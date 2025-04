Paladins (El Overwach Gratis)

_Hola chicos y chicas de Gamehag hoy vengo a traerles este análisis de este gran juego, aunque muchos digan que es una copia de cierto juego la vedad ha tenido su propia identidad en el mundo de los videojuegos está claro que en sus inicios no se veía muy bien que camino tomaría este juego pero los creadores de Hit-Rez Studios hicieron un buen trabajo y como recompensa un gran título fre to play el cual no pasara desapercibido y nos dará horas de diversión. Sin más preámbulo comencemos esta revisión.

Que es Paladins:









_Estas buscando un juego de disparos entretenido? , tu pc es algo viejita y no te corre el PUGB? No tienes dinero para hacerte con el Overwach y tienes que recurrir a Gamehag y hacer artículos y otras tareas como lo estoy haciendo y pasar 1 mes dándole caña solo para 20 USD? Cansado de los flamers del LoL y solo te tilteas?. Bueno la solución a todo eso es Paladins un juego de disparas con características mmorpg en la cual tendremos muchos personajes a nuestra disposición, personalización de trajes y cosméticos para que dejes tu dinero en tu personaje favorito ah no tienes bueno también hay cajitas para los que no tienen dinero. En fin un juego el cual lo probaras y en el 90% de los casos lo dejaras en tu biblioteca de Steam.





Modos de Juego:











_Este juego tiene 4 modalidades en las cuales se basan las partidas, bueno la verdad hay modos que me gustan otros no tanto pero cabe destacar que este juego innovo en algunas cosas y otras como que no terminaron de encajar pero aun así está muy bien el juego en este momento.

_Asedio: Captura el objetivo y mueve la carga explosiva este modo está muy bien creo que es como la grita del invocador pero de Paladins y como dice el objetivo es capturar una zona generalmente en la parte central del mapa, si estas pisando esa zona va subiendo una carga con un porcentaje , pero ojo el equipo enemigo va a matarte para que no captures la zona objetivo y deberás caerte a disparos con ellos que no capturen la zona , una la carga llegue al 100% te habrás hecho con la zona objetivo y podrás mover una carga es una especie de carreta antigua que lleva como explosivos adentro y deberás llevarla al extremo del mapa enemigo cuando llegues a ese punto habrás ganado la partida.







_Matanza: Derrota a tus enemigos y controla el objetivo para ganar para esto solo debemos quedarnos en la zona objetivo y defenderla y caernos a plomo con todo a aquel que quiera quitarnos de nuestra zona objetivo cuando la pila o carga de zona se llene por completo habrás ganado la partida.

Batalla por equipos: basado en eliminar jugadores enemigos, ósea literalmente es un 5vs5 y el equipo que más puntuación tenga gana uno de mis modos preferidos después de matanza.

_Mapas de prueba: En estos mapas nos podemos encontrar con bugs y cosas locas y tal vez nuevas modalidades y contribuir con el desarrollo e innovación del juego. La verdad aun no lo he jugado no es porque no quiera es que nunca se me ha ocurrido.





Tienda:







_En este apartado nos encontraremos muchas cosas estéticas eso si nada de lo que se compra altera mejoras entre alguien que tiene dinero y el que no tiene ósea nada de pay to win . Para los que tienen dinero les recomiendo hacerse con el paquete de campeón sale muy económico a la larga pero si no quieren gastar nada no es necesario haciendo misiones y entrando en eventos se pueden conseguir las cosas.





Personajes:











_Tenemos más de 42 personajes aproximadamente con unos diseños muy bien elaborados me gustan la mayoría de los personajes tienen muy buena estética y se diferencian bastante a los de otros juegos aunque claro siempre habrá 1 u otra similitud nada es perfecto pero les aseguro que sus personajes nos encantaran y vamos a querer comprarles ropa y otros cosméticos.





Personalización:







_En la personalización no solo se limita a trajes para los personajes o diferentes estilos para las armas también podemos cambiar las poses de nuestros personajes, comprar paquetes de voces, modificar nuestra montura y entre otras muchas cosas más que harán más atractivo el juego y trataremos de desbloquear todas nuestras skin para nuestro personaje también contamos con las barajas que son como maestrías con ciertos bufos que tal vez puedan ser decisivos en una partida porque si eres malo apuntando ni las maestrías te salvaran. En el juego también incluye una función de auto compra de objetos yo en lo personal lo dejo activado ya que no quiero complicarme la vida.





Entrenamiento:





_En este aspecto el juego cumple un modo entrenamiento muy completo la verdad es perfecto para los que quieran familiarizarse con el juego. Incluye todos los modos anteriores pero nos enfrentaremos contra la IA. Pero lo que más me gusta es el modo campo de tiro puedes poner a prueba tu personaje calcular su daño dándole a los maniquíes que si los matas vuelven a aparecer. También sirve para que ajustes los gráficos de manera óptima tratando de maximizar siempre los 60 fps para apuntar de manera cómoda y segura te aseguro que duraras minutos tratando de ajustar tu configuración adecuada.





Gráficos:









_El juego cuenta con un aspecto grafico bastante llamativo, si ya se van a decir que Overwach se ve un poco mejor pero la verdad la diferencia no es por mucho y aun con esas diferencias el juego luce muy bien tenemos un apartado técnico muy bien elaborado, con muchas opciones graficas a nuestra disposición. Cabe destacar que el juego fue hecho con el Unreal Engine 3 Y Creo que el motor está dando lo mejor, es más me atrevo a decir que este es uno de los juegos más optimizados que he visto, ósea con una 8400gs de 256 Mb y 2 gb de RAM y un procesador 2 núcleos a 2.5 GHz ya eres capaz de correr este juego a casi 45 fps de manera constante me parece increíble esta gran optimización. Creo que juegos como PUGB debería aprender de este juego.









Conclusión:









_Un gran juego no tiene nada que envidiarle al Overwach cumple en muchos de sus aspectos y créanme si yo me compro el Overwach solo lo hare por (Diva), solo por ese personaje y aun así creo que lo dudo ya que con 20 usd prefiero otro juego como Nier R Autómata pero en fin , no duden en darle una oportunidad a Paladins.







_AhriStarGuardian 09/08/2019(Todos los Derechos Reservados).