Opinión y datos sobre CrossOut

CrossOut es un juego post-apocalíptico donde tendremos que conducir un vehículo con armas adherido a él para poder salvar nuestro pellejo, ya que tendremos que enfrentarnos contra otros jugadores por la supervivencia, aquel que tenga un vehículo mejor equipado y mejores habilidad será el que sobreviva, supervivencia del más apto, diría el Darwin.



Antes de comenzar de lleno me gustaría comentar un par de cosas:

Llegue a este juego después de preguntar ¿Cuál es el juego donde se ganen más gemas? 2 personas me comentaron que si buscas gemas CrossOut es una buena opción, así que les creí, me fui a la opción de juego, clickee para descargarlo y bueno, me lo descargué.

Comencé a jugar intentando completar la misión de 15 partidas jugadas, sin embargo, yo no lo pude completar debido a que justo tengo demasiado lag y apenas y puedo manejar mi carro, aún con eso las 3 o 4 partidas que jugué, con todo y lag, me parecieron muy entretenidas, como sea, me dejo de cosas y voy al grano del asunto.

Como ya dije, CrossOut es un juego ambientado a un contexto post-apocalíptico, donde al parecer, nosotros viajábamos solos por distintos lugares donde lo único que abundaba era muerte, sin embargo, un par de buenas personas nos "rescato" e hizo que nos uniéramos a su equipo, lo cual me parece llaman "facciones" (adelante hablaré un poco de esto), así que prácticamente se inicia estando ya en esta facción, sin elegir ni nada, al toque así de "O te quedas en esta facción o desinstala el juego", pero bueno, está bien.

Al unirnos a una facción la cual se supone nos rescató del difícil y moribundo mundo de la soledad, uno esperaría que siendo un grupo de varias personas intentáramos volver a levantar la sociedad como se conocía por ahí de los años 80´s o 90´s, ya saben, levantar casas para protegernos, sembrar y cosechar algunas plantas, criar ganado, impulsar de nuevo las artes y algunos deportes, pero no, esta gente no piensa así y prefiere seguir viviendo en un mundo difícil y moribundo pero en vez de hacerlo solos, se juntan para seguir viviendo en un mundo donde siguen habiendo muchas muertes, es así como, por algún motivo, llegamos a un tipo de arena donde tendremos un equipo de cierto número de jugadores y tendremos que luchar contra otro número similar de jugadores del bando contrario para ver quién sale viviendo y, por lo tanto, ganando.



Bueno, ya entrando en más "detalles", empezaré hablando sobre las misiones.

Hay un mapa donde nos marcan todas las misiones que podremos desbloquear con el paso del tiempo, así que antes de poder pelear en donde queramos, tendremos que subir de nivel. Estas misiones te dan una recompensa, antes de iniciar te dice cuáles son esas posibles recompensas, estas dependerán de la "misión" que decidas tomar, si el nombre de la "misión" es "A por las ruedas", dará ruedas de recompensa, si es "A por los cables", dará cables, me explico, supongo, no se liaron con los nombres de las misiones y lo hicieron así, lo más explícito posible, en serio, no sé cómo podría ser más explícito.







Como dije antes, no todas las misiones estan desbloqueadas en un principio, después de jugar la primera misiones a la cual nos llevará el mismo tutorial, se bloquearan casi todas las misiones, las cuales tendremos que desbloquear subiendo de nivel, la misión más pronta a desbloquear que vi es una que se desbloquea al nivel 3, creo, para poder desbloquear esta misiones podremos jugar partidas contra la IA, aunque puede parecer algo aburrido, se pone realmente interesante ya que te sirve para prácticar en tus primeros pasos por este juego, además de que irás aprendiendo nuevas cosas, así que sube esos 3 niveles jugando contra la IA mientras te diviertes y aprender bien como jugar.







Además de este mapa para visualizar las misiones disponibles, tenemos otras funciones, como un mercado, donde podremos vender artículos que hayamos ganado en misiones o en desafios (También hablaré sobre esto más adelante) o podremos comprar artículos que otras personas vendan.

Este mercado tiene un gran catálogo, además que cuenta con los tipicos espacios de "Historial", donde podremos ver todos los movimientos que hemos hecho, tanto de venta como de compra y tenemos también el espacio de "Mis ofertas", donde veremos nuestras ofertas vigentes, tanto de venta de nuestros productos como de ofertas para comprar productos de alguien más.







