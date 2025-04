PaRappa The Rapper

es un juego desarrollado por NaNa On Sha,Diseñado por Masaya Matssura,distribuido el 6 de diciembre de 1996 en Japón y un año mas tarde en Europa Y America sin cambio alguno.También fue lanzado unos años despues para PSP () y remasterizado en 2016 para PS4 (Historia:PaRappa Intentara conseguir el amor de Sunny Funny,por lo que tendrá que.....Aprender Karate,Conducir un Coche,Pagar los daños de un coche y Cocinar un pastel,pero también estará combatiendo contra su rival Joe Chin.Personajes:PaRappa:PaRappa es el protagonista de esta gran aventura,el esta enamorado de Sunny Funny y quiere convertirse en un hombre de verdad,vive en PaRappa Town al igual que todos sus amigos y no le gusta los fideos (Próximamente lo sabrán ;D).Sunny Funny:Sunny Funny es la chica de cual PaRappa esta enamorado,ella también esta enamorada de el podríamos decir que son pareja pero no lo son hasta el el segundo juego (no spin offs),su padre es general de la fuerza militar de PaRappa Town y parece que le gusta que le regalen....flores cortadas? vaya crisis existencial estoy teniendo al escribir esto ;-;PJ:PJ Es el mejor amigo de PaRappa,es DJ del Club Fun un sitio donde todos va por las noches para divertirse por el día le gusta dormir y comer mucho pero por la noche es energético.Katy The Cat:Ella es muy animada y confiada,es lider de una banda llamada MilkCan ella es muy buena en el bajo y la mejor amiga de Sunny Funny.Niveles:Stage 1: I Need become a hero! (Necesito Ser Un Héroe)La Historia es simple,después de que PaRappa ve Joe Chin derrotar a un dúo de bravucones o bueno...intentar por su muy pero muy larga introducción,PaRappa va al Fruites Dojo (Dojo de las frutas) para entrenar con la ayuda de su maestro Chop Chop Master Onion.Stage 2:You Guys Sit in the Back (Ustedes chicos se sientan atrás)PaRappa les da la idea a sus amigos de ir ala playa pero como no tiene auto ni carnet para conducir van con Joe Chin pero PaRappa Y Pj irán hacia atrás y es muy incomodo por los tubos de escape y ademas de que por accidente Joe Chin va para atrás y choca con la tienda de Donasentonces PaRappa aprenderá conducir con la ayuda de su maestra Instructora Mooselini.Stage 3:My Dad Is Gonna Bite Me (Mi Papá Va a matarme)Mientras PaRappa iba de regreso a casa junto a sus amigos pero por distraerse con fantasías de el y Sunny Funny el choca con un trailer y destroza el auto de su padre y para eso tendra que trabaja junto a Prince Fleaswallow y conseguir dinero suficiente.Stage 4: Guaranteed to catch her Heart (Garantizado para tener su corazón)Un día antes del cumpleaños de Sunny Funny,PaRappa le toca hacer un pastel a ella pero cuando lo compra ve que Joe Chin hace uno mejor por lo que Joe Chin le empuja y destroza su pastel por lo que tendrá que ver el show de Cheap Cheap La Gallina Cocinera.Stage 5:Full Tank (Tanque Lleno)Despues de la fiesta de Sunny Funny,Debido a que PaRappa comió mucho pastel del que hizo tiene que ir al baño y llenar el auto de gasolina por lo que va ala gasolinera y va al baño que hay pero se encuentra a todos sus maestros por lo que harán un duelo de rap contra cada uno para llegar.Stage 6:I Gotta Believe (Tengo que creer)PaRappa Es invitado a la gran fiesta en club fun y puede invitar a alguien por lo que va con Sunny Funny para que luego PaRappa pudiera cantar junto a todos sus maestros y con la gran estrella MC King Kong Mushi.Y así termina el juego.Gameplay:El Juego tiene una mecánica en la que seguiremos la combinación de botones que nos dará nuestros maestros obviamente sonTRIANGULO,CIRCULO,CRUZ Y CUADROY EL BOTÓN L Y RPero...hay un cierto problema de sincronizacion por lo que si le atinas a la combinación posiblemente diga que lo haces mal.El juego tiene 4 status de rapeo:Bien:Empiezas con el por defecto y es cuando sigues correctamente la combinacionMal:Si empiezas a fallar algo cambiara en el escenario y la música cambiara a algo horribleAtroz:Es lo mismo que el Status Mal pero con música pero y el escenario cambia algo horribleGenial:Tienes que conseguir tu propio ritmo aun que spameando los botones también funciona.Gráficos y Diseño:Los desarrolladores se lucieron bastante en esto debido que los personajes fueron diseñados en 2D como si fueran recortados desde un papel.Mientras que el ambiente es en 3D.Esto es una de las mejores cosas ademas de la música.Música:La música es lo mas importante en los juegos tipo "Baile y Música"Las canciones y las letras están muy diseñadas aun que deberían variar la forma en que PaRappa las dices ya que casi son las mismas.Están Bien.Curiosidades:1.En la cancion de Mooselini Stage 2 cuando pierdes ella dice "You gotta do it again" pero en el soundtrack dice "Thats Because You Gotta Do it again".2.Si juegas los niveles mientras mantienes el D-Pad Arriba descubrirás algunos secretos en el nivel.3.Como la celebración del 20 aniversario en Japón había una tienda de postres con decoración relacionada al juego y una tienda de regalos.4.PaRappa tuvo un anime pero solo duro 30 episodios y con dos personajes no canonicos.5. Habían teorías de un nuevo anime enfocado al amigo de PaRappa,PJ pero fue cancelado.6.Este fue el único juego de la saga en el que no tuvo ninguna censura7.Muchos pensaban que Crash Bandicoot era la segunda mascota de Sony pero en realidad fue PaRappa.Bueno Eso ha sido todo,Pueden dejar su opinion en los comentarios y como pueden ver...volví después de 2 años o mas tal vez algunos no me reconozcan por que antes estaba por estos lugares y alfan volví xDAdiós :D