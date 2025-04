( 32 ratings)

Paper Mario Nintendo 64 juego y opinion personal

Bienvenidos a otros de mis artículos, en esta ocasión les hablaré un poco acerca de lo que es la trama de este grandioso juego de nintendo 64 y les estaré dejando mi humilde opinión para ustedes amantes de los juegos de consolas tradicionales y primeros gráficos bueno comencemos..



HISTORIA DEL JUEGO



Se dice que en un mundo cerca del espacio habita el refugio donde viven las estrellas en paper mario donde estaban en su santuario viviendo en paz y armonía, hasta que llegó el malvado Boxer en busca de de un tesoro que era custodiada por todas las estrellas para que no cayeran en manos equivocadas. Pero Boxer logró su objetivo llegando al lugar y tomó poseción de la famosa varita mágica estelar con la ayuda de su aliada la bruja , sólo de este modo se hizo más poderoso y volvió a las estrellas guardianas cautivas dentro de cartas las cuales sólo serían libres si son encontradas por el personaje principal "Mario"..







Se supone que en el relato de esta historia las estrellas podían cumplirles los deseos a las personas que viven en el planeta y es aquí donde entra el héroe (Paper Mario) al rescate no sólo en busca de las estrellas y la varita mágica sinó de su amada princesa quien también fué cautiva y apresada de libertad por el malvado Boxer, esta travesía lo lleva en un mundo donde todo es ambientado dentro del juego con gráficos y animaciones de papel en un pueblo muy ámplio y lleno de enemigos con diversidades de misterios por descubrir. En su primer enfrentamiento con Boxer estaba en total desventaja ya que él sólo disponía de sus botas cuando el malvado tiene la varita estelar donde podía fácilmente acopiar más poder que Mario, tras la derrota de Mario fué despojado del palcio de las estrellas quienes también fueron secuestrados por el maligno.



GRÁFICOS



Antes de la entrada de críticas dejenme recordarles que la consola de super nintendo 64 fue una mejora de los primero gráficos y tuvo una grán oleada de agrado al público quienes compraron las copias en cassette, cabe resaltar que fue un juego bien adaptado por sus desarrolladores de Inteligent Systems donde se ganaron el mérito de tán grandioso juego. Unos años más tarde estos gráficos fueron yendo mejorando y trayendo nuevos juegos más actualizados para distintas consolas como Wii U, Wii y nintendo iQue donde con sólo imaginarlo supe que serían los mejores gráficos para aquél entonces. Relativamente desde mi punto personal siempre fue un juego que tuvo no sólo una buena trama sino una perfecta animación de los enemigos y mundos abiertos.







Muchas de las personas para aquél tiempo no se quejaban tanto del como serían los gráficos ya que la tecnología no estaba tán avanzada con nuevos procesadores de gráficos ó una capacidad de memoria ámplia para el gusto de muchos jugadores ahora, pero bien el punto es que aún siendo el juego en 2D y 3D la compatibilidad siempre fúe baja con los pixeles así que no eran buenos pero sí aceptables y te permiten gozar de grandes experiencias dentro del juego :) .



¿ITEMS DEL PAPER MARIO?



Sí, así es paper mario contaba en sus aventuras con nuevos jueguetes a medida que iba topandose con enemigos en los nuevos niveles del mundo de papel. Dentro de su ámplio inventario contaba con nuevas botas con el auténtico poder de pisar más fuerte causandole al enemigo alguna condición de aturdimiento que los dejába de cierto modo inhabilitados por un turno completo de este modo ganaríamos ventaja sobre el mismo, en estas aventuras tendríamos no sólo el apoyo de las estrellas sino tambien de los compañeros de combates los cuales podrías cambiar a tus gustos depente de cuantos hayas desbloqueado en conjunto a tus amigas las estrellas las cuales tambien al ser invocadas por mario podrían aplicar una condición a tu enemigo ó muy bien séa beneficiarte a tí mismo con salud ó más poder c: .







EXPERIENCIAS DENTRO DEL JUEGO



He logrado encontrar imágenes de mejor calidad pero eso no significa que todas sean perfectas, antes de empezar a jugar este juego les recomiendo abiertamente que descarguen la version al español sólo de este modo podrás entender mejor la historia si es tu lenguaje principal. Les comentaré por encima acerca de algunos mapas, las estrellas que fueron puestas en cautiverio las podrás encontrar a medida que vas avanzando y una vez las encuentres ellas estarán a disposición tuya para cuando entres en combate al igual que tus compañeros de batalla. Deberás explorar muy bien los mundos y aprovechar las habilidades de tu compañero de batalla para encontrar túneles, atájos de modo todo esto te brindará mejor alcance también para encontrar items y liberar nuevos amigos de batalla. Es curioso porque el juego siempre tiene cosas donde explorar y desafiar a enemigos maestros en artes marciales dentro del mismo pueblo ó fuera de él esto vienen siendo los Jefes de cada nivel.







CURIOSIDADES DEL JUEGO



Honestamente ya nada tiene gracia cuando lo encuentras pero es divertido hacer los diferentes puzzle que se encuentran en los direferentes mapas. ¿Puzzle? sí así es esto también va dentro del código del juego de hecho una de las cosas que más me impresionaron el poder empujar bloques ó adivinar los objetos que te escondían uno de tus enemigos en su defecto los mini boss te hacían preguntas secretas para poder pasar por encima de ellos si respondías de forma correcta. Esto es lo que hace a un juego de gráficos bajos el más completo la experiencia de la variedad de cosas que puedes encontrar dentro de él. Inclusive en el capitulo 4 deberás hacer un puzzle para poder derrotar al Rey Goomba que se encuentra escondido en el castillo jaja ¿curioso no?..







CONTROLES Ó MANDO



Sín dúda algúna este juego siempre fué con su clásico control de palanca, cruzetas, L1 L2 y Z . Respecto a la comodidad podría decir que no se requería de tánta destreza como el cualquier juego shoot sólo con el simple hecho de usar los principales botones como A > B y Z eran cruciales para desplazarte al momento de caminar ó hacer un combate al toparte con cualquier tipo de enemigos a medida ibas explorando. Ya con el pasar de los años esta consola ha sido retirada del mercado por quedar obsoleta ante la nueva generación las cuales no sólo nos ofrecen unos mejores gráficos sino tambien unos bonitos mandos de buena calidad y por supuesto más cómodas, hoy en día todavía existen personas como yo que juega desde el emulador de nintendo 64 y le adapto un mando con USB para mejor facilidad de juego. ¿Todos en su sano juicio alguna vez probaron jugar con mando un juego de pc ó no? jaja lo mismo hice yo pero con este hermoso juego paper mario pero desde este grandioso emulador de Nintendo 64 en pc así que eso queda al gusto del público :) ..







OPINIÓN Y CIERRE



Los apoyo si son partidiarios de que estos juegos algúna vez les sacó una sonrisota y con los años que tengo no sólo llegué a jugar paper mario sino muchos de estas juegos como James bond, Donkey Kong, Mario kart y muchos otros juegos famosos para aquél entonces yo opino que para la felicidad no existen los gráficos si el juego es totalmente completo, Yo en lo personal les recomendaría el paper mario y todos los juegos en general de esta consola apesar de que ya estan fuera del mercado podrán seguir jugando desde el emulador de Project 64 una vez lo descarguen podrán adquirir las rooms desde los sitios webs para disfrutarlo aquellos que no tuvieron el privilegio de tener una de estas consolas y bueno con ustedes se despide Clowreed97 gracias por leer y espero este artículo séa de su agrado ¡acepto críticas contructivas!.