PERSPECTIVA DE UN JUGADOR - DOTA 2

Clasificatoria : Juegas para subir o bajar tu MMR (puntos) y alcanzar nuevas medallas.

No clasificatoria : Partidas casuales con las que puedes jugar con tus amigos, conocidos, etc.

1c1: Partida de 1 vs 1, solo en la senda central.

Eleccion libre, son partidas normales, en donde si pierdes, no afecta en lo más mínimo a tu MMR.

Modo capitán, el capitán elige por héroes para su equipo y a la vez prohíbe los héroes que no desea su participación en la partida. Este modo es bueno jugarlo en un equipo de 5 jugadores. Ya que así habrá mas coordinación.

Menos jugados, Se te asigna los héroes que menos juegas para elegir de entre .todos, uno solo y empezar la partida.

PERSPECTIVA EN PARTIDA

Matando a otros héroes.

Dando el último golpe a los creeps.

Matando ancestrales y a las criaturas de jungla.

Ganando oro con runas de bounty,

Cuando hay un guardián observador:

Cuando no hay un guardián observador:

Runa de recompensa (bounty).

Runa de rapidez (haste).

Runa de doble daño (double damage).

Runa de invisibilidad.

Runa de regeneración.

Runa de ilusión. (la que te aplicó ella)

Dota 2 es uno de los juegos más populares a nivel internacional, tanto ha sido su éxito que se disputan partidas profesionales en el mundo de los E-Sports (Deportes electrónicos). Dota 2 es un juego de estrategia sumamente interesante, en equipo de 5 jugadores. Puedes echarte algunas partidas en el momento que deseas y aproximadamente cada partida suele durar 1 hora. La comunidad de dota 2 ha ido creciendo exponencialmente en estos últimos 2 años con gente poseedora de excelentes skills como también de gente tóxica, a continuación explicaré algunos puntos esenciales que todo jugador de dota 2, tiene como perspectiva en su juego.Como primer punto a tomar en cuenta tenemos la perspectiva de nuestro perfil, que nos indica los 3 mejores héroes con los que nos ha ido bien en la totalidad de nuestra partidas de juego, podemos notar en la parte superior derecha las ultima partida que hemos tenido y en la parte inferior derecha los héroes que queremos mostrar por diferentes motivos, para mostrar nuestros items caros, por ejemplo.Toda persona posee una medalla característica el cual le sirve par emparejar con otros de su similitud en partidas clasificatorias. En mi caso poseo la medalla de Arconte con 3 estrellas, que equivale a unos 2700 puntos de MMR (clasificación).Para poder entender mejor el sistema de medallas, pasaré a mostrarles un gráfico de todas las medallas que existen en el juego.Desde la medalla más baja que es Heraldo , hasta la medalla más alta que es la medallas "Inmortal", cada medallas posee estrellas, que van desde una simple estrellas hasta un máximo de cinco. Una vez llegado a la medalla de inmortal, eliminan las estrellas y al avanzar más de rango, puedes alcanzar posiciones en el ranking de dota 2. Generalmente los jugadores "profesionales" que juegan en competitivo, poseen estos tipos de medallas rankeada.La interfaz de dota ofrece al jugador la opción de poder "ver" partidas en vivo, abarca desde partidas jugadores profesionales en torneos, copas de batalla, partidas clasificatorias y las partidas de tus amigos agregados a tu lista de steam.Tenemos 3 tipos de búsquedas de partidas:En los cuales tenemos:En la parte de búsqueda clasificatoria, nos ofrece los mismos modos ya anteriormente explicados:Esta es la parte de jugabilidad con BOTS (para practicar viene de maravilla).Los héroes de dota 2 se clasifica por FUERZA, AGILIDAD E INTELIGENCIA, cada uno posee poderes característicos, unos obtienen ventajas sobre otros, etc, lo cual se entenderá mejor en la fase de picks (Elección de héroes):Los objetos que se equipan durante el juego de dota 2 , juegan un papel muy importante y es debido a que proporcionan ciertas ventajas o buff que pueden marcar diferencia en la partida.En la siguiente imagen tenemos objetos BÁSICOS Y MEJORAS, los básicos son por lo general comprados en los primeros minutos del juego, las mejoras de los objetos, surgen de algunas fusiones de los objetos básicos y estos se van adquiriendo en la mitad o en los minutos 30 , 40.Cuando jugué por primera