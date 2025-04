TRAMA





GRÁFICAS





JUGABILIDAD





NO ES PAY TO WIN





RECEPCIÓN





CONCLUSIÓN





En este articulo, vamos a hablar del juego Path of Exile en todos sus aspectos posibles.es un juego de RPG acción online en un mundo oscuro fantástico. Fue lanzado el día 23 de octubre de 2013 y desarrollado por Grinding Gear Games. Su precio es gratuito en todas las plataformas.Muchos dicen que es el mejor juego RPG de Acción, no solo los jugadores, sino algunos críticos importantes, pero eso lo veremos después.El personaje despierta en Wraeclast, en la costa, un continente perdido en la nada que sirve como colonia para los criminales que son expulsados de su tierra natal por X causa. El personaje deberá enfrentarse a todos los peligros que existen en este lugar y deberá agruparse con otros exiliados para poder sobrevivir.Son muy buenas, en especial el tema de la iluminación, ya que este, como muchos juegos de de este tipo, es muy oscuro, pero no porque esté mal hecho o algo por el estilo, sino, que así se ve mejor.Esto de la oscuridad se debe al tipo de juego, ya que nos metemos en templos malditos, oscuros, cavernas y lugares los cuales están repletos de bichos extraños, esto además del toque "realista" de sus gráficas, ya que es muy diferente a otros tipo de RPG con gráficos toon y coloridos.El tema del rendimiento es genial, ya que funciona casi en cualquier PC a 60 FPS, pero eso si, en las partidas cooperativas pueden pegar tirones en PC no tan decentes.Esta es como cualquier juego de ARPG, pero una cosa a destacar mucho es el Árbol de Habilidades, el cual tiene más de 1350 opciones disponibles para mejorar.Por eso, se puede comenzar a dotar a tu personaje de talentos y atributos que irás consiguiendo medida avances.Se pueden encantar las armas mediante las gemas que debes unirlas en función de su color. Cada color representa un apartado místico.En diferencia con Diablo, Path of Exile no es un juego de apretar botones al azar para realizar ataques, esto es porque tiene un montón de diferentes estilos de combates.Este juego es uno de los pocos juegos gratuitos que no son Pay To Win, mas barato no se puede, es como si lo hubiésemos pirateado. Esas ventajas las cuales debes pagar como en muchos otros juegos, aquí no existe, aquí se demuestra tu habilidad, no tu dinero.Fue muy bien recibido por todo el público, en Steam está valorado como reseñas recientes como Extremadamente Positivas, y algunas empresas reconocidas también votaron, con un total de 85/100 aproximadamente, así ganando el premio a mejor juego de Gamespot de 2013.Me gusta bastante el juego, mas que nada por lo que no es Pay to Win xd, pero en general me parece un muy muy buen juego, unos de los mejores RPG de Acción de todos, y no lo digo solo yo, solo ve a Steam y fijate.Eso sí, tiene algunos fallos a la hora de conexiones y el cooperativo, no es cosa menor, pero a comparar con todo lo bueno, casi no vale.Le doy un