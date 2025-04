Perfect Dark - Opinión personal y experiencia

Dificultad - Agente : Esta es una de las dificultades como les mencioné en un principio "para novatos" el cual se deriva de enemigos con poca vida y muy fáciles de matar, puede que al comenzar este juego si no eres experto sólo debes calentar probando esta primera dificultad para que seas todo un veterano más adelante y retes a tus amigos en el multiplayer jeje

Dificultad - Agente Especial : Digamos que los enemigos ya empiezan a tener un poco más de vida sin embargo todavía se pueden llegar a matar fácil sólo con un poco de práctica al Aim , sólo diré que se requiere almenos una semana de juego y ser sólo un poquito más de nivel que el de novato ¡así que muy pilas con los enemigos!.

Dificultad - Agente Perfecto : Acá la dificultad aumenta mucho más de lo habitual ya los enemigos empiezan a tener buen aim en cuanto a disparos a tú persona por lo que se requiere un nivel de experiencia más alta de lo normal, si ya sabes usar las armas con cada porder especial puede decirte que serás casi imparáble :)

Dificultad Oscuridad Perfecta : Esta dificultad sólo se puede jugar cuando hayas culminado todos los niveles del modo historia y te permite de cierto manera modificar los reflejos del enemigo por si buscas dificultad a nivel dios diría yo jajaja ;)

