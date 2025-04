PAYDAY 2 - Reseña personal. (b_s)

Como os comenté en mi reseña de PAYDAY: The Heist, esta vez os traigo PAYDAY 2, su sucesor, el cual podremos adquirir en Gamehag por 5899 Gemas y en Steam por 9'99 euros, pero está rebajado con un 50% a 4'99 euros.También tenéis PAYDAY 2 Ultimate Edition, que por 13'74 euros tenéis los 36 DLC's más el PAYDAY 2, aprovechad ahora si pensáis en comprarlo porque en total, con los DLC's por separado sale a 68'35 euros.Tal y como la anterior, esta reseña se basará en mi experiencia tras cientos de horas en este juegazo y explicaré ciertos aspectos que nos ofrece.Para los que no lo conozcan PAYDAY 2 es un simulador de robo. Donde tú junto con otros tres amigos como máximo (o bots, si te apetece) os enfrentáis a oleadas de policías controlados por la I.A. mientras tratáis de robar diamantes, dinero o lo que tengáis que hacer en cada escenario o establecimiento. O, si te sientes como un ninja, intenta completar los robos en sigilo, sin dejar que nadie te vea e ir cumpliendo los objetivos de cada mapa.Hay muchos atracos diferentes en el juego (67 en total) con sus propias tácticas y peculiaridades (además se incluyen todos los mapas del PAYDAY: The Heist como el First World Bank). Estos mapas varían en su forma, cambian la localización de las cámaras, cajas fuertes, tarjetas, objetos o personas que tienes que atar con bridas.La jugabilidad es bastante buena, permite a los nuevos ladroncetes integrarse fácilmente en el juego. Si eres nuevo, te aconsejo empezar junto a jugadores experimentados para que te ayuden a aprender las reglas y cosas que debes saber del juego como la elección de tus habilidades según tu preferencia como jugador de apoyo (de munición), médico, técnico, tanque o vayas a jugar en sigilo. Y tranquilo, no eres tan malo como crees si caes muchas veces (a menos que decidas jugar en las dificultades más altas en el nivel 28, entonces estarás en una situación muy compleja para ti y tu nivel).Cada atraco toma una de dos estrategias posibles: Asalto o Sigilo, cada una tendrá ciertas características y los jugadores tendrán que tener las habilidades adecuadas para el estilo de juego que elijan, ya que si van con habilidades de asalto en un mapa de sigilo, les verán enseguida y fallaran el sigilo. Y viceversa, en cuanto les empiecen a disparar, al no llevar buen equipo caerán en seguida.Respecto al estilo de juego de Asalto, decir que la mayoría de los mapas siguen el estándar de ir a un sitio, hacer un objetivo, sobrevivir, ir a otro lugar, agarrar y mover bolsas, etc. Hay algunos muy interesantes y bien diseñados con puzzles que tendrás que hacer para completar el atraco. El diseño de nivel para la mayoría de los robos también es bastante sólido y la mayoría de los robos son diferentes entre sí lo suficiente como para que no sientas como si estuvieras haciendo lo mismo una y otra vez.Y en lo referente al Sigilo, hay gran cantidad de mapas que puedes hacerlos de esta manera. Losrobos son divertidos y cuando se hacen a escondidas pueden ser muy gratificantes, en dificultades altas te sientes como un pro xD. Pero hay algunas cosas que hay que tener en cuenta.Si quieres jugar con otros jugadores en sigilo siempre es mejor jugar con gente que conoces o parece que se lo tome en serio, ya que algunos son troll o van a su bola como pasa como por ejemplo en algunos equipos de PUBG. También hay un montón de gente cuyo enfoque al sigilo es básicamente utilizar una mecánica de juego que evita que los guardias pidan ayuda hasta que consigas que todos queden incapacitados, eliminando así de forma efectiva la necesidad de sigilo, esto solo se pueden hacer en bajas dificultades y en algunos mapas por la relación entre la cantidad de respuestas al busca que puedes hacer y los guardias que hay.En el juego tenemos 7 tipos de dificultades que escalan bastante bien, siendo la dificultad más alta casi imposible con el conocimiento completo del mapa, trayendo la mejor configuración y el mejor equipo para la misión en cuestión.Hay una gran variedad de armas en PAYDAY 2, que van desde pistolas hasta snipers y lanzacohetes. Cada uno de ellos tiene un alto nivel de personalización, lo que le permite añadir miras, láseres, cambiar el cargador y mucho más. Sin embargo, cada personalización tiene sus inconvenientes, como una estabilidad reducida o una menor ocultación (esta última es la más importante si eres de jugar en sigilo).Además, complementando el equipo, se encuentran herramientas como los ECM (inhibidores que se utilizan a menudo en sigilo), botiquines, municiones o torretas. Esto permite a cada jugador suministrar un objeto diferente al equipo, ofreciendo un juego avanzado que requiere una organización previa al atraco. Estos objetos cambian la forma en que se juega al juego, forzando a los jugadores que quieren ser eficientes a trabajar en equipo. A mi personalmente, este aspecto me encanta.Tanto los talentos como los árboles de habilidades (que vemos bajo) de PAYDAY 2 ofrecen muchas maneras diferentes de personalizar tu juego a diferencia del PAYDAY: The Heist, el cual en este aspecto se quedaba muy corto. A medida que subes de nivel, ganas puntos de experiencia. Estos pueden ser aplicados de muchas maneras, ofreciendo diferentes estilos de juego al usuario. Esto permite a los jugadores desarrollar su estilo de juego según su posición, dándoles algo por lo que trabajar.Los gráficos y la banda sonora de PAYDAY 2 son ambos muy buenos, pero he encontrado que la calidad del HUD es un poco deficiente. No me malinterpreten, el original sigue siendo muy funcional, pero habría preferido algo un poco más completo. Así que, durante el último año, he estado usando el "WolfHUD". Es un HUD común (al menos entre los modders) que muestra bastante más información que la que ofrece el juego original. Aun que esto puede provocar que puedas ser expulsado de los vestíbulos que no permiten mods. Bajo veis como se ve con este HUD.En conclusión, Payday 2 puede ser una gran adquisición para la biblioteca de un jugador de FPS (First Person Shooter). Si te gustan los juegos de sigilo o de ir a lo Rambo entre policías que te disparan, este es tu juego. PAYDAY 2 te ofrece un abanico de posibilidades de como jugar cada mapa y lo más importante, en equipo. Y si quieres conseguir el 100%, tendrás que trabajar duro, ya que algunos son muy complejos y hay 1130...Y si te gustó el PAYDAY: The Heist, este juego deberías tenerlo ya.Un saludo y espero que haya sido de vuestro agrado esta reseña, gracias por su atención y recuerden que toda crítica ayuda a mejorar.¡b_s se despide hasta la próxima!