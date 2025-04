Perdóname Señor...

Una muestra de los increíbles gráficos de Fortnite... Ok no:









Debido a la gran cantidad de artículos nefastos y mal plagiados o repetitivos hablando siempre de lo mismo, aborrecí el tan aclamado "" sin si quiera haberlo probado.Pero el destino hizo que un amigo me viniera recomendándolo porque él jugaba eny quería que jugásemos juntos. Ahora sí que puedo decir lo que pienso.Modo Poder conen 3, 2, 1...Es bien sabido por todos que existe una cantidad incontable de artículos sobre Fortnite, donde nos maravillan con increíbles palabras sobre lo que supuestamente es un gran juego, nos han explicado 20mil veces cómo empezar una partida y nos han descrito otras 20mil veces las armas que podemos usar, así como nos han deleitado con la gran creatividad que poseía la comunidad de este juego. De verdad acabé aborreciéndolo porque todos los que escribían artículos sobre, lo hacían como si hubieran encontrado el Santo Grial de los videojuegos y que en mi opinión provenía de mentes con cierta inexperiencia en el mundo de los videojuegos.Esto me venía en forma de sensaciones, mientras leía lo que escribían los demás por mi mente pasaban ráfagas de innumerables títulos que han pasado por mis manos porque no veía novedad alguna en lo que nos contaban, pero además lo contaban como si fuera algo revolucionario en los videojuegos. Cada artículo que he leído sobresimplemente ha arrojado algo nuevo al juego que ya existía en otros juegos, o sea nada a menos que seas una persona que te dediques exclusivamente a este juego, claro.Llegué a pensar que en la vida iba a probar este juego, hasta que el otro día se cruzó en mi camino un viejo amigo que me comentó que si jugaba, que él jugaba en lay que podíamos jugar juntos desde mi. Me llamó la atención la idea, en décimas de segundo pensé "Y si todos esos artículos tuvieran razón, aún recuerdo el de la comunidad creativa de, quizá el juego merezca la pena." Así que lo descargué y lo instalé.Mis dificultades empezaron cuando quise toquetear el nivel de gráficos y demás, ya que mien su día era de gama alta pero que con el transcurso de varios años se ha quedado en gama media-baja a día de hoy, pero como lo uso para trabajar no me sofoca.La verdad es que los gráficos me parecían simpáticos en las imágenes que estaba viendo hasta entonces, así que intenté configurar en la mayor medida una calidad-rendimiento que fuera bien para mi máquina y ahí ya me di cuenta de que es esa clase de juegos que están diseñados para una máquina potente de hoy, el problema es que ya habiéndolo probado, considero que existen muchos juegos con gráficos de mucho más nivel y que no piden tantos recursos.Cuando por fin entro al juego, lo primero que hice fue buscar entre todos los botoncitos de la pantalla a ver dónde podía editar a mi personaje, porquecuenta con una infinidad de recursos para personalizar tu.... La verdad es que enNO puedes editar tu personaje, ni la cara, ni el sexo, nada, absolutamente nada. Incluso busqué en internet y me encontré conque cada partida te sale un personaje prediseñado y aleatorio, sin dar opción a seleccionar al menos entre dos o tres para dejar el que te guste, pero no. Esto lamentablemente bajó mis expectativas de 100 a 50 directamente, pues una de las cosas que más nos gusta a muchos es editar y crear un personaje, aunque sea con las cuatro cosas básicas. La única opción que por lo visto te dan, es a comprar un paquete o directamente ropa que luego colocas a un personaje y ya te sale siempre ese. Que tengas que jugar con personajes prediseñados y aleatorios me hizo preguntarme cómo es posible que habiendo tantos artículos sobre este juego, no haya ninguno que empiece por decir este detalle tan importante. Quizás es que muchos no dan importancia a esto porque en cierto modo puede que carezcan de personalidad propia, no lo se.Fantásticas opciones de personali... nada:Ya sumergiéndonos en el juego, con tantos artículos sobre armas y creatividad me esperaba que por lo menos cada jugador tuviera