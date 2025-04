Opinion Insurgency

Esta es mi opinión personal del videojuego Insurgency, un juego bajo los generos: táctico, shooter y cooperativo. Lanzado en el año 2014 con ya una secuela en el mercado llamada Insurgency:Sandstorm. Mi opinion esta basada en aproximadamente 300 horas de juego.





Insurgency es un juego en primera persona de disparos y acción con una fuerte adición del elemento cooperativo. Tiene varios modos de juego siendo que puedes elegir el que más se ajuste a tu forma de jugar. este juego tiene un apartado visual genial y una comunidad viva. Casi cada semana salen varios artículos a la "workshop" de steam del juego, haciendo posible modificar apariencias de armas o de personajes con estos artículos gratuitos en la "wordshop" (cosa que me ha gustado mucho) ahora voy a hablar de diferentes temas (no habrá un apartado de historia ya que no existe una historia).









Modos de juego:

hay varios modos de juego como "Conquer", "Survival", "Hunt", "Outpost" y "Checkpoint". Todos estos modos de juego son entretenidos y hablaremos de cada uno.



Conquer:

En este modo de juego tenemos una serie de objetivos marcados con letras para capturar. si tenemos compañeros en la partida podemos incluso capturar 2 o más objetivos al mismo tiempo, no solo se debe de capturar los objetivos, también se deben de defender ya que los enemigos pueden recapturar los objetivos. Las partidas de conquer con largas y entretenidas si tienes compañeros para que te ayuden en tu aventura ya que de lo contrario se vuelve algo imposible.



Survival:

Personalmente este es uno de mis dos favoritos. en este modo te pones en la piel de los enemigos, eso quiere decir que tendrás sus armas y skins. En este modo aparecerá solo un objetivo en pantalla, debes correr hacia el mientras en el camino te tomas con varios enemigos, incluso si llegas al objetivo y hay un enemigo allí no podrás tomar el objetivo, también si tienes compañeros debe de llegar almenos la mitad del grupo al objetivo para que sea valido.



Hunt:

En este modo de juego hay solo una misión. Matar a todos los enemigos en el mapa y destruir su suministro de armas. cabe decir que si mueres en este modo no puedes regresar es decir si mueres no regresaras a la partida hasta que tu equipo logre la misión y comience otra vez. En lo personal se me hace algo aburrido ya que las partidas son algo largas y si te unes a la mitad de una partida te toca esperar hasta que comience otra vez.



Outpost:

Este modo de juego es el que menos me gusta personalemente. En este modo tenemos que defender un suministro de armas de oleadas de enemigos siendo más enemigos en cada ola. Este modo es difícil ya que te atacaran de más de dos direcciones y debes concentrarte en defender esos frentes de batalla sin ser lastimado por sus granadas o quedarte sin balas.



Checkpoint:

Este es mi segundo favorito. en este modo de juego tenemos solo un objetivo, llegar al objetivo marcado por una letra y capturarlo esperando para ir al siguiente objetivo. este es similar a Survival aunque con menos puntos es decir con partidas más rápidas y con algunos puntos que no requieren que se capturen sino que se destruyan con explosivos.







Cooperativo:

el cooperativo es el alma del juego ya que si juegas solo varios modos de juego se vuelven muy difíciles sino es que no se pueden jugar. yo soy de centroamericana, digo esto para aclarar que mi opinión esta basada en lo que he jugado, y los servidores aquí son algo irregulares ya que por momentos puedes jugar bien, sin mayor problema por lag pero por otros momentos es totalmente injugable ya que ni-siquiera puedes moverte, y esto lo digo no solo con mi experiencia ya que varios amigos que también juegan desde esta parte del globo tienen los mismos problemas. Lag de una manera exagerada y molesta. Por eso he estado jugando más el modo solitario donde modos como Conquer son muy difíciles de lograr. opino que hubiera sido bueno que tomaran más en cuenta a los que juegan en solitario ya que todo esta orientado al cooperativo. Por otro lado las personas que puedes encontrarte en el cooperativo son bastante amigables y opino que es una comunidad amables con los primerizos. La mayoría de personas no son de muchas palabras y la lengua que mayormente se usa es el ingles.







Opinión General:



Insurgency es un juego que si tienes una buena conexión a Internet y con un poco de suerte en los servidores el juego de correrá de mil maravillas y podrás disfrutarlo con compañeros o amigos haciendo las partidas entretenidas en el modo de juego que más te guste, si consideras que no te ira lag o a un lag que es soportable te lo recomiendo mucho pero si te va lag en el online en otros juegos y crees que este juego también lo hará no te lo recomiendo mucho ya que el modo solitario puede ser un poco aburrido e injusto con oleadas de enemigos demasiado grandes para un solo soldado.



Gracias por leer mi articulo. Por favor dime como mejorar. Saludos.