vez el dota pensé el las ropas personalizadas de los héroes te hacían mas fuerte en la partida, pero eso no era así, y por lo visto estos trajes personalizados cumplen la función de solo dar efectos en habilidades o ambientales durante el juego, como si le pusieras adornos a tu árbol de navidad. A continuación mostrare al héroe "Antimago" y algún traje que pude conseguir durante todo el tiempo que he jugado. Por lo que verán le da otro toque más llamativo:Ahora veamos los puntos que podemos rescatar cuando jugamos una partida de dota 2:Primeramente cuando empezamos una partida de dota 2, tenemos la fase de los picks (Elegir a nuestro héroe) , para poder tener éxito en el juego debemos tener en cuenta que existen roles y si se respetan los roles, tiene mucho de que ganar.Los roles que se puede rescatar son los siguiente:, es el que hará mucho daño y aprovechará el espacio que le proporcione su equipo.se encarga de la visión en el mapa y cuida del hard carry en los primero minutos, su items deberán ser de apoyo.se encargará de rotar en las 3 líneas proporcionando apoyo donde más lo necesiten y buscando a quien matar.se encarga de la linea del medio, es el rol que mas niveles sacará en los primero minutos.es el que creará todo el espacio posible para su hard carry, su linea es muy difícil, por lo que en este parche mayormente van 2 héroes en la linea que antes era del offlaner.Sabiendo esta parte, podemos continuar:Una vez elegido nuestro héroe pasamos a comprar los ítems necesario para los primeros minutos:Lo siguiente es personalizar como quieres que tu héroe salga, me refiero al aspecto visual:Existen guias gratuitas hechas por otros jugadores, los cuales pueden servirte de muchas ayuda para tener la idea de que ítems sacarle a tu héroe, que skill subirle, etc. Solo son recomendación, el criterio de como armar a tu héroe ya depende de uno mismo.El iniciar el juego nos encontramos en la fuente de nuestra base, cerca de nuestra ubicación se encuentra una tienda en donde puedes comprar lo que necesites:Es importante siempre llevar un pergamino de teletransporte, cuesta barato y es efectivo para escapar de situaciones en donde morirías. Cabe mencionar que no puedes teletransportarte a cualquier lugar, solo a torres aliadas o estructura de tu base.Puedes teletransportarte directamente a tu base haciendo doble click en el pergamino de teletransporte.El objetivo de ganar una partida de dota no es matar mucho, si no destruir la base enemiga, siendo más específico la torre ancestral. Muchos confunden este hecho y piensan que peleando bastante o matando por montones, ganarán la partida, y cuando pasa lo contrario ahí viene el problema en el equipo, lo que provoca un desbalance, ya que empiezan a hacer cada cosa por su cuenta y al final terminan perdiendo.Destruir torres proporciona oro, Denegar torres hace que el enemigo no obtenga nada de oro, es un punto muy importante a tener en cuenta.Una vez destruida las 2 torres de tu línea, te encuentras con una tercera torre acompañada de 2 barracas, una de ellas es la barraca de creeps de rango y la otra de cuerpo a cuerpo: Si se pregunta que son los creeps, pues son las criaturas que aparecen en el minuto cero y avanzan en linea hasta morir, por otros creeps enemigo o golpeados por la torre enemiga.: creeps rangocreeps cuerpo a cuerpoDestruyendo estas barracas obtendras el beneficio en tu creeps, se volverán más fuertes y eso asegura que avancen con más fuerza en la línea donde se rompieron las barracas.Destruyendo todo eso nos topamos con 2 torres que protegen a la fortaleza ancestral, generalmente estas torres son tediosas de destruir, porque las torres de las otras líneas (si aun no están rotas) te empiezan a golpear causando mucho daño el cual obliga a retroceder.Si se deja con vida a la torre ancestral , esta puede regenerarse. rompiendo esa última torre obtendrás la victoria:Ya explicado el objetivo para ganar una partida de dota, veamos más a detalle las cosas que podemos encontrar en la partida, primeramente les presento al mapa de la partida en miniatura. Sirve de guia para que el jugador sepa en donde se ubican sus aliados, y los enemigos.Podemos usar la