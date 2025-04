ORI Y EL BOSQUE CIEGO ( review )

Saludos a todos los lectores de estas comunidad, hoy les traigo una pequeña información ( review) acerca de Ori y el Bosque ciego.

Intente hacer una review para este juego varias veces, debido, a que no he encontrado una línea precisa de apertura, mirando a Ori y el Bosque ciego, de ahí el hecho es que no se si tengo las palabras que son dignas para este juego. Ori y el Bosque Ciego es solo un juego asombroso, y digno de alabanza, probablemente mucho más de lo que se recibe. Tratare de hacerle justicia a este memorable juego.

Así que me enteré de lo hermoso que era Ori y el Bosque Ciego, al mismo tiempo veía fotos de Ori y sentí curiosidad al respecto asi que decidi probarlo, ya que un amigo me compartió su juego desde su biblioteca. Sin embargo, no soy un gran fanático de los gráficos, ya que muchas veces los gráficos permiten que los juegos ignoren al juego. Sin embargo, cuando un juego es genial, los gráficos pueden mejorarlo.¿qué tan buenos pueden ser los gráficos en un juego de plataformas 2D?. Siento que hay una limitación a los logros gráficos hasta el punto en que pueden caer en una categoría de ingeniería excesiva con bastante rapidez.Así que, a menos de cinco minutos de Ori entendí el bombo gráfico, me quedé impresionado por los gráficos. La apertura es muy cinematográfica y bien elaborada. Ori es un niño o una mascota de Naru, un extraño personaje que vive en el bosque. Vemos rápidamente sus vidas juntos y lo que les sucede.Toda esta sección de prólogo es solo una fiesta visual. No tiene palabras y, sin embargo, muestra el paso del tiempo, la emoción y el crecimiento del carácter. Es increíble y se ve increíble mientras lo hace.Entonces, si bien la apertura es muy impactante, es uno de los únicos puntos en el juego que realmente tiene un fuerte enfoque en la historia. El resto del juego da un paso atrás y se convierte en un juego al estilo de Metroidvania. Lo que significa que corre y obtiene elementos que desbloquean nuevas áreas del mundo y le permiten explorar más, así como retroceder y obtener elementos por segunda vez. Hay una voz etérea similar a Bastión que ofrece una exposición menor como el "Árbol del Espíritu". Donde Bastión estaba cargado con su diálogo, Ori y el Bosque Ciego rara vez usan el efecto, pero cuando aparece, se ejecuta perfectamente para impulsar la historia en una narrativa minimalista.También está el personaje de Sein, que se interpreta de manera similar a Navi de Legend of Zelda Ocarina of Time. Sein es un espíritu incorpóreo que guía a Ori a través del juego y lo ayuda a él y al jugador a saber qué hacer a continuación. Sin embargo, la narrativa aparece en algunos niveles y cuenta un poco más de la historia a medida que se juega el juego, y siempre se hace bien en el juego principal, pero después de jugar todo el juego nunca se elevó al nivel del segmento de apertura. En su lugar, dio meros destellos de brillo frente a una narrativa sólida, el aspecto de la entrega de la historia es increíble. Incluso el villano se ve increíblemente bien cada vez que está en la pantalla. Está en la pantalla lo suficiente, pero quería ver más de él porque es tan vibrante. La experiencia de la historia me hace amar el juego porque, si bien no siempre es el más limpio en su narración, es magnífico como lo hace, y se hace con ese estilo.Bueno, esa pregunta evoluciona hacia el tipo de juego que el jugador quiere, Ori y el Bosque Ciego es un juego de plataformas, pero también es uno de los juegos de plataformas más difíciles que he visto en los últimos años. Jugué a través de la Edición definitiva, que veré más adelante, pero jugué en la dificultad normal que debería ser igual al juego original. Ori es un juego que siempre tiene un desafio justo y constantemente se te exigirá aumentar tu habilidad hasta un nivel razonable que te exija el juego.Hay otra distinción importante entre Ori y el Bosque Ciego, y otros juegos difíciles. Ori tiene una manera única de permitirte cambiar la dificultad. Estás dando la posibilidad de crear puntos de guardado en el juego, y persisten. Desde allí puede avanzar y cuando muera, siempre volverá a ese punto de guardado. Esto cuesta energía que el juego entrega a menudo, pero nunca lo suficiente como para ahorrar después de cada desafío. La energía se utiliza para ataques especiales y puntos de ahorro, por lo que el jugador debe decidir si quiere guardar o si quiere usar un ataque sólido (pero no dominado). Sin embargo, siempre puede volver a un punto de guardado para guardar una segunda vez si lo desea. Este sistema puede permitir a los jugadores crear situaciones sin ganar, pero el juego no permite que el jugador guarde en áreas "inestables" o cuando esté cerca de un monstruo, por lo que es difícil entrar en una situación horrible. Tal vez no sea imposible, pero definitivamente más difícil que un sistema de guardar en cualquier lugar.La mayoría de mis muertes fueron causadas porque me olvidé del sistema Save, jugaba durante cinco a diez minutos para perder y me di cuenta de que no había salvado, y luego tengo que enfrentar los mismos desafíos difíciles. Sin embargo, podría haber usado el sistema de guardar mucho más y hacer el juego un poco más fácil. Aún habría los difíciles desafíos que tenía que superar, pero no habría tenido que enfrentarlos casi tantas veces. :(El diseño de niveles en Ori y el Bosque Ciego es tan sólido como el resto del juego. Si bien hay muchos desafíos y dificultades en el juego, los peligros casi siempre están claramente definidos, y hay una buena variedad en las áreas del mundo. Hay bastantes áreas en el juego, con tres secciones principales del juego jugadas en el mapa principal,cada una de las cuales conduce a una mazmorra para que el jugador la recorra.Cada nivel es algo nuevo y diferente y quería ver qué vendría después. Sin embargo, cada mazmorra terminó con una sección bastante larga de "escape". Todos fueron interesantes, pero probablemente son la parte más difícil del juego, ya que generalmente requieren una carrera casi perfecta durante unos cinco minutos. La mayoría de las trampas para estas carreras son desconocidas, por lo que es probable que mueras algunas veces solo para aprender el nivel.La banda sonora y los gráficos son un sencillo 10/10 para mí. 100% lagrimas aseguradas, ya sea por la hermosa historia, o por que llevas 40 minutos en la misma fase y moriste 72 veces :)Los gráficos, el sonido, la ambientación todo esta tan cuidado y es tan hermoso que algunas escenas te quedan grabadas en la retina y capaz te saquen algún que otro lagrimón ya que es triste en algunas partes. Me duro 10 hs en Hard asi que la duracion esta mas que clara. Tiene un sistema de niveles conectados que se van desbloqueando de manera muy natural a medida que conseguimos diferentes poderes, gracias a los cuales el juego va ganando en complejidad, pero con una curva de dificultad muy suave. Una maravilla.Esto es lo que puedo aportar de este hermoso juego, espero que que esta trabajo sea de su agrado.Ori and the Blind Forest: Definitive Edition