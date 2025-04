( 17 ratings)

Parsec, la nueva manera de jugar online en juegos sin modo online

Normalmente siempre hablo de juegos, es lo que más me interesa y lo que más se adapta de mis conocimientos a la temática de Gamehag, así que evito hablar de requisitos para el ordenador o programas para mejorar el rendimiento de nuestros juegos. Sin embargo, siempre hay una primera vez para todo y creo que Parsec va a ser una herramienta útil para hacer de vuestros juegos una experiencia aún mejor, así que vengo a explicaros de qué trata todo esto.No sé cuántos conoceréis esta aplicación gratuita, pero para mi ha sido un descubrimiento maravilloso. Se trata de un programa que permite hacer streaming de nuestra pantalla de ordenador.

Ya sé que algunos diréis que ya existen otros programas mucho más conocidos que también lo permiten, como por ejemplo Twitch, sin ir más lejos, que es maravilloso si quieres compartir directamente con el mundo tu experiencia jugando a cualquier cosa (y que además permite a quienes emiten un contenido interesante ganar algo de dinero con las suscripciones y las donaciones) pero la idea de Parsec es diferente, no busca que ni que tú lo utilices con ánimos de lucro (de hecho no recuerdo haber visto por ningún lado publicidad al utilizarlo) ni compartas lo que estás haciendo en tu ordenador con gente desconocida, sino que está pensado para usar con amigos. Lo más similar que conozco es Team Viewer, pero sigue sin alcanzar la funcionalidad de Parsec.













Lo que hace especial al programa del que hablamos son dos cosas:



1) Te da la opción de que los espectadores (que son amigos confirmados como si se tratara del skype por ejemplo) tomen control de tu ordenador.



2) Está diseñado específicamente para hacer streaming de tu pantalla mientras utilizas videojuegos, así que ha centrado todos sus esfuerzos en reducir al máximo los recursos que consume para optimizar tanto la emisión de vídeo como el funcionamiento de tu propio PC.





El punto 1 tiene mucho más interés del que aparenta pues no suena a algo innovador ya que Team viewer, como ya he mencionado antes, ya permitía manejar una computadora desde otra de manera online. Lo revolucionario de Parsec es que tiene varios tipos de permiso para el espectador.

El principal es simplemente el streaming normal para cuando quieres enseñar algo de un juego a un amigo y él no tiene que participar de manera activa, pero podemos añadir más permisos como por ejemplo que tu amigo tenga la posibilidad de utilizar únicamente el ratón en tu ordenador, únicamente el teclado o ambas cosas a la vez. También ofrece la posibilidad de conectar mandos inalámbricos como el de la Xbox o el de la Play Station y que cada amigo desde su casa tenga un mando "utilizable" en la misma pantalla.





Puede que esto suene un poco confuso, porque además toda la página de Parsec está en inglés y la información que ofrece es bastante concisa, así que os voy a poner un par de ejemplos de la utilidad de esto.



Imagina que tienes un juego maravilloso que te encantaría compartir con un amigo, por ejemplo el age of empires o un juego de carreras de coches, pero tiene el problema de que no tiene modo online, sólo tiene multijugador "presencial" (En modo por turnos, o en pantalla partida, un poco como el mario kart de la wii, y utilizando o los dos un mando de consola o uno el mando y el otro ratón y teclado). Bueno, pues con este programa el problema se resuelve ya que ambos amigos podrán ver la misma pantalla cada uno desde su casa y acceder al control de ella como si realmente estuvieran sentados uno al lado del otro.



¿mejor ahora?









Bueno, pues una vez entendido de qué va el tema, vamos con mi experiencia personal:



Llevo tiempo utilizando programas como evolve, que utiliza una VPN que permiten a dos jugadores conectarse a la misma IP para engañar al juego y así hacerle creer que están en la misma red (para juegos como el Civilization, que no sé por qué no le funciona el modo online si no es en red local) pero siempre ha sido tedioso, me ha dado muchos problemas y he tenido que buscar ayuda en mil foros para ir solucionando los errores, así que me había cansado de programas que supusieran un esfuerzo extra y me había rendido a utilizar con amigos (amigos a distancia, claro) únicamente juegos con modo online. Con Parsec los problemas que he tenido para instalarlo y hacerlo funcionar han sido 0. Fui a su página oficial, seguí las instrucciones de descarga e instalación y al momento pude usarlo.

Tenía mis reparos porque mi internet funciona como si hubiera enchufado un hamster al router, pero el resultado fue francamente satisfactorio.

Es cierto que el amigo con mejor internet era quien "hosteaba" la pantalla, pero con programas como twitch yo era incapaz de ver el streaming de forma normal. Lo veía a cortes, se me paraba todo el rato, lo veía frameado y no podía bajar la calidad del vídeo para verlo con más fluidez. Parsec en este aspecto funciona muy bien. La calidad de vídeo que recibes del otro ordenador es extraordinaria, la latencia es mínima (de 7 milisegundos, creo haber leído) y realmente se siente como estar mirando la pantalla desde la misma habitación.



No es un programa perfecto, pues yo mejoraría algunas cosas (por ejemplo, cuando estás en una party de varios viendo a un amigo jugar, si presionas "ctrl C" se te abre una pestaña de chat en la que puedes conversar con los espectadores, pero la persona que hostea no tiene capacidad para leerlo y eso es un fallo) también me ha pasado, aunque reconozco que fue sólo una vez y no tardó en solucionarse, que se les han caído los servers, pero supongo que pasa incluso en las mejores familias.





En conclusión, Parsec no da problemas de lag, ofrece buena calidad de vídeo y audio, te permite utilizar un ordenador que está en la otra punta del mundo sin tener ni idea de programación porque la interfaz es sencilla e intuitiva y además, si eres creativo, puedes transformar la experiencia de juego en algo completamente nuevo. Una de las ideas locas que hemos tenido con amigos, es jugar a un juego de un único jugador entre varios. Uno sólo puede manejar el ratón, otro sólo maneja el teclado y tenemos que coordinarnos para avanzar. Resulta un reto lleno de risas, que al fin y al cabo es para lo que se ideó este programa.



Si habéis llegado hasta aquí, me disculpo por la falta de imágenes pero tampoco hay mucho que mostrar. Lo mejor es que lo probéis vosotros mismos.