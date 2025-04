PoE: Un juego gratuito de Steam que nos recuerda al Diablo

Muchos de nosotros recordamos el Diablo 2 Con mucha nostalgia, y sinceramente consideramos que el popular Diablo 3 no le hizo justicia y no merece tanto el nombre de ser conocido como el sucesor de aquella saga, también esta el caso de aquellos no tenemos dinero para Diablo 3, y por eso hago este articulo, dándoles a conocer un juego que es gratuito, para nada un "pay2win" y definitivamente complejo y rejugable, Path Of Exile, un ARPG con muchas mecánicas y, desgraciadamente, mucho mas tiempo de juego que el ultimo juego de la saga Diablo (se que lo menciono mucho, pero no encuentro una mejor comparación que todo el mundo conozca xD) Empecemos hablando de la gran comunidad que hay en este juego, para que se hagan una idea este juego tiene una pagina completa dedicada al comercio de los items de este juego, así como la casa de subastas que nos dio Blizzard, pero sin dinero real, todo en este juego es loteado por los jugadores y no hay forma de conseguir experiencia o items chetos con dinero real, también hablando de sus desarrolladores es bueno destacar las temporadas, cada 3 o 4 meses se da una nueva temporada, con una nueva mecánica para conseguir experiencia e items, con nuevos objetos únicos y nuevas gemas de habilidad.Ya que he mencionado las habilidades os quiero explicar el sistema mas original y completo que he visto en un videojuego ¿se imaginan poder mejorar sus habilidades a través de gemas de support? es difícil de entender en un inicio, pero literalmente puedes unir gemas de habilidad y de soporte para así conseguir lo que quieres, mas proyectiles al lanzar una habilidad, mas daño elemental, mas probabilidad de critico... entre otro montón de cosas, y tengo que admitirlo, el juego no es muy intuitivo, pero la comunidad es activa y dispuesta a ayudar, Hay builds por todo Internet, y otra cosa compleja en este juego es su enorme árbol de habilidades, dándote la posibilidad de darle a tu personaje las cualidades que quieras conforme subes de nivel.El juego merece ser conocido, en definitiva es algo grande y que se esta expandiendo poco a poco, lo recomiendo totalmente, soy un gran fanático de los juegos de este estilo, y este me encantó, mostrando ser diferente a los otros y con una historia muy interesante, por eso, si quieres jugar algo similar al Diablo o a cualquier otro ARPG, pero no tienes dinero, te recomiendo este.El juego tiene bastante dificultad, también tiene PvP y hace poco empezó a estar en Steam, antes se había publicado de manera independiente, hace poco fue totalmente traducido al español y puedes completarte la historia con mas amigos, o si te quedas atascado en alguna parte del juego le puedes pedir a alguien que te ayude, con el jefe que te falte o la zona que te hace morir, su página principal sigue estando en la web y donde esta la zona de comercio que os menciono y con más información del juego: https://www.pathofexile.com/game



También aquí les explican como este juego ha logrado sustituir el oro o las típicas monedas por un completo sistema de intercambio de items, algo novedoso y que hace mucho no se ve en los juegos