Primeramente quiero contarles un poco acerca de lo que fué este juego desde mi punto de vista y algunos más que otras cosas la experiencia basada bajo mi propia opinión como jugador de la famosa consolaPerfect Dark llegó para ser amado por nosotros al ser uno de los juego shooters más famosos en sus tiempos desarrolado por la compañía de. Este juego shoot fúe una de mis colecciones dentro de tántas preferidas como la que salió en conjunto a este llamado Golden Eye 007 y bueno empecémos con el artículo :) ..Perfect Dark un juego shooter que en contribución de sus desarrolladores fueron destacados durante algunos años por traernos muchas espectativas acerca de lo que fueron sus primeros gráficos ende contenido violento - animado , recuerdo que en unas de mis colecciones llegué a leer el nombre de sus desarrolladores en algunos de sus casettespor la compañía dequienes todavían tuvieron el mérito de sacar al mercado 3 Juegos dentro de ellos los siguientes : Perfect Dark > Golden Eye y Perfect Dark Zero. Pero entrando en tema Perfect Dark consistía en exterminar ciertas razas de extraterrestres que se encontraban replegados por todo lo que era el Aréa 51 en sus bandas habían 4 modalidades de dificultad el cual podías jugar como especie de un arcade donde cumples el roll de la agente Joanna quien lucha por investigar bien acerca de los experimentos deldonde ocurre un fenómeno de creaciones raras que eran los extraterrestres grises.Unas de las primeras curiosidades fué una de mis sorpresas, resulta ser que la compañía desarrolladores defueron tamién los creadores de Diddy Kong Racing , Banjoo kazooie 1 , Golden Eye 007 , Banjoo Kazooie 2 y Jet Force Gemini entre otros juegos de shoot y aventura muy famosos ydivertidos para aquéllos años .¡Sí!.. Este juego contaba con el modo multiplayer y se podía jugar de forma cooperativa con los personajes protagonistas de la historia Joanna quien era la agente de investigaciones de dataDyne y Daniel Carrington , tradicionalmente el que envió a investigar ciertos asuntos anormales de las nuevas creaciones malignas (Extraterrestres grises). Sín dúda alguna este juego me brindó muchos momentos de diversion y el modo 1v1 cooperativo y deathmatch eran fascinantes por la gran variedad de armas que traían estos mapas.Era muy exclusivo tener que jugar con una sóla palanca en cuanto al control del nintendo 64 ya que dentro de lo que es el modo Jugador Vs Jugador son de las mejores experiencias que uno puede tener , nunca tuve queja alguna porque los botones de selección y disparos fueron lo suficientemente cómodos en cuanto al apuntado automático y otros botones tradicionales amarillos (Cruzetas amarillas). ¿Los gráficos? , No eran full 4k ni mucho menos las mejores texturas por ser de una de las consolas más viejas ya que nos ofrecían de igual modo las primeras dimensiones encon texturas suaves y un motor gráficos no tán potente. Para este juego no importan los gráficos siendo que está muy bien desarrollado para toda ocasion , en este caso las buenas armas y/o ambientaciones que está nos brinda para una mejor calidad de juego.Cabe resaltar que estas marcas de agua son proporcionadas por los mismos desarrolladores deasí que no hay problema en eso son sólo pequeñas muestras de como era el juego hace años y apesar de no tener los mejores gráficos te llevaban a una buena dimension con tan sólo jugarlo, este juego lo podrás conseguir de forma gratuita por medio del emulador de Project 64 si algún día quieres vivir la misma experiencia de juegos que la mía .A continuación me gustaría redactarles un poco de cuales eran los tipos de dificultades que existen en este juego , como todo shoot en primera persona si eres novato debes saber que también hay un modo donde los enemigos tienen poca vida y hasta el jugador menos experimentado puede pasarse muchos niveles sin necesidad de ser experto y pues aquí les traigo 4 modos ddde dificultades los cuales son los siguientes :Vaya que lindos recuerdos , me trajo este juego shooter ya que si estabas aburrido y no querías pasarte las misiones sólo podías emplear la ayuda en modo Co-operativo con tu amigo y esto es lo que lo hace muy divertido ya que podías exterminar extraterrestres de manera más fácil y sin miedo a ser presa de los enemigos así que podría decir que me sentía seguro al tener un compañero con quien defenderme en la mayoría del tiempo.Para este juego existían 2 razas de extraterrestres , la primera raza se llamaban loslos cuales se dicen que eran los más amigables y su trabajo durante años era vigilar a los humanos durante cientos de años y estos eran de color grises.Losvendría siendo una de las razas más agresivas entre los extraterrestres y se dice que son de estatura pequeña pero de cierto modo estaban en guerra durante años contra losVisten con trajes bio-mecánicos los cuales les dá un aspecto como el de los humanos y en su especie se rumorea que son serpientes . ¿Curioso no?Como les mencioné en el juego existes armas con ciertas habilidades las cuales hacen un cierto doblaje depende de que arma uses ya seán pistolas , revólveres , cuchillos , rifles , ametralladoras , lanza cohetes y lanza granadas. Esto despertó el entusiasmo de muchas personas por el modo Deathmatch del juego por ejemplo existe una arma que es de especie pistola que al usar su habilidad oculta ésta te tazeaba dejándote inmóvil por un corto plazo de segundo dejándote como presa fácil. Cuando había pensado que ya lo había visto todo probé el lanza cohetes y para mi sorpresa su habilidad especial era la manipulación del misil que disparaba lo podías dirigir hacía el enemigo en cualquier parte que se escondiése mientras tu quedábas expuesto a la deriva, sí el enemigo te consigue manipulando el misil y te mata antes de que tú lo encuestres estarás perdido esta es una de las contras (Ventajas y desventajas dealgunas armas). El rifle es un arma muy potente y su habilidad especial era atravezar pareder con una mira de rayos X que te permitía ver a tu enemigo detrás de ellas dántote un poco más de ventaja sobre él. Podrías hablares de muchas otras armas pero les motivo a que se descarguen el emulador de N64 y juzguen uds mismos no se arrepentirán de nada se los aseguroNo hay excusas para dejar de probar un juego sólo por tener gráficos tan bajos ó texturas un poco malas, de cierto modo puedo asegurarles que hasta el juego con peores gráficos puede resultar ser el mejor para muchas ocasiones y regalarte momentos de full diversion con esto me despido y gracias por atención espero este artículo séa de su agrado , les traeré muchos más de estos juegos más adelante :) by (Clowreed97).