Aclararemos algo desde el principio Paladins es un juego inspirado principalmente en Smite, juego de la misma empresa Hirez Studio.

Hoy hablaremos de un juego polémico, un heroes shooter que muchos aseguran es la copia de otro juego conocido en el genero (Overwatch).A que se debe esto ? en el articulo explicaremos brevemente las razones y daremos nuestra opinión al respecto.

Lanzado desde la beta abierta desde el 16 de septiembre del 2016. Las principales características que hacen a Paladins un juego único y diferente a Overwatch son :

Cuando iniciamos el juego aun sin buscar una partida notamos que en la sección de campeones tenemos algunos bloqueados a diferencia de Overwatch que nos brinda todos los personajes desbloqueados y para desbloquear los personajes en paladins tenemos 2 opciones :Comprar el founder's pack , automáticamente desbloquearemos todos los personajes habidos y por haber.Jugar para ganar oro y comprar los personajes uno a uno ,cosa que es relativamente sencilla y en menos de una semana puedes desbloquear a los mas de 30 personajes que tiene paladins absolutamente gratis solamente jugando.Dandole a la opción jugar buscaremos una partida cuando el sistema encuentra una partida entramos a un lobby de selección lo primero que notamos es que en vez de 6 personajes solo podemos elegir 5 algo que nos obliga a formar una estrategia diferente a la de las formaciones en overwatch.Notamos también que en vez de los roles Ataque,Defensa,Tanque,Soporte tenemos roles de Daño,flanco,tanque,curación.Cabe resaltar que aunque no parezca tenemos una diferencia muy grande entre roles de soporte y de curación debido a que un soporte no necesariamente brinda cura a un equipo pero el healer siempre brinda cura .Algo muy importante que resaltar aquí es que terminada la selección de personajes no podremos ni cambiar de personaje ni abandonar la partida amenos que sea contra bots en la cual solo podremos abandonar la partida .Al momento de comenzar la partida una vez cargada la selección de personajes nos encontramos con algo mas , tenemos que seleccionar talentos disponemos de 4 actualmente por personaje, cada uno le da un enfoque diferente a nuestro personaje ,luego de seleccionar los talentos nos encontramos con algo aun mas diferente la selección de barajas las cuales nos mejoran algunas habilidades ,estas barajas pueden ser modificadas por el jugador en el vestíbulo mas no cuando comienza la partida en caso no tener ninguna baraja modificada se le da al jugador una baraja por defectos.Otra cosa que notamos también es la movilidad aunque los 2 juegos son juegos rápidos nos damos cuenta que paladins al salir de la base tiene unas monturas en las cuales vamos mucho mas rápido que ir corriendo o usando habilidades y una vez bajados de la montura no podremos subirnos nuevamente hasta reaparecer luego de morir.Presionando la letra i en el respawn o una vez muertos podemos acceder al menu de compra de items ,algo muy util que no mejora una habilidad especifica como las barajas sino que nos brinda mejoras generales como pro ejemplo reducir cooldown ,reducir la carga de nuestro ultimate e incluso algo muy importante reducir la curación del equipo enemigo.Algo que notamos cuando ya estamos en el juego es que no tenemos curas en lugares fijos sino que dependemos de nuestro healer y/o en caso contrario esperar un tiempo pequeño para salir de batalla y recuperar automáticamente la vidaAlgo relevante que hace que muchos de los amantes a juegos Heroes Shooter en primera persona darle una oportunidad a este juego es que es absolutamente gratis aunque obviamente tiene pequeños micropagos pero que no afectan en la jugabilidad del juego solamente son unas momendas las cuales nos permitirán comprar skins unicas y exclusivas aunque si aun asi no quieres gastar dinero paladins tiene un sistema de cobro de recompensa diaria que el 6to y 7mo dia te dan cristales(moneda de pago en el juego) y ahorrando incluso puedes comprarte las skins exclusivas