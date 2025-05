( 40 ratings)

Podra PUBG superar a League of Legends?

En este Articulo analizaremos y les hablare sobre la popularidad que a tenido el juego PUBG y si en un futuro pueda superar al MOBA mas conocido, League of Legends, Tambien analizaremos cada punto a favor y en contra de cada juego. Ademas de una conclusion, si PUBG superara a LoL. PUBG a causado un crecimiento muchisimo, tiene una curva de creciemiento imprecionante. Muchos se han planteado de que si en un futuro PUBS superara LoL en Popularidad, Pero analicemos cosas importantes; LoL es un MOBA, en cambio PUBG, es un Shooter en Tercera Persona. Ambos juegos se especializan por su Experiencia Competitiva y eso les entrega un Pontencial mayor.



Analicemos sus Puntos a Favor y en Contra de cada juego:



League of Legends



Favor:



-LoL Ya tiene su Escena Competitiva (Sports)

-Tiene modo Espectador (Sin ningun fallo, eso abre la puerta a partidas de Sports)

-Optimizacion: LoL ya llea años en funcionamiento, su optimizacion esta estable

-Y lo mas importante, League of Legends es un Juego GRATUITO



Contra:



-La experiencia de juego depende mucho de con quien te pongan, en pubg tu dependes de tu mismo, en lol dependes de tus compañeros



-Trolles, Afks y Flamers (Gente que se dedica a insultar): Este punto tambien es importante, ya que, arruinan tu experiencia de juego. Que te toque un Troll o que alguen te insulte y pierdan una partida por eso es frustrante. En cambio PUBG como dije anteriormente , dependes de ti mismo si ganas o pierdas



Player





Favor:



- Puedes perder, pero aun asi pasas un buen rato. sus partidas promedios son de 20-30min.Aun asi como dije anteriormente tu dependes de ganar, asi que no hay frustracion en ese punto



-Colas de emparejamiento: PUBG tiene una cola muy rapida para poder entrar a jugar, en cambio LoL es mas lenta. Para LoL tienes que elegir posicion, banear campeones, elegir tu campeon, pantalla de carga.en cambio PUBG con un click estas jugando (Literalmente)



Contra



-Optimizacion: La optimizacion de PUBG es pesima, con un PC de gama alta/media o superior a sus requisitos, Va mal, tienes que bajar la calidad de video ("Jugarlo en Graficos Bajos"). En cambio LoL no necesitas un buen PC para que te corra.(Con un pan y 2 cables te va a 30 FPS)



-Es de PAGO: eso dificulta que gente lo descargue, ya que, hay que pagarlo. En cambio LoL es de libre acceso, no se necesita pagar para tenerlo





Opinion personal: Ire directamente al grano, en mi opinion a PUBG le falta mucho para superar a LoL, Por su optimizacion, Puntos que revisamos anteriormente, ect. Si PUBG fuera de paga tendria aun mas fama, pero si sigue a este ritmo podria llegar a la cabeza junto a LoL. Pero tu tienes la ultima palabra