio alternativo" para el juego, y yo tengo el atractivo de una introducción más corta, especialmente para los jugadores experimentados, pero incluso cómo, después de cientos de horas en el juego, todavía me encanta cómo mi frustración con el espejo de la bóveda son mis personajes, y cómo eso me empuja hacia el implacable páramo.2.Puede ser difícil escribir sobre juegos de mundo abierto, porque los jugadores pueden hacer casi cualquier cosa en ellos. A menudo son aglomeraciones sueltas de mecánicas situadas en espacios abiertos gigantescos con muy poco sentido del detalle. No son tanto mundos en los que participar como mundos por los que viajar. Es por eso que muchos juegos de mundo abierto tienen una estructura de misión que implica mucho tiempo de viaje, una breve lucha en la arena, y luego una conclusión de algún tipo, por lo general una escena cortada.Batman: Arkham Knight y The Witcher 3, ambos grandes juegos por derecho propio, ejemplifican este enfoque del punto A al punto B en el diseño de niveles. Arkham Knight quiere que te sientas como Batman, por lo que se te dan oportunidades para atravesar la ciudad como lo haría Batman. Claro, puede que te encuentres parando para un "evento", pero Ciudad Gótica se siente como un patio de recreo con la distracción ocasional. Witcher 3 quiere vender esta idea de aventura épica, así que se esfuerza por hacerte sentir que estás recorriendo grandes distancias y haciendo cosas increíbles en el proceso.No es así para Fallout 3.Lo que hace que Fallout 3 sea genial es que sus distracciones son muy curiosas. Con Arkham Knight, cuando oyes una alarma de incendio, sabes que vas a enfrentarte a uno de los repetitivos eventos de Firefly. Cuando ves la luz brillante y parpadeante de una bomba, sabes que la vas a cortar. Estos eventos son más o menos los mismos, los haces porque son tareas que conoces. Fallout 3 te lleva a través de su mundo animándote a hacer preguntas: ¿qué es eso? ¿A dónde conduce? ¿Qué es lo que hace? Estos no son eventos predecibles y repetidos.Bethesda no sólo mantiene las cosas interesantes distrayendo a los jugadores, sino que las mantiene interesantes en un nivel de momento a momento. Demasiados juegos de mundo abierto esparcen un montón de edificios aquí y allá alrededor de algunos espacios planos. Caminar se vuelve aburrido rápidamente. Por eso muchos de ellos incluyen coches o caballos o ganchos de agarre o lo que sea, porque sus mundos tienen largos tramos de aburrimiento entre todas las partes emocionantes. La diversión se encuentra en la travesía rápida. Fallout 3, por otro lado, dice "¡hey, bombas nucleares lanzadas aquí, así que el mundo está marcado con cráteres y radiación! En realidad tienes que pensar en la navegación".Fallout 3, como todos los mundos de Bethesda, está mucho más enfocado en el movimiento segundo a segundo. Tienes que subir esta pendiente y rodear ese árbol y así sucesivamente. Estás explorando su mundo como si estuviera allí, y siempre hay alguna razón para prestar atención a lo que pasa a tu alrededor. No hay ningún Batmóvil para invocar, ninguna Cucaracha para atravesar los bosques, y ciertamente ninguna tirolesa para mandarte a volar por el cielo.Una persona que hizo uno de los mayores mods de Fallout 3 me explicó que parecía que Obsidian había dejado intacto gran parte del terreno del mundo, por lo que muchas zonas estaban simplemente acordonadas con paredes invisibles o completamente planas.Por ejemplo: una vez, vi los restos de un avión en el desierto. Mi viaje hasta el naufragio me llevó varios minutos aburridos en los que no pasó nada. Simplemente pulsé la tecla Q y dejé que mi personaje caminara directamente hacia el naufragio. No había nada allí. Retomé mi dirección original sin incidentes. Finalmente, pasé varios minutos sin pensar en navegar o encontrar algo digno de mi atención. Era aburrido.Sólo tienes que caminar alrededor del mundo de Fallout 3 y ver cuánto varía el terreno. Siempre te mantiene ocupado, siempre te ofrece algo interesante que encontrar. Hay una máquina de refrescos aquí, un montón de demonios discutiendo sobre el agua allí. Un hambriento yao guai, que es un oso mutante, para los no iniciados, puede venir cargando a la vuelta de la esquina de un camión abandonado.POSTDATA :Esta vez coloque imágenes debido a los comentarios del articulo anterior