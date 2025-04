¿Overwatch realmente copió TF2? (Comparación a ambos juegos)

No fue apenas salir al mercado y muchos fanboys del Team Fortress 2 criticaban duramente el videojuego, ¿motivo? Al parecer este juego creado por Blizzard creó mucha polémica al copiar (Palabras textuales) mecánicas y diseños ya hechos en el famoso juego de Steam.

En efecto, en este artículo no voy a hacer una review a algo, sino que compararé y valoraré desde mi punto de vista dicha polémica creada hace años. He de decir de que todo estará puesto y criticado desde una perspectiva personal, por lo que probablemente solo esté haciendo meras especulaciones. Sin más que decir, comencemos.



Overwatch copia los modos de juego de TF2.



He oído esto una multitud de veces, incluso en comentarios de vídeos me he encontrado con esto. Vamos a verlo desde otro punto de vista: OW es un shooter en primera persona, como cualquier otro juego tal como COD o DOOM. Hasta ahí bien. Juego por equipos (Según he estado investigando de 6vs6), básicamente casi todos los videojuegos de hoy en día es cooperativo. Entonces, ¿dónde está el problema? La cosa se complica cuando uno revisa los modos de juegos, que son: Capturar puntos de control, Payload (También conocido como "Vagoneta" o "Mover la carga") y Ataque/Defensa, aunque también hubo eventos donde se luchaban contra robots. Un modo de juego puede colar, dos también, pero ya que cuatro sean básicamente la misma mecánica ya parece plagio. No digo que no se puedan usar, ni mucho menos, pero con uno o dos es suficiente, no hacía falta copiar todos los modos de juego del TF2.



Los personajes son los mismos pero con distintas habilidades/apariencia.



Esto ni más ni menos se debe a una gran similitud entre no uno, ni dos, sino entre todos los personajes del TF2. A continuación nombraré los más comunes, el resto creo que pueden hacerse una idea:



Zarya: Heavy con un arma de corto alcance y sin poder sanarse, ya que ambos son fuertes (Tanto de vida como de tamaño), usan armas pesadas y además son de nacionalidad rusa.

Pharah: Soldier con jetpack, debido a que ambos pueden lanzar cohetes y/o volar con ellos.

Torbjorn: Engineer sin dispensador, ya que ambos pueden crear torretas y mejorarlas/sanarlas con una llave inglesa, además de que en antiguos parcheos Torbjorn podía lanzar packs de sanación a partir de piezas, justo la misma función que un dispensador.

Mei: Pyro pero en vez de llamas lanza hielo, y en vez de quemar puede congelar. No hay mucho que decir.

En mi opinión, de todos los puntos que iba a tratar en este artículo creo que este es el que mayor verdad lleva. No solo por las extremas similitudes que se ven en algunos casos, sino por el hecho de que esto se cumple en la gran mayoría de personajes que posee Blizzard. De 28 que tienen, casi 20 fueron sacados de conceptos del TF2, sin mencionar que algunos ya es una copia total (Por ejemplo, Engineer y Torbjorn).



Overwatch copia -inserte frase-.



Llegados a este punto, creo que es más que obvio que todo empieza a girar en torno a copias de detalles tan mínimos como incluso una roca, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, esto es más bien una reflexión sobre los fanboys de TF2 que no paran de buscar lo más mínimo para tirar arena. Vale, está bien que uses el argumento de que copia los modos, en cierto modo es verdad, y también colaría lo de los personajes. Sin embargo, inventarse falacias o decir "X juego es mejor y siempre lo será" lleva a un alto ego donde solo los que sigan tu afirmación serán bienvenidos, el resto serán tratados como ratas tóxicas (Por no hablar de las peleas que se llevan a cabo por este tipo de comentarios). Ahora que ya he hablado un poco de las copias, creo que es hora de sacar a la luz las diferencias, ¿no?



Estilo del lore.



Para el que no haya leído algún cómic o visto un "meet the team" vídeo del TF, explicaré un poco de que va. Trata de explicar un poco la historia de algún mercenario, sin dar mayores spoilers, y especialmente intenta dar un toque cómico y de acción, aunque en ciertas ocasiones busca impresionarte con giros en la trama. En cuanto a OW, se puede decir que se basa en explicar el lore de cierto personaje, pero de manera épica y/o con factores que generan tragedia en el transcurso de éste. Claro, también está el hecho de que los personajes de OW son más planos, ya que no poseen una personalidad que hagan que destaquen, solamente el típico villano y el héroe. En cambio, en TF2 se busca resaltar características de cada mercenario, como por ejemplo el Medic, un cirujano que puede curar a cualquiera pero con una mente bastante loca, aunque no siempre.



Habilidades.



A diferencia de OW, TF2 carece de habilidades y/o ultimates. Por ello, las partidas del TF suelen ser algo pesadas si eres F2P, ya que manejas el mismo arma todo el rato (Aunque en OW es lo mismo, hay un catálogo de 28 héroes para todo el público). Aún así, una clara desventaja (Si se le puede llamar así) en cuanto se refiere al gameplay de OW es que da igual quien seas, vas a lograr matar a alguien, ¿por qué? A menos que seas un manco que ni un disparo sabe acertar, es más que obvio que teniendo una ulti lista puedes acabar con cualquiera que se ponga a tu paso. En este aspecto, TF2 hizo que las partidas fueran más equilibradas, haciendo que no sea suerte sino habilidad lo posible para poder ganar una partida.



Por último y no menos importante, el catálogo de armas/cajas de botín.



A diferencia de TF, OW no ofrece más modificaciones a las armas, excepto las skins y doradas, que, en efecto, es lo mismo pero brillante. Aparte de eso, el sistema de drop y obtención de items es mucho más simple, ya que, en vez de ser aleatorio si eres F2P, consiste en la obtención de cofres, que puedes adquirir al subir de nivel, eventos o comprándolos con dinero. Así que se podría decir que OW hizo bien en dar (Entre comillas) items a toda clase de jugadores, es decir, que no afecten al gameplay y que cualquiera pueda adquirirlos. Sin embargo, algo que posee TF y que en un futuro creo que le servirá a OW es el sistema de intercambio. Por ejemplo, en OW si te toca una skin legendaria de algún héroe que no manejas apenas te tienes que fastidiar, en cambio, en TF2 si te toca algo que no quieras o vayas a usar puedes venderlo en el mercado de la comunidad o intercambiarlo.



Bueno, acabando ya con este artículo, me gustaría aclarar de que aunque apoye TF2 creo que el equipo de Blizzard merece también su mérito al crear un estilo propio, a pesar de usar mecánicas ya vistas. Quién sabe, quizás algún día en alguna actualización agreguen novedades que hagan de la experiencia del juego una mejor, o incluso siempre cabe la posibilidad de que hagan un rework al lore, ya que se ve algo más débil con cada héroe nuevo que añaden. Sin nada más que decir, me despido.