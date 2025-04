PlayStation Classic Edition

En este artículo quiero dejar en claro que no soy hater de la consola de Sony.

De seguro muchos habrán visto o oído de la mas reciente consola de sony “PlayStation Classic”, todo el mundo tenia buenas expectativas, pero cuando salió todo se fue a la ruina, en este articulo te explicare los 2 grandes errores de la consola de Sony pero primero pongamos esto en contexto de eventos.







El 11 de noviembre del 2016 salio a la venta la NES Classic una versión en miniatura de la NES con 30 de los mejores juegos de la consola a un precio de 60 euros que arraso en ventas acabándose el stock de la consola la primera semana y teniendo una gran recepción de los medios que elogiaron la gran idea que tuvo Nintendo y viendo el excito de la NES Classic, Nintendo el 29 de setiembre del 2017 sale a la venta la SNES Classic que vendría a ser una versión en miniatura de la SNES con un catalogo de 21 juegos en medio de ese cátalo tenemos al “Star Fox 2” un juego que jamás vio la luz y que por esta misma razón agrega mas valor a la consola que igual a la NES Classic arraso con su stock y con las criticas. Ahora el 3 de diciembre del 2018 salió la PlayStation Classic que era una versión en miniatura del primer PlayStation con 20 juegos clásicos por el precio de 99,99 euros, creo que Sony tuvo un poquito de inspiración de Nintendo solo un poco, todo el mundo estaba con el Hype por esta consola pero en su primer mes de lanzamiento todo se fue a la ruina.









Ahora les diré los 2 grandes errores que la consola de Sony y no están ordenados de del peor al menor o menor al mayor problema, esta ordenado aleatoriamente.

1.- LA LISTA DE JUEGOS: Creo que todo el mundo que ha comprado estas consolas era porque querían volver a jugar esos grandes títulos que cada una alberga pero la PlayStation Classic carece de los títulos que la hicieron grande como un Resident Evil o la trilogía de Crash Bandicoot o Tomb Raider en cambio cuenta con algunos títulos no tan conocidos no como en los casos de las consolas de Nintendo, les dejo la lista de juegos de cada una de las consolas.

Playstation Classic: Battle Arena Toshinden, Cool Boarders 2, Destruction Derby, Final Fantasy VII, Grand Theft Auto, Intelligent Qube, Jumping Flash!, Metal Gear Solid, Mr. Driller, Oddworld: Abe’s Oddysee, Rayman, Resident Evil Director’s Cut, Revelations: Persona, Ridge Racer Type 4, Super Puzzle Fighter II Turbo, Syphon Filter, Tekken 3, Tom Clancy’s Rainbow Six, Twisted Metal, Wild Arms.

SNES Classic: Contra III: The Alien Wars, Donkey Kong Country, EarthBound, Final Fantasy III, F-Zero, Kirby Super Star, Kirby’s Dream Course, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Mega Man X, Secret of Mana, Star Fox, Star Fox 2, Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting, Super Castlevania IV, Super Ghouls ’n Ghosts, Super Mario Kart, Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars, Super Mario World, Super Metroid, Super Punch-Out!!, Yoshi’s Island.

NES Classic: Balloon Fight, Bubble Bobble, Castlevania, Castlevania II: Simon’s Quest, Donkey Kong, Donkey Kong Jr, Double Dragon II:The Revenge, Dr. Mario, Excitebike, Final Fantasy, Galaga, Ghosts´n Goblins, Gradius, Ice Climber, Kid Icarus, Kirby’s Adventure, Mario Bros, Mega Man 2, Metroid, Ninja Gaiden, Pac-Man, Punch-Out!!, Featuring Mr. Dream, StarTropics, Super C, Super Mario Bros, Super Mario Bros 2, Super Mario Bros 3, Tecmo Bowl, The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link.

2.- Emulación: Si alguien compra algo de un producto de alguna compañía ya sea Nintendo o Sony lo hace por que quiere un producto de calidad y certificado por la compañía pero en el caso de la PlayStation Classic no fue así ya que ellos en ves de crear su propia emulación pero Sony agarro una Rasperry pi y le puso en cima un emulador gratuito que puedes encontrar en internet echa por fans ósea te están vendiendo algo que tu mismo puedes hacer saliéndote mas barato cosa que no sucedió con Nintendo ya que ellos si crearon su propio emulador oficial pero para rematar Sony hiso tan buen trabajo que los juegos corrieran con menor calidad y que sufrieran caídas de FPS comparada a la consola originalidad y eso es imperdonable estando con la tecnología de ahora hagas una emulación peor que en los años 2000.









En conclusión Sony tomo la idea de Nintendo para aprovechar la fama de las consolas mini de Nintendo y un poco de sus ganancias, haciendo un trabajo mediocre esperando que nadie se de a cuenta lo único que se puede rescatar de la consola es el diseño ya que cumple con ser mas chica que la consola original.