Además de este mercado, tenemos una tienda donde podremos comprar distintas cosas, desde pagar por monedas para el juego hasta comprar algunas cosas para nuestro vehiculo, esta tienda me parece funciona solo con dinero real, así que desde mi punto de vista no es muy recomendable, digo, es solo mi opinión, yo no suelo gastar dinero en microtransacciones, me parece, sinceramente, un desperdicio de dinero, pero bueno, lo digo porque soy pobre y apenas me alcanza para uno que otro juego :´v así que ya es su decisión, si su economía se los permite, adelante, supongo encontrarán alguna buena oferta.







Es hora de hablar de la pestaña de "Facciones", al parecer la facción donde iniciamos es solo momentaneo, ya que al subir el nivel de reputación en la facción en la que iniciamos (la cual me parece se llama "ingenieros") se desbloquearán otras, en las facciones podemos contruir cosas para nuestro vehículo, desde armas hasta objetos para reparar nuestro vehículo (en batalla, supongo) o incluso para adornarlo, sí, adornar el vehículo con el que iremos a matar a sangre fría a otras personas o, muy posiblemente, a morir nosotros :3. En fin, me parece que entre más nivel de "facción" seamos, más cosas y mejores se desbloquearan.







Después de que se finalice la producción de la pieza deseada (las piezas necesitan cierto tiempo para hacerse) la pieza será movida a la parte o sección del "almacen", en él encontraremos todo lo que hayamos armado, comprado o ganado gracias a las misiones o desafios, desde ahí podremos colocarselo a nuestro auto, aunque para colocar las cosas y verlo desde distintos angúlos hay otra opción, ya se las mostraré adelante.







La otra manera de remodelar nuestro vehículo es en la opción de "Construir", que se encuentra al lado izquierdo de la opción "A la batalla" en la página principal, con esta herramienta podremos ver prácticamente cualquier parte de nuestro vehículo, además de que podremos hacer modificaciones, tanto cambiar piezas o moverlas de lugar, por ejemplo, las torretas podemos ponerlas en otras partes de nuestro vehículo, pueden ir en el techo, en la parte de la caja de atrás o en el "capot", mientras haya espacio lo podemos poner, además nos da otras opciones, podemos desarmar por completo el vehículo y volverlo a armar con las partes que tengamos disponibles, me parece que podemos desarmar todo el vehículo y volver a armarlo de la manera que queramos (claro, siguiendo el orden lógico de como se arma un vehículo, no podemos poner el capot debajo y las llantas arriba, ¿verdad?).







Podemos ganar cosas completando los desafios que nos muestran, me parece que hay desafios diarios, semanales y algunos especiales, ya saben, a veces hay desafios por navidad y esas cosas, como sea, con estos desafios seguro ganas algo bueno y muchas veces son desafios que comunmente haces sin si quiera percatarte que lo has hecho, me refiero a que serán cosas como "Juega tantas partidas" o "Gana tantas partidas" "Destruye tanto vehículos", así que bueno, creo que es una manera sencilla de conseguir objetos en este juego







Ahora entremos a lo realmente importante, las partidas, porque lo sé, he hablado de varias cosas menos de como funciona una partida, la partida básicamente la ganas o destruyendo a todos los vehículos enemigos o apoderandote de una base (como captura la colina, captura el Punto A y esas cosas, solo quedarte ahí parado y no morir) pero todas las partidas que jugué las ganamos (o perdimos) por carros destruidos, así que supongo es la principal forma de ganar, hacer polvo a tus contrincantes hasta que no quede nada de ellos.







Por último, en la parte inferior derecha habrá el tipico minimapa donde podremos ver en que parte estan nuestro aliado y me parece que a cierta distancia veremos donde estan nuestro enemigos, además nos marcaré el punto que debemos capturar. Es fácil diferenciar una cosa de la otra, los aliado serán flechas de cierto color, los enemigos flechas de otro color y el punto será un circulo, generalmente en medio del mapa.







Se me olvida comentar, en la parte inferior en el centro podremos ver nuestra munición, ósea, tenemos cierto número de armas en nuestros vehículos, en la parte que dije veremos cuando esas armas se esten recargando y cuales tenemos disponibles para usar (Ósea, ya recargadas).





Y bueno, mi opinión personal sobre el juego. Me gusto, aunque como ya dije, lo jugué con mucho lag así que me era muy difícil controlar el vehículo, aún así me pareció un juego muy interesante y entretenido y lo mejor es que podemos jugarlo entrando desde el Link que nos dan en Gamehag y ganarnos un par de gemitas por unos minutos de diversión. Realmente este juego me ha parecido muy bueno como para que te den tantas gemas por jugarlo, siento que quizá yo lo jugaría aunque no me dieran gemas. En fin, hasta aquí este artículo y ya saben donde pueden encontrar el juego, como siempre pedirles que me dejen sus opiniones, donde podría mejorar, donde he empeorado y bueno, hasta la próxima, espero haya una próxima.