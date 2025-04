OneShot Solstice

Hola. Soy yo otra vez. Si, el chico al que nadie comentó o calificó su Articulo acerca de Golden Sun.

No, no trata de novelas o comics/mangas señores, sino de otro juego RPG igual casi tan como el que mencioné en mi anterior artículo.One Shot es un juego RPG Indie de aventura y fantasía, de esos en los que tus decisiones afectarán tu final, sea feliz o no. No obstante gente, este juego se parece mucho a Undertale, ya que, para que puedas avanzar en el juego, tendrás que jugar un poco con los archivos del juego y su sistema... O tal vez, ¿es el juego quien juega contigo?

Argumento







En esta ocasión encarnamos en el cuerpo de Niko, un chiquillo con apariencia de gato con ojos grandes y brillantes, quien protagoniza esta historia.









Una noche, Niko despierta en una habitación en la que no aparenta ser su casa, dando inicio así la historia del juego. A su vez tenemos que resolver el primer puzzle del juego en el cual tenemos que tomar el control que está tirada en el suelo de la habitación y acceder a su uso mediante la tecla del teclado para acceder al inventario. Después de esto nos aparecerán unos números aleatorios en un orden aleatorio de colores, el cual debemos de usar en el ordenador a un lado de la cama que, nos pedirá el código el cual hay que colocar en el mismo orden de colores que aparezca en dicho ordenador.



Es entonces aquí cuando salta una parte emocionante.









En dicha computadora comienzan a aparecer una serie de mensajes que no se dirigen exactamente a Niko, sino al jugador. Nos explica que lo que hagamos en el juego afectará a Niko, así como también al final del juego. Es entonces cuando aparece, el mensaje que a cualquiera le erizaría la piel al jugar por primera vez el juego…

…al menos a mi me asustó un poquito la primera vez jaja.







Gracias, Papayas.









En fin, después de esa escena se abrirá la puerta detrás nuestro, teniendo acceso a lo que parece ser la sala. Después de resolver otro “Puzzle” sobre encontrar los materiales para lograr encender una chimenea, lograremos entrar a lo que parece ser el sótano, donde después de bajar una escalera encontraremos una bombilla en el suelo, la cual, más adelante descubrimos que es “El Sol”. Al interactuar con ella se activará una pequeña cinemática en la cual podemos ver a Niko tocar dicha bombilla, ésta desprendiendo un resplandor que ilumina en la oscuridad.















Luego de esa cinemática, Niko saldrá del sótano subiendo las escaleras, usando luego la bombilla para salir por la puerta misteriosa que se encontraba del lado izquierdo de la habitación, dando así inicio a una nueva aventura en un mundo desconocido. Cuando Niko llega a la tierra desconocida, al bajar e ir hacia la derecha se encontrará con un robot que se hace llamar “Profetabot” y le revela a Niko que dicha bombilla es El Sol, la cual necesita devolver a la torre en el centro de ese mundo para así salvar dicho mundo y volver a casa. Lo que Niko no sabe es que no puede devolver El Sol y volver a casa al instante…

















Tendremos 4 preguntas para hacerle a Profetabot, acerca de la bombilla, cómo volver a casa, sobre el ordenador que estaba en la habitación en que estaba Niko y acerca de este “mundo extraño” en el que apareció repentinamente. Él nos revela que Niko es el Mesías, y que el jugador es el “Dios” de ese mundo, siendo el Niko el único ser viviente capaz de comunicarse con él.













Profetabot le sugiere a Niko intentar establecer una comunicación con el jugador. Este accede, y establece una comunicación mediante opciones para responder a Niko.











Es impresionante, y divertido a la vez el modo en que hace sentir al jugador que forma parte del juego.







No obstante, Niko no es el único que puede hablarle al jugador. El mismo juego nos habla, y lo seguirá haciendo mediante el desarrollo del juego, ya sea para informarnos o darnos pistas para seguir avanzando, o para obstaculizar más el paso y evitar que el jugador consiga su final feliz.



























Cosas como éstas me hacen adorar los RPGs Indies.









No planeo hacer spoiler por si alguno quiere darle una probada a este juegazo, pero hay una que otra cosa que revelaré para despertar más el interés en alguno de ustedes.

En ese mismo mundo, tenemos que encontrar una máscara de gas para poder avanzar, pero el juego nos dice que borró el código en ese mundo y toda pista que le permita al jugador a avanzar…











Documento… Hmm… Esperen un minuto por favor, revisaré mi carpeta de Documentos…







Eso no estaba ahí...







Vaya, un código. Pongámoslo en esa caja fuerte que mencioné…











…Interesante, ¿no crees?









Todos ustedes ahora mismo:









Tal vez te preguntes, ¿por qué se llama “OneShot”? Pues te explico, mi querido amigo… Vendría siendo “Una oportunidad” en español. Además, si sales del juego mientras tengas una partida iniciada, perderás el juego. Niko morirá.

Pero, aguarda, si encuentras una cama entonces te servirá como un punto de guardado y podrás cerrar el juego tranquilamente.











Diferencia entre OneShot y OneShot Solstice

Además de la nueva GUI y mejora de animaciones, la versión Solstice (lanzada en el 2017) cuenta con nuevas escenas y un final bueno, ya que la primera versión solo contaba con dos finales, ambos decepcionantes y muy secos. No obstante en esta versión anterior tenía los mismos juegos y alteraciones de nuestra computadora.









De igual modo, escoger ambos finales en ambas versiones traerán el mismo resultado seco. Hasta devolver El Sol es triste, después de todo, es mundo iba a ser destruido. Además, al volver a casa Niko ya no podrá hablar con el jugador.











Hasta que llegó Solstice, dándole a este juegazo el final feliz que merecía.











Opinión Final



La verdad es que disfruté mucho jugando este juego, resultó ser muy entretenido e interesante. Lo único que no me gustó tanto era la banda sonora, pero no me importa mucho, todo lo demás está bien. Si tuviera que calificarlo le daría un 10/10, tiene un excelente sistema de juego y cuenta con una gran historia, cuenta con partes que te sacarán una risita, otras te darán un pequeño susto, y otras te conmoverán mucho.





Una última cosa, su PC puede llegar a considerar este juego como un virus al crear uno que otro archivo y jugar un poco con tus documentos. En todo caso desactivar el antivirus.

Ya quiero ver cuando el juego les cambie el fondo de pantall- digo, disfruten del juego.

Aquí concluye entonces este artículo. Espero que les haya entretenido. Les recuerdo además, si jugaron Undertale y les gustó, les digo que van a amar este juego.

Y recuerda… You only have One Shot.





Y que Dios os bendiga.