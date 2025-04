Operaciones Furtivas - Juegos para dispositivos móviles.

Desarrollo.

Introducción.Operaciones Furtivas es un videojuego desarrollado para los sistemas operativos de Apple y Google, los cuales serian Android e iOS. Distribuido por la empresa Noodlecake Studios Inc que por su parte Operaciones Furtivas no es el único videojuego desarrollado o distribuido por Noodlecake Studios, ya que poseen un catálogo de tal vez una decena de títulos a su nombre.Operaciones Furtivas, como ya he mencionado anteriormente, es un videojuego desarrollado por la compañía Noodlecake Studios Inc, la cual se encarga de distribuidora este juego para la plataforma de dispositivos móviles, Android e iOS. Operaciones Furtivas no es uno de esos videojuegos del montón que solo estaría ocupando innecesariamente espacio en nuestro dispositivos, ya que por definición es un videojuego de desafíos de sigilo por niveles, ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Operaciones Furtivas está desarrollado de tal manera que trata de ambientar nos en una de las tantas situaciones en las que se podría encontrar un espía en territorio enemigo, y lo hace de manera que sea totalmente intuitivo para casi cualquier persona, en donde el motor gráfico es lo más parecido a un videojuego de arcade y diseñado en un ambiente bidimensional 2D sin animaciones 3D. Al momento de jugar contaremos con una pantalla de carga para iniciar el tutorial por primera vez. En el juego podremos usar y desbloquear 20 nuevos personajes mientras jugamos y subimos de nivel.Ahora lo siguiente consta en resaltar los aspectos con menor y mayor relevancia que podemos encontrar antes, durante y después de jugar Operaciones Furtivas. A continuación se intentará demostrar cualquier punto de vista en entró lo bueno, lo malo y lo cuestionable que puede poseer este juego, puede ser de manera objetiva o subjetiva la forma en la que puede estar redactado el texto, influye que novedades o como podemos argumentar por qué no pertenece Operaciones Furtivas a ese monto de juegos que son desarrollados de manera mediocre y poseen tan popularidad “injustificada”. Vamos a ello.Operaciones Furtivas se encuentra únicamente disponible para dispositivos móviles en Android e iOS de manera gratuita lo cual implica que el juego ego contacto a con anuncios que aparecerán en nuestra pantalla en determinados momentos, pero no es nada preocupante ni alarmante, simplemente lo que tendremos que hacer para no visualizar dentro de la aplicación ningún anuncio, tendremos que dar un pago a la empresa o sino desactivar el acceso a internet a nuestro teléfono celular. El juego cuenta con dos actualizaciones hasta el momento, desde su lanzamiento en la Apps Store y Play Store el 08 de agosto de 2018. Podremos encontrar esta aplicación funcional para nuestro dispositivo Android desde la versión Android 4.1 hasta versiones posteriores, y en iOS desde la versión iOS 8.0 y posteriores versiones.Podemos afirmar que no es un PUBG, lo cual implica que en su mayoría todos nosotros podremos jugarlo y disfrutarlos sin muchos inconvenientes, pero eso no siempre será aplicable ya que aquel que sea consumidor de dispositivos móviles de gama baja con 1 gigabyte de RAM y menores a esta, nos veremos afectados si encuentran utilizando el dispositivo con procesos que consumen mucho espacio para en nuestra RAM. Con este percance tendremos que cerrar aquellas aplicaciones que consuman tal cantidad de recursos para así aumentar el rendimiento de este videojuego.(dinámica de juego): No pueden haber quejas sobre este punto, porque con nuestro personaje solo debemos cliquear o presionar sobre la pantalla táctil de nuestro dispositivo la ubicación a la cual nosotros queramos desplazarnos, pero muchos cuidado porque deberíamos desplazarnos por el mapa sin que nos atrapen, así que a practicar esos movimientos.Ahora lo más genial está por llegar porque nuestro entorno está ambientado en una base militar, en la tendremos que jugar nuestra vida dentro del juego para poder escapar de la base enemiga, reitero, tendremos que tener mucho cuidado porque es posible que en el entorno que nos encontramos no nos ayude, y puede que esté a favor del enemigo. En el juego nos sumergiremos en un nuevo mapa cada día que pasa en nuestra realidad.Operaciones Furtivas consta en qué nosotros tomemos en celular e iniciemos el juego de forma diaria (cada 24 horas) para lograr entrar en la nueva misión que se reinicia y conseguir superar a los jugadores que iniciaron la misión antes que nosotros y ganar o superar la misión antes que otros. Sin embargo podemos desbloquear misiones de meses atrás que no conseguimos completar, simplemente viendo uno de los anuncios de la aplicación. Si aceptamos iniciar o comenzar una nueva misión estemos con nuestro personaje en el primer nivel de la misión, cada vez que avancemos entre los niveles de esa misión, la dificultad será mayor, y así aumentará el riesgo de que nos maten los enemigos, pero nos podremos salvar de cierta forma, la cual sería hacer un checkpoint entre niveles, pero lo siguiente es que no podremos abusar de el ya que no es botón que podamos encontrar al darle al botón de pausa dentro del juego, sino, es que tendremos que acumular dentro de la misión y entre niveles las memorias de color azul que están dispersas por niveles, y estás al haber acumulado 20, podrás guardar la partida en uno de los checkpoint que te encontrarás avanzando, pero pilas, porque si se nos olvidó alguna memoria en el nivel a anterior, no podremos recuperarlo amenos que nuestro último checkpoint se encuentre en niveles inferiores a este.Ya fue antes mencionado, pero nos encontramos en la base militar del enemigo y debemos escapar, así que tendremos a nuestra disposición el entorno, nuestras habilidades y algunos Easter eggs por el mapa que nos pueden otorgar habilidades ajenas a nuestro personaje por tiempo limitado esto puede ser sabotaje de cámaras (ya que este lugar posee este tipo de seguridad e incluso láseres), un disfraz de caja de cartón para ocultar nuestra presencia ante esos enemigos, pistolas que en comparación con nuestro ataque cuerpo a cuerpo que solo sirve para aturdir un tipo de enemigo, con esta arma podremos eliminar a cualquier enemigo al cual le hayamos disparado, pero solo tiene tres balas, una vez que logramos llegar al último nivel, nos escaparemos en un helicóptero aliado, y ahí concluye la misión.Es un estilo arcade, así que nada que criticar. Esta realizado de forma correcta.Resumen (Jugabilidad y objetivos):¡Una nueva misión de sigilo cada día! Sneak Ops es un juego de acción y estrategia basado en el sigilo, en el que el objetivo es no que no te atrapen. ¿Aceptas la misión?Noquea a los guardias, evita las cámaras de seguridad y arrástrate por túneles en esta base militar de alta tecnología que cambia a diario.Características:- Un nuevo nivel cada día con nuevas ubicaciones, trampas y mucho más.- Todos los jugadores del mundo reciben el mismo nivel cada día. ¿Podrás dominarlo antes que todos?- Gana insignias por cada día que completes.- Desbloquea 20 personajes diferentes.- Regresa y domina todas las misiones diarias que no completaste.- Divertida acción de sigilo para todos los niveles de habilidad.personal.El juego tiene actualmente 100mil descargas en la Play Store, y es bastante entretenido y único, posee gran dificultad por cada nivel que superamos en misión, así que en el caso de que queramos viciarnos con un juego, este es el correcto y lo digo por todo lo que podrás tardarte en completar una misión.Le doy 5/5.Muchas gracias por leer.Atte: Alex RxD