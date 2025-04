Plantas vs Zombies 2









Jugabilidad y temática



Modos de juego

Multijugador Batallaz

Modo principal



Plantas y zombies

Te hablare sobre la segunda entrega del reconocido videojuego “plantas vs zombies“Videojuego 2d de estilo “tower defence “, al igual que antecesor tiene la misma temática pero con muchas mas opciones, la drama comienza cuando el loco Dave come un delicioso taco, al terminar se da cuenta que es unas de las cosas mas ricas que ha probado [que en eso no esta tan loco], así que decide regresar en el tiempo con ayuda de su “maquina“, al hacer esto provoca un desequilibrio en el espacio tiempo,consecuencia a eso no lleva a distintas épocas del tiempo, ahora tendremos que hacer lo posible para sobrevivir en cada época.Cuando empezamos, el juego nos limita en muchas cosas, como por ejemplo la cantidad de plantas eso obviamente se ira habilitando al pasar del juego, también el juego consta de una especie de “ayuda“, consta de 3 tipos cada una precio fijo, aparte del juego fijo, consta de muchos minijuegos como muchos clásicos : zona infinito, rompe jarrones, y otros nuevos donde aparte de divertirnos ganaremos dinero. aparte hay un montón de misiones que debemos completar con ayuda de un carismático personaje que es prácticamente un tronco.En cuanto a jugabilidad lo encontré muy equilibrado y cómodo, con la clásica jugabilidad de la anterior entrega algo que se aprecia mucho, ya que también no hay mucho que hacer ya que simplemente es un genero de tower defense pero de toda maneras se agradece, algo que me disgusto que le pusieron la dinámica de pay to win ya que como la principal defensa que tenemos son las plantas, tratan de exprimir eso al máximo, poniendo plantas premiun, obviamente sobresalen d todas teniendo habilidades muy chateadas y aunque cueste creer no todas las premiun son la gran cosa un gran ejemplo es la “lanza guisantes congelados“, una verdadera decepción para la comunidad, pero todo eso lió del pay to win es pasable gracias al que el juego es gratis [algo que no lo era en su anterior entrega].Y como mencione anterior mente, viajar en el tiempo provoco un desequilibrio en el espacio tiempo, consecuencia de esto nos transporto en distintas épocas, en el juego existen 12 mundo, cada uno con su dificultan mas alta que la anterior.Aparte del modo de “juego principal“ el juego consta de 2 mas, los minijuego [que no son tan relevantes] y el multijugador batallaz.Primero escoges de que equipos estar, si ser zombie o ser planta, una vez hayas escogido te sumerge ras en una batalla 1 vs , donde el que consiga mas puntos ganas, los puntos se pueden ganar dependiendo del mando, si eres zombie los conseguirás matando mas plantas y si eres del equipo de las plantas lo conseguirás matando a mas zombies, en la parte superior recibirás la información de quien va ganando, muy útil ya que te angustia y te pone mas nervioso aparte si ganas la partida recibirás un trofeo, si logras conseguir mucho estarás en un rango, una vez domines este modo, se te sera muy fácil jugar los demás pero aun conservara la esencia.La misma forma de juego que la anterior entrega, puesto que traes mas opciones, como la mas reconocida que es el nutriente, una especie de potenciador, que si la pones en una planta, optendra su máximo poder por así decirlo, también recibes un especie de ayuda, que si estas en apuros te sera muy útil, aparte de todo eso no hay mas novedades.Como mencione anteriormente, esta entrega trae mas zombies que plantas, algo muy curioso pero aun así conserva su esencia, lo que mas admiro de esta entrega es su originalidad a la hora de traer a los zombies y plantas ya que han sido muy buenos a la hora de crearlos, cada uno con una habilidad muy útil, tanto en plantas como zombies, aunque hay plantas premiun que están muy chateadas, pero como somos humanos siempre habrá un error y como en esta entrega se puede subir de nivel las plantas hay ocasiones que estas logran superar a las premiun, y es que algunas plantas premiun simplemente las ponen por poner algo que se ha visto siempre no solo en este juego así que es perdonable no solo por también por que esta gratis, y mencionar aunque es bastante obvio, mientra mas pase el tiempo mas difícil como zombies muy fuerte, plantas muy chateadas, algo que se ha visto siempre, quitando le lado todo el juego a la hora de innovar es buenísimo.Sin duda un buen juego, preservando ese algo que siempre tubo, a pesar de todas las renovaciones que tubo, algo de admirar, también me encanta el nuevo estilo caricaturesco que tiene y que el nuevo modo esta re bueno, unos de lo mejores títulos del genero tower defence.Espero que haya sido de tu agrada mi articulo.