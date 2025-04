Opinion/Reseña de Gravity Rush

Este es mi tercer articulo que escribo y a saber si me lo aceptan [Mensaje para algun admin al final del post], se que esa no es la mejor introduccion pero mejor les explico de que va, aqui intentare explicar la jugabilidad del Gravity Rush en el sistema de PS Vita, proximamente hare un articulo de PS Vita si me aceptan este :)

¿Que es Gravity Rush?

Gravity Rush tambien conocido como Gravity Daze, es un juego de genero acción-aventura, creado para la PS Vita y si no mal recuerdo PS3/PS4, donde controlamos a una chica que no tiene recuerdos de quien es o donde se encuentra.



Una vez terminado la primera parte del tutorial podremos ver que la chica se encuentra en una ciudad ficticia flotante que se llama Hekseville, Auldnoir, también conocido como el "pueblo viejo", luego de que se hayan finalizado las primeras 3 misiones el mundo estará libre hasta cierto punto.



A partir de este punto luego de desbloquear el guardado en la casa, por fin podremos ir libremente por Auldnoir, así que es tiempo de cambiar la gravedad a nuestro antojo, y lanzar gente por... *Ejem*. Quiero decir, defender a las personas de los Nevis XD



Mi opinión de este juego es que tiene una gran jugabilidad, los controles aunque no sean pocos, tampoco son demasiados como para abrumar a quien este jugando, (en mi caso PS Vita), lo único que si no me gusta de sus controles es el hecho de que si no quieres usar el sensor de movimiento, por andar de viaje, o estar en un lugar muy estrecho sin libertad de movimiento, por mas baja que este la sensibilidad esto no evitara que no se mueva.



A pesar de que la sensibilidad al mínimo no evite que si muevas la consola/control, la cámara se mueva, de igual manera ocurrirá con el Joystick, si esta al mínimo ciertamente sera demasiado difícil el poder mover la cámara con el mismo, pero sin dejar la cámara inmovilizada.



Los combates en Gravity Rush aunque no sean del todo 100% intuitivos, en los combates contra los bosses/jefes, lo interesante es que cada combate es totalmente diferente al anterior, aunque si bien los ataques que se realizan den un aire de ser bastante repetitivos, existen combates secretos que son exclusivos de las zonas especiales. (Estos combates no son obligatorios pero dan bastantes gemas para aumentar las habilidades)

Existen 3 de estos combates especiales durante todo el juego, en las zonas llamadas "Planos de la grieta", la recompensa de estos combates siempre serán gemas, y como dato para los combates no sirven los ataques especiales que se consiguen en estos lugares.



Lo recomiendo altamente si te gustan los juegos que se salgan de lo común en lo que a la exploración e historia se refiere, si tienes un sistema PS Vita aprovecha de comprarlo para jugar este grandioso juego, ya que la PS Vita dejo de ser producida, si veo que preguntan esto, realizare un articulo de esto.



En general, Gravity Rush es un juego con una temática y un gameplay original, su HUD, es bastante sencillo incluso en la versión Demo, incluso aunque no le puedas poner dificultad te obliga a mejorar algunas estadísticas conforme vas avanzando en la historia, si completaste Gravity Rush y sus DLC, te propongo un reto, completar el juego al 100% con las habilidades a nivel 1 [Sin mejoras], buena suerte:)

Bueno eso es todo por mi reseña, le doy un 9/10, debido a que si bien tiene una gran jugabilidad, y la historia es buena, no me termina de gustar el hecho de que no puedas desactivar el movimiento de la cámara poniendo al mínimo la sensibilidad, eso es todo, hasta la próxima ¡Adios!