funcionalidad del radar, para diversas ocasiones, saber si hay alguien cerca para poder plantar algún guardián observador y no morir en el intento, por ejemplo.Si el radar se pone de color "verde" es que no hay alguien cerca, si se pone de color "rojo" es que hay alguien cerca y deberías retroceder si estas un poco débil.Existe la funcionalidad de fortificación, el cual es temporal y otorga inmunidad al golpe en estructura y en todos los creeps del equipo. Puede servir par retrasar el push enemigo y poder realizar un contraataque sorpresa.Es muy común ver que héroes invisibles como "Riki" o "Bounty Hunter" maten a nuestro courier, es por eso que en parches anterior se implemento el escudo para nuestro animal mensajero (courier), este le otorga inmunidad al golpe físico por un corto tiempo y de esta manera puedas salvarlo de la muerte, es muy perjudicial si muere el "courier" por las razones que otorga oro a todos el equipo enemigo y si es que tiene algunos items en su interior, éstos no podrán ser entregados, para que reviva nuestro "courier".Volvamos a las primeras etapas del juego, en donde nuestro héroe empieza desde el nivel 1 y es necesario subir nuestros poderes. Una vez llegado al nivel 10 , es opcional subir algún talento, cuyo fin es buffear a nuestro héroe con alguna propiedad.Para que tu héroe crezca necesita oro y experiencia, lo cual se obtiene:Dando el ultimo golpe a los creeps:Estos son los distintos ancestrales que podemos encontrar en la jungla aliada o enemiga (son los que mayor oro pueden dar entre las bestias de jungla):De este último hay que tener mucho cuidado, puesto que un golpe del más grande puede amarrarnos y bajarnos la armadura por unos segundos.Los guardianes observadores son muy importantes, ya que sin visión nos sometemos a ser cazados por el equipo enemigo, prever estos riesgos, nos conllevan a mejorar. Aquí les muestro la diferencia que hay en lo que respecta a visión, cuando se tiene un guardián observador y cuando no.Otro punto importante a rescatar es que casi en el medio del mapa, en una cueva se encuentra "Roshan" una bestia muy poderosa, al matarlo te da oro y experiencia y no solo eso:Bota un "aegis", al equiparse puedes resucitar inmediatamente cuando mueres.Bota un aegis + queso, el queso te restaura inmediatamente vida y mana, efectivo en un batalla.Bota aegis + queso + orbe refresh , este orbe te permite refrescar una habilidad las habilidades que hayas usado, muy bueno en héroes con definitivas muy fuertes, como por ejemplo el faceless void, enigma, kunkka, tidehunter, invoker, etc.Para ir finalizando este artículo les voy a hablar acerca de las runas del juego.Existen las siguientes:Esta runa sale cada 5 minutos y proporciona solamente oro, el cual va dando más conforme pasen los minutos.En los parches anteriores daba experiencia, ahora ya no (muy triste para los que juega de support).Esta runa proporciona mucha velocidad de movimiento al poseedor, usualmente se utiliza para realizar cacerías en otras líneas, es muy efectiva para eso.Esta runa proporciona daño extra en los golpes físicos, efecto en la línea de medio para asegurar el último golpe en creeps, para matar a roshan, para hacer cacerías en otras líneas, etc.Esta runa proporciona invisibilidad al héroe, si el jugador tiene el item de botella, puede activar esta runa y mientras gasta una carga de su botella, muy efectivo para matar a héroes que se encuentran farmeando en jungla, o para matar en la línea de medio.Esta runa es muy efectiva para restaurar la vida y el mana en cuestión de segundos, en una pelea de equipo es mejor darle prioridad al que tiene menos vida para su respectivo uso. Si es que estas por morir y te encuentras unas de estas runas , considérate afortunado. Esta runa se puede cancelar si el héroe recibe un golpe del enemigo (héroe).Esta runa al ser activada, te proporciona 2 copias adicionales a tu héroe, estas copias solo pueden causar daño físico, mas no puede usar poderes.Finalmente culmino este artículo aconsejándoles que jueguen tranquilos, eviten la toxicidad en todo momento, porque eso suma puntos negativos a tu equipo, colabora siempre con tu equipo y lograras crecer.