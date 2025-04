Party Hard o como vengarte de todos tus vecinos.

¿Alguna vez has sido ese pobre desgraciado que quiere dormir y no puede por culpa de que a sus vecinos se les ha ocurrido la genial idea de dar una fiesta? Si ese es el caso este juego es para ti.

Party Hard te pone en el papel de un asesino muy cabreado. El protagonista está cansado de este tipo de situaciones así que se le ocurre una gran solución: acabar con todas las fiestas nocturnas matando a todos los asistentes. Si te gusta salir de fiesta corres peligro, ya nadie está a salvo.

Nada más comenzar el juego te encontrarás con una pequeña introducción que te pondrá en contexto y que, conforme avances en el juego la historia se irá desarrollando. Esto te permite conocer un poco más a nuestro querido protagonista.



La única pega que le veo a la historia es que es bastante simple, es decir, no es nada del otro mundo, es muy común. Sin embargo, para un juego de este tipo que lo más normal es que te pongan todos los mapas y no exista hilo argumental alguno, es un añadido bastante bueno y que, a pesar de no ser la historia más original del mundo es bastante divertida y es perfecta para el juego (no contaré nada sobre la historia pues no quiero hacer ningún spoiler).













Lo que más me ha gustado del juego:

El diseño del juego (pixel art) le va muy bien y es realmente bonito.

Tiene un hilo argumental. No me pensaba que me iba a encontrar con una pequeña historia, de hecho, suponía que iban a estar los diferentes mapas y ya está, pero me llevé una grata sorpresa cuando comencé a jugarlo.

Tiene variedad de personajes (cada uno con habilidades y armas diferentes) que irás desbloqueando conforme avanzas en el juego.

La mecánica del juego es muy simple por lo que pillarle el truco no es difícil.

La dificultad está bastante bien, hay niveles fáciles y niveles bastante complicados.

En todos los mapas hay varias trampas que puedes usar (las cuales van variando también) y añaden un factor bastante divertido al juego.

La música del juego es impecable. No podrían haber elegido una música mejor. Acompaña perfectamente el estilo pixel art y la historia.

El juego puede llegar a ser adictivo, yo le he echado una cantidad de horas que originalmente no pensaba que fuese a jugar.





Lo que menos me ha gustado del juego:

Aunque tenga una historia esta se queda un poco corta como ya he dicho antes, me habría gustado saber más sobre los personajes y más aun del protagonista de la historia.

Es una pena, pero puede volverse repetitivo ya que al final lo que tienes que conseguir es matar a todos los asistentes de las fiestas.

Este es sin duda lo que más me ha desconcertado del juego, los mapas no están ordenados por su dificultad, es decir, en la mayoría de juegos conforme avanzas es más difícil, sin embargo, aquí está todo descolocado y puedes encontrarte un mapa que es facilísimo y luego un mapa imposible.













Mi opinión:

Es un juego divertido. Evidentemente, no es el juego de tu vida, pero puedes pasar unos ratos entretenidos jugándolo (y más si tus vecinos están dándote la noche). El estilo pixel art y la música del juego añadidos a que el juego en sí mismo es bastante adictivo lo hacen una buena opción para esos días en los que estás aburrido y no sabes muy bien a que jugar. Además, el juego es realmente barato te lo puedes pillar en Steam por unos 10€ más o menos.