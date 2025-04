Opinion de Bioshock infinite

Esta es mi opinión de Bioshock Inifinite. un juego shooter lanzado en el año 2013 por Irrational Games, este juego puede ser encontrado para distintas plataformas.

HISTORIA

DLS:

Opinion:

Bioshock Ininite es un shooter en primera persona de la saga Bioshock siendo un juego de acción y aventuras. La primera vez que vi Bioshock Infinite pensé que seria un shooter sin gracia en la historia y sin mayores retos pero me sorprendí al ver lo inmensamente asombrosa que es su historia y personalmente pienso que es uno de sus puntos más fuertes.Nuestro personaje se llama Booker Dewitt quien es enviado a columbia para rescatar a una chica, "Danos a la chica y borraras tu deuda", ese fue el credo con el cual Dewitt partio al rescate, luego de nuestra extraña llegada tendremos nuestros primeros vistasos a Columbia, la ciudad flotante, lo primero que tenemos es una bienvenida algo extraña proseguida por un bautismo y semi-ahogo que nos deja inconscientes, cuando recuperamos el conocimiento ya nos encontramos en la zona que más me agrado de Columbia. La plaza central donde podemos escuchar conversaciones de personas dándonos muchas nociones de que esta pasando en Columbia y observar como era la vida para estas personas. tras recorrer una buena parte sin hacerle daño a nadie llega la rifa donde tras un incidente quedamos marcados como enemigo publico, un peligroso asesino. aquí comienza la parte de disparar aveces tomandonos nuestro tiempo para apuntar serena mente un "headshot" y otras disparar como locos son apuntar y rezar que almenos una bala impactara en el enemigo. pasamos un tramo de la aventura con nuestra pistola y metralleta incluso usando algunos vigorizadores, hasta que conocemos a elizabeth quien desde este punto nos ayudara mucho las batallas y sera un elemento importante en la trama.Dejare la historia hasta ese punto ya que no pretendo hacer spoilers sobre toda la historia del juego.Bioshock infinite cuenta con mas de 2 dlc, personalmente no me agrada esto en los videojuegos ya que siento como si me estuvieran dando algo a medias, solo he adquirido dos de los dlc que ofrece este titulo siendo estos Panteon marino parte uno y parte dos, la historia esta bien pero siento que pudo haberse echo mucho más si iban a meter estos dlc que unen a bioshock infinite con bioshock 1. Me gusto que pudiera usarse en primera persona a Elizabeth y que tuviera una mecanica de juego distinta a Booker, pero un pedazo de la trama lo siento lento y sin mucho sentido.Los otros dlc no me han interesado mucho ya que según veo uno de ellos solo le da otro color a las armas mientras que otro da batallas de entrenamiento en distintos mapas del juego, uno de ellos tiene aun más microtransacciones internas siendo que se deve de pagar sumas grandes para poder desbloquear mapas de juego. Esto en lo personal no me ha gustado.En mi opinión Bioshock infinite es uno de los mejores títulos que he jugado, con un apartado visual asombroso y una historia que me ha encantado, la historia es tan compleja que realmente recomiendo que si lo juegan presten atención a cada detalle ya que muchas cosas luego no tienen sentido si te distraes de un momento a otro. Me gusta que se note una evolución en los personajes principales y como cambian sus ideas y pensamientos conforme la aventura avanza. No tengo mucho que resaltar del soundtrack ya que para mi no fue tan resaltante. No me gustan mucho los dlc que posee, recomiendo solo comprar los de pantion marino parte uno y dos. en resumen me agrada mucho el juego y le tengo mucho cariño pero los dlc les doy de comer aparte jajaja.Gracias por su tiempo y por favor díganme como mejorar mi contenido en la parte de comentarios. Saludos.