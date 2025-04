Papers, Please |Analisis

HISTORIA



Vamos a analizar este juego tanto en sus gráficas, historia, objetivo, etc. Papers, Please es un juego de Lógica/Rol creado por el desarrollador independiente Lucas Pope. El juego se centra en que somos un administrador de una aduana en la cual hay muchos problemas. La historia la analizaremos mas a profundidad mas adelante.Papers, Please, se centra en la historia de un ciudadano de la república de Arstotzka, la cual mantuvo su frontera cerrada por unos cuantos años tras la guerra con Kolechia, pero se decidió re abrirla, y adivinen, el que deberá controlar todo seras tu.Estando en el puesto fronterizo, debemos lidiar con los problemas de papelerio, en donde debemos chequear todo a la perfección sin cometer ningún error, sino, eso sera pagado con una multa.Ademas de esos problemas, estarán los seguidos ataques terroristas, los cuales conllevan a una mayor seguridad, y eso nos trae mas documentos y reglas las cuales debemos chequear.También esta el grupo EZIC, el cual es un grupo secreto el cual busca eliminar a los diferentes modelos políticos de Arstotzka y los demás países, nosotros podemos cooperar con EZIC o ignorarlos y trabajar para el poder.Tras terminar los días jugados, debemos decidir en que gastar ese dinero, si en Alimento, Calefacción o otras cosas (Medicamentos, mejoras, etc). Esto puede costar ya que podemos hacer malas cuentas y que empiece a faltar el dineroAquí es donde vivimos y se basa la mayor parte del juego. Esta región estuvo en Guerra con Kolechia y mientras se desarrolla el juego podemos ver como la relación no es muy estable. Era imposible pasar de un país a otro, pero luego de que se abra la aduana fue posible. Ataques terroristas, contrabando, EZIC y las duras leyes del gobierno, son algunas de los problemas de la región.Es uno de los 4 países los cuales no hacen frontera con Arstotzka. En un momento, nos tocara pedirle los papeles a una pareja que huye de aquí, nos dicen que si no la dejan pasar morirá. Describen el lugar como un gobierno tirano.Es un país costero al suroeste de Arstotzka y tampoco es limítrofe con el. Imporia se queja por injusticias con sus ciudadanos viviendo en Arstotzka y así entonces, bloquea toda importación de bienes. Arstotzka, decide denegar la entrada de los ciudadanos de Imporia, pero pocos días después se saca la sanción.Es el país mas grande del juego y se encuentra rodeando a Arstotzka por la zona Oeste. Este país es el mas peligroso también, ya que esta lleno de terroristas, corruptos y contrabandistas. Se odian con Arstotzka tras la Sexta Guerra.Este país se considera el mas frió y hermoso del juego, se encuentra en el norte. Arstotzka no tiene disputas mayores con Obristan, pero es uno de los mayores países con mas contrabando.Este no hace frontera con Arstotzka y no tiene ningún problema con ellos.Es un país que se encuentra al Oeste de Arstotzka y no tiene frontera con el mismo. Un brote de poliomielitis en Union Federal provoca a Arstotzka exigir un certificado de vacunación contra la poliomielitis en marcha al día de todos los inmigrantes. se da a entender que la Unión Federal tiene una de las economías más fuertes.La verdad no quiero seguir hablando mas de este juego, no porque me canse de hacer el articulo, sino, porque es un juego que se adapta a tus decisiones y que si o si debes jugarlo. Es fácil de hallarlo gratuitamente, pero es mejor comprarlo vía Steam.Le doy un