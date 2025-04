OSM te conviere en un director técnico de verdad

Online Soccer Manager (OSM) es un videojuego muy personal, pero que también te permite incursionar en el mundo del multijugador y poder "interactuar" con otros jugadores en cualquier país del mundo



Para comenzar debemos empezar obviamente por el principio, no importa si redundamos. Online Soccer Manager (OSM) es un videojuego muy personal, pero que también te permite incursionar en el mundo del multijugador y poder "interactuar" con otros jugadores en cualquier país del mundo. Lo interesante de esta aplicación es que te da la opción de convertirte en un entrenador de cualquier o casi cualquier club del planeta (incluso de ligas extraordinarias que la misma aplicación ha creado para el deleite de sus miembros). OSM aunque no lo crean, se creó en el año 2001 por Jeroen Derwort y según cuenta la leyenda, sólo él y sus amigos participaron en la primera competición. Sin embargo, a medida que pasaron los años, la aplicación empezó a volverse más y más famosa y ya pasado el año 2011, el juego de fútbol ya tendría más de un millón de suscriptores, hoy en día tiene más de 10 según la aplicación. Particularmente yo la descubrí o mejor dicho, decidí incursionar en este fascinante juego, hace unos tres años, gracias a un amigo que es futbolista profesional en Venezuela. Yo era gerente de comunicaciones de un equipo e iba viajando en el bus de vuelta a casa y luego de haber perdido con nuestro rival en esa fecha, compartía asiento con él y lo vi jugando, me pareció interesante y le consulté sobre el juego (que también me parecía cómico por los personajes en forma animada y con cabezas muy grandes). No obstante seguí con mi cuestionario y le pregunté de todo, él emocionado me contó que en el juego podía escoger un club y entrenarlo, fichar jugadores, venderlos, escoger mi alineación, mis especialistas para cobrar tiros de esquina, faltas, penaltis, a mi capitán y dependiendo del dinero, incluso armar el club de mis sueños (aún lo estoy tratando de armar).









Apenas me comentó, me llamó la atención, la mitad del equipo lo jugaba, incluso el profe (Director Técnico del equipo). Descargué la aplicación e inmediatamente él me dijo que no escogiera ningún club, porque había creado una liga, otra de las opciones interesantes de este juego, que puedes crear tus propias competiciones e invitar a todos los amigos que desees.

Al comenzar, me flechó de inmediato, lo primero que hice fue crear mi nickname, que fue "El Loco Rincón 1985" obviamente por la admiración que tengo por Marcelo Bielsa y allí seguí. Hay cuatro ventanas o espacios de entrenador, que a medida que vas desbloqueando logros, puedes ir accediendo a estos espacios, por ende, tienes la posibilidad de entrenar cuatro clubes distintos. A medida que vas compitiendo, obtienes distinciones para sumar créditos o monedas que te permiten luego ser utilizadas para entrenar a tus jugadores, jugar amistosos, realizar entrenamientos secretos o por ejemplo ir a campos de entrenamiento para darle un plus a tu club a la hora de enfrentar a un rival.

A medida que vas obteniendo logros, vas sumando puntos y te vas posicionando en un ranking, pero ojo, aunque tengas cuatro espacios de entrenador, sumas en cada espacio, no globalmente, pero para sumar debes primero asumir un contrato con un equipo, entrenarlo y recibir órdenes de la directiva que te indica los objetivos que debes cumplir. Estos objetivos son tres, la meta principal es la posición que según el club que escogas, debes ocupar al final de la temporada, obviamente compites por la liga y también por la Copa, en conclusión, tres logros durante la campaña.

Si cumples con todos los objetivos o al menos con alguno de ellos, sumas puntos de entrenador que te permitirán avanzar en el ránking y dominar los distintos continentes.



De igual forma tienes la opción de crear o formar parte de grupos en cualquier parte del mundo y entre estos grupos se crean batallas que son especies de torneos donde tú y tus compañeros de club compiten con los rivales y buscan ser los ganadores para sumar monedas y puntos personales.

Cuando juegas es interesante ver cómo dependiendo de cada rival, puedes alinear y escoger estrategias para que tu equipo gane y al final de la temporada, ver si algún miembro de tu plantilla se queda con la bota de oro (máximo goleador del torneo) o como máximo asistente.

También es interesante que a medida que vas jugando, tus jugadores empiezan a agotarse, obligándote a rotar a tus miembros del club y pensando en nuevas estrategias, así como también acumulan tarjetas, reciben sanciones y se lesionan, por lo que tu personal que incluye abogados y médicos, deben trabajar para acortar los tiempos de suspensión de los jugadores y esto lo pagas con los créditos que vas ganando a diarios, ya sea por resultados o por ver incluso videos.

Pareticularmente la aplicación me parece increíble, sin embargo creo que lo negativo es que aún no le colocan sonido y que al finalizar una temporada, se reinicia todo y empiezas de cero. Creo que sería increíble escuchar a narradores conocidos en pleno partido que se juega a diario o por ejemplo que te permita seguir una o dos temporadas más con un club y seguir sumando jugadores a tu plantilla y crear el súper equipo que siempre soñaste.

Pero a pesar de esto, la interfaz del juego es amigable y muy buena, se puede jugar por computadora desde tu Facebook y creo que es una excelente opción para divertirse y aprender un poco del deporte rey. Así que si deseas formar parte de este espectacular juego, ingresa y si deseas busca mi usuario y competimos juntos.



Ahora un poco de historia:

En Septiembre de 2001 Jeroen Derwort desarrolla la primera versión de OSM en su habitación de su ático durante las vacaciones de verano. Solo sus amigos participan en la primera competición.

En 2009 se implantaron nuevos equipos de Medio Oriente.

En Noviembre de 2011 consiguieron por primera vez tener más de 1.000.000 de jugadores activos durante un mes entero.

En Febrero de 2012 se sacó la aplicación del juego para dispositivos de iPhone y posteriormente en Septiembre de ese mismo año se sacó la versión para dispositivos Android.

También, durante 2012 lograron alcanzar los 2.000.000 de jugadores activos durante un mes entero.

Durante 2013 en la COPA Amsterdam, OSM se convertiria patrocinador oficial del torneo. Y los usuarios de OSM pudieron acceder al torneo de forma gratuita.

En Mayo de 2013 alcanzaron los 3.000.000 de jugadores activos en el juego, y tan sólo un mes después, en Junio, alcanzaron los 4.000.000 de jugadores activos.

En Septiembre de 2013 Gamebasics se convierte en patrocinador principal del club amateur SV DSO en Zoetermeer. Uno de los clubes de fútbol amateur más grandes de los Países Bajos.

En Junio de 2014 OSM alcanza los 5 millones de jugadores activos durante un mes entero.

Durante Abril de 2015 el ex CEO de Zynga y EA Steven Chiang se une a Gamebasics.

En Abril de 2015 Gamebasics adquiere los derechos de los clubes de Eredivisie.

Durante Mayo de 2018 se realiza una actualización muy importante en OSM con los equipos de OSM.