una bolsa con armas que pudieras coleccionar para usarlas o algo así, pero nada de eso, tal y como empiezas desciendes y te buscas la vida, esto por un lado es bueno ya que en un principio es equitativo, puedes recoger materiales con un pedazo de pico más grande que tu y posteriormente construir estructuras. Las armas, munición, bendas, escudo, etc tienes que encontrarlos por el mapa. Esto no me parece ni bien ni mal, han desarrollado el juego así y es a gustos, cualquier cosa que compres para el personaje serán atributos estéticos, ropa y demás. Pero claro, tras leer sobre la comunidad creativa dey leer tantas veces las armas y demás, pues me esperaba otra cosa.Mi primera partida probando no duró mucho, mientras toqueteaba los botones y me familiarizaba con el modo construir, se me acercó un tipo con una flamante trajey se me puso a bailar delante mientras sonaba una música, yo viendo esto ya sabía que me iba a fusilar, así que intenté salir corriendo pero cuando me giré había 4 o 5 tíos más que me hicieron un corro, intenté correr pero me dispararon y con mi personaje a cuatro patas medio muriéndose intentaba alejarme pero me construyeron cuatro paredes y me encerraron, se me pusieron a bailar todos y me mataron. Increíble game play verdad, acostumbrado a PvP duro allí donde los haya voy y me encuentro con esta absurdez, que si bien puede ser gracioso por un lado, por otro lado ya me dejó claro lo que pensaba y es que es un juego por y para frikis y jovenzuelos, y mira que yo soy friki pero no de esa forma.Jugué unas cuantas partidas más antes de desinstalarlo, para tener algo con lo que poder decir con total seguridad que este juego no es tal y como lo pintan algunos, y ha sido confirmado. He matado a varios jugadores, he ido corriendo de aquí para allá a tiros, he probado armas (blancas, verdes y azules), e incluso he conducido un coche de golf. Intenté llegar a una isla mientras bajaba en paracaídas y caí en el agua, pensaba que podría llegar entonces a la isla, pero al caer al mar automáticamente me morí.Existe otro handicap en este increíble juego donde no personalizas absolutamente nada, ni desarrollas un personaje al que le acabas cogiendo cariño, y es que cuando empiezas una batalla hay una tormenta que va reduciendo el mapa hacia el centro, un par de veces me pilló la tormenta, adivináis lo que me pasó no? Efectivamente la muerte.A nivel de interfaz no hay gran cosa, tienes el pico y 5 huecos más para poner una pistola, unas bendas etc, pero si ocupas todas las casillas tendrás que tirar un arma para recoger otra. El modo construcción tampoco tiene ningún misterio, revientas cosas y coges materiales, luego puedes poner paredes o escaleras, increíblemente creativo vamos.En definitiva, no es un juego para mí. No se trata simplemente de que los artículos existentes te generan una idea equivocada del juego, a mi no me ha gustado nada y ahora puedo decirlo tranquilamente porque lo he probado, y ahora es cuando realmente no entiendo cómo pueden haber escrito tantas veces sobre este juego hablando maravillas y nadie haya sacado a la luz detalles como los que estoy sacando ahora, para gustos los colores y a mi personalmente me gusta más disfrutar de un buen juego con un buen argumento y opciones de personalización y desarrollo, que me sumerga en aventuras y pueda disfrutar tanto de la historia como del juego. Si buscas un juego que sea de partidas rápidas todos contra todos y te da igual el personaje, te da igual todo y sólo quieres hacer el paria, matar y reírte pues puedes probar, teniendo en cuenta de que tu personaje pasará por todas las razas que existen y por ambos sexos, pero para pegar cuatro tiros ya tengo el, que lo probé con las tareas y lo sigo teniendo, pasa desapercibido pero realmente rompe en creatividad a este y otros juegos, ya que tu mismo te construyes tu vehículo y vas a pvp con tu "trasto", así como ves otros trastos de la gente y te echas unas risas, me lo paso mucho mejor que en, el cual ha durado apenas media hora en miUn saludo y nos vemos en la próxima, y como vuelva a ver un artículo dele prendo fuego directamente.