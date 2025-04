PAYDAY: The Heist - Reseña personal. (b_s)

Esta vez os traigo un juego que no tenemos en Gamehag, pero sí a su sucesor. PAYDAY: The Heist es el primero y donde se formó un gran juego que fue mejorado en PAYDAY 2. En Steam lo podemos adquirir por 14'99 euros.Entre los dos PAYDAY tengo una gran cantidad de horas jugadas, estos 2 juegos me encantan y por ello me he decidido a dedicarles un artículo a cada uno. Y en especial al primero, ya que no hay ningún artículo que hable sobre él.Para comenzar, diré que esta edición es la mejor para mí, no por su contenido (el cual es poco, pero de calidad) sino por la originalidad y creatividad que supuso entre los demás juegos coetáneos por su esencia. No hubo otro juego parecido, PAYDAY: The Heist fue un bonito comienzo para esta clase de juegos.Es cierto que sólo tenemos 9 mapas (bajo los tenéis y el noveno está en el lateral derecho), pero estos son enormes y algunos se pueden hacer de diferentes maneras. Y la I.A. (Inteligencia Artificial) no tiene fallos, funcionaba como tenia que ser, aun que puede llegar a ser un tanto estúpida xD.También tenemos una variedad de armas aceptable, pero no tan grande como en el PAYDAY 2 actualemente (sumando las de los DLC's).Sobre los DLC's, ya que he sacado el tema, comentaros que tenemos 2, que están bien y merecen la pena (los 2 salen a 13'98 en Steam). Pero entre los 2 aconsejo enormemente el de Wolfpack (cuesta 9'99 euros). Por menos de 30 euros tendrás una experiencia completa de la esencia original del PAYDAY, el juego vale lo que cuesta.Luego tenemos la comunidad, la cual no es tan mala como en el PAYDAY 2, pero tampoco es la mejor que he visto. Aunque como es viejo el juego, la comunidad ya no es tan activa.Este juego requiere tener un equipo si quieres lograr completar un atraco en dificultad alta, jugarlo solo no te lo aconsejo para nada, además de que pierde la gracia del teamwork y te costará muchísimo más. En equipo (de 4 jugadores) tendremos a cada persona haciendo su función, controlando una zona de rehenes o intentando abrir una caja fuerte por ejemplo.Lo único malo que considero del juego es el sistema de habilidades, que no tiene muchas opciones en comparación con PAYDAY 2. Ya que todo lo que tienes que hacer es elegir en qué árbol avanzar, y a medida que subes de nivel obtienes cosas de éste (como armas, ventajas, bonos, etc.), pudiendo cambiar entre los árboles en cualquier momento. Y que las cosas de cada mapa no cambian de lugar como en PAYDAY 2 (bajo teneis un ejemplo de esto con el clásico taladro del First World Bank), esto es algo que le quita el hacer cosas únicas en cada partida.Como sabréis si los habéis jugado, las diferencias entre PAYDAY 1 y 2 son enormes.Pero si estás buscando un juego de robar pero el concepto de arcade de PAYDAY 2 te está desconectando, entonces considera el PAYDAY: The Heist (otra opción del genero de robar sería la saga Thief pero es muy diferente al estilo de PAYDAY).En PAYDAY 2 te encontrarás con muchos policías, pudiendo jugar como un tanque de la resistencia al daño que tendrás y con una ametralladora ligera, más a parte las 4 torretas que te cubrirán mientras restableces tu armadura al acabarse.Pero en PAYDAY: The Heist, los policías son menos en número, pero los daños que causan son mucho mayores, los escuderos funcionan tácticamente y los equipos especiales como bulldozers o tasers trabajan con más lógica. Y si no quieres quedarte con tu equipo, un francotirador te hará caer en un número muy pequeño de impactos...Es un juego donde el trabajo en equipo es esencial.Tengo que deciros, que el PAYDAY 2 es más realista en lo que se refiere a movimiento y armas. Porque en PAYDAY: The Heist te mueves más rápido de lo normal y la precisión es muy buena hasta corriendo (es como si estuvieses quieto). Además, a diferencia del PD2, aquí no tenemos el modo sigilo.En conclusión, por si tenéis dudas de como es el juego, es "fast and furious" (rápido y furioso, perdonad por el chiste malo), difícil y simplemente increíble para los fans de la saga PAYDAY. Y recomiendo encarecidamente el DLC de Wolfpack, ya que tendrás 4 árboles de habilidades más, 9 robos en total y una tonelada de diversión. Mi valoración a este juegazo es de un 9 sobre 10.Un saludo y espero que os haya gustado esta reseña que la he hecho desde el cariño que tengo a esta saga. Toda crítica constructiva es bienvenida. ¡Felices fiestas y b_s se despide hasta la próxima!