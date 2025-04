One Piece: World Seeker (Mi opinión)

Bienvenidos amigos!! Aquí les traigo un artículo más, esta vez hablando de un juegazo en el cual quizás algunos lo conocerán y quizás otros no, este juego fue basado en su manga y fue modificado algo de su historia para centrarse en algo distinto e interesante, bueno hablemos de este juegazo que se llama “One piece: World Seeker”. Sin más que decir espero les guste el articulo y lo disfruten un montón.

One Piece: World seeker es un juego del genero acción, aventura y mundo abierto en tercera persona en el cual se estrenó el 14 de marzo de este año 2019 para las consolas Playstation 4, Xbox One y PC. El juego trata en el cual viviremos una aventura con nuestro protagonista preferido del anime o del manga conocido como “Luffy”, pero esta vez con una historia algo distinto para vivir una experiencia diferente enfrentándonos a personajes nuevo del juego y personajes ya conocido por el anime, este gran juego mundo abierto algo que me sorprende bastante, ya que podrás explorar libremente todo el mundo y enfrentarte a un gran cantidad de enemigos regados por el mapa para obtener ítem o materiales para las respectivas misiones o para crear un ítem especifico ósea una armadura para mejorar un poco tus estadísticas, por otro lado durante este gran mundo podremos buscar cofres del tesoro que encontraremos escondido del mapa que nos beneficiaran un montón. Se puede decir que podremos realizar variedad de combos en el juego a nuestros enemigos tanto a tierra como aéreo, estos golpes o combos salen en el anime así que lo encontraran muy parecidos, puede que los combos sean muy repetitivos pero no le quita que sea un mal juego. Recomendado sin dudas mis panas aquellos que aporten la consola pueden comprarse este juegazo que les va a entretener un montón.





Hablemos un poco más del sistema de combate ya que me interesado un poco, como verán Luffy puede hacer diferentes combos de batalla dependiendo la situación como tal, si nos fijamos en un campo de batalla donde podremos movernos donde queramos y realizar variedad de combos es bastante efectivo y divertido ya que sientes una gran comodidad o así pienso yo a la hora del combate, algo sorprendente es que nuestro personaje adema de hacer combos si abusas mucho Luffy se cansara y no podrás seguir combatiendo y deberás esperar a que se te recargue la barra de energía y aprovechar de pegarle al enemigo a distancia lanzando una clases de puños que hace más o menos daños pero es efectivo a esta clases de situaciones, también luffy nos permite lanzar puños al saltar y realizar diferentes combos, no mucho pero algunos, los combos más efectivos son lo de a tierra los normales. Por otro lado Luffy podrá recargar una clase de barra para transformarse en una especie de Bola para hacer mucho más daño, en el cual es muy efectivo contra los enemigos elites o también conocidos como los boss.





Por otra parte el juego nos ofrece un árbol de habilidades para diferentes situaciones, tanto combate, movilidad, armamento, curación del personaje, y hasta Visión, en el cual mientras avancemos ganaremos puntos para utilizarlo en el árbol de habilidades y así ganar nuevos combos de combates o hasta habilidades que te ayuden avanzar más rápido en tu aventura (En el mapa), algo bastante beneficiado por esta parte es que te subirá al HP (vida) y te dará algunas cositas que de beneficiaran en tu aventura y en algunas de tu misiones, también te beneficiara recogiendo materiales para armar nuevas armaduras para tu equipamiento.





Historia:

La historia de este juegazo no es muy extensa pero bastante única e interesante, en el cual trata que nuestro protagonista Luffy ha quedado atrapado junto a sus amigos en una isla bastante grande, en el cual la llaman “la isla de la prisión” donde cuenta que hubo una guerra y ha sido totalmente destruida a causas de las guerra, pero sigue siendo una zona habitada por personas y está siendo reconstruida por el gobierno mundial, por otro lado se dice que esta isla tiene muchas riquezas en minerales y quizás esa fue la razón de la guerra. Sobre el nombre de la isla se llama así porque se encuentra una prisión gigantesca en el cual está siendo dirigida por un Marinero muy poderoso que tendrá un papel muy importante en este juegazo como uno de los malos que deberás de derrotar, al principio de todo el juego nos muestra que ellos fueron a esa prisión por un supuesto tesoro que no encontraron y terminaron separándose todos cayendo en distintos lugares del mapa, por eso veremos que Luffy está totalmente solo al caer casi se muere pero lo salvo una chica porque estuvo cerca de ahogarse, ahí comenzara nuestra aventura en este gran juegazo.







Amigos algo increíble de este juego es su mapa, en el cual si nos fijamos tiene un diseño bastante bonito donde podremos visitar libremente en el juego mientras avancemos la historia. En este mapa encontraremos distintos entornos como por ejemplo lugares con mucha vegetación, pueblos, ciudades, montañas, entre otros lugares.





Gráficos: Podemos decir que el juego a nivel de gráficos está muy bien diseñado pero en todos los sentidos, como verán a nivel exterior o mejor dicho los entornos está muy bien diseñados y muy hermosos al estilo anime muy coloridos, además lo que me encanto más fue el diseño de los personajes en el cual están muy bien logrados, muy parecidos al anime y el diseño de los nuevos personajes me encantaron no están nada mal. A nivel grafico no me quejo esta 10/10.





En conclusión es un juegazo muy bueno aunque tuvo sus críticas por más que todo su historia y jugabilidad que no llevaba a “ningún lado”, ósea no lo veo tan mal del todo pero si puede tener sus fallos como todo juego pero eso no le quita que sea malo, yo sinceramente se los recomiendo pero puede que no a todos les guste, depende de los gustos de cada quien. Se los recomiendo aquellos que quieran vivir una experiencia mundo abierto al estilo pirata y batallas épicas, más que todo las batallas contra los elites te harán cambiar de dinámica y todo para poder derrotarlos, cumple con el entretenimiento que ofrece mis panas.









