One Chance - Un juego que te hará llorar

Bueno, hoy hablaremos sobre este juego de navegador llamado One Chance. Dentro del artículo, les voy a dejar una descripción del juego para ponerlos en contexto si no lo han jugado, y al final voy a dejarles también mi respectiva opinión por si les interesa.



Espero que les disfruten el artículo =)

One Chance, es un juego de navegador en el que tomamos el papel de un científico, que junto a sus compañeros de trabajo, descubren la ''Cura para el cáncer''. Todos celebraron ya que este descubrimiento es histórico, pero al día siguiente, vieron que la cura estaba matando a las personas, ya que la cura también destruía todas las células del ser humano, y sin pensarlo dos veces, tú y tus compañeros tendrán que buscar una cura para ese virus que está acabando con la humanidad, solo tienes una oportunidad para que tú y tus compañeros en 6 días, encuentren la cura y detengan al virus antes de que acabe con toda la humanidad tal y como la conocemos.Dicho esto, veamos algunas cosas que trae el juego al momento de jugarlo =)Este juego es muy limitado en cuanto a los lugares que puedes visitar, pero eso no los hace menos interesantes, ya que en dichos lugares ocurren la mayor parte de hechos que te pueden alegrar, te pueden desagradar o te pueden hacer hasta llorar. En el juego solo hay 3 lugares que podemos visitar frecuentemente y son:En este lugar es donde comienzas el juego, al principio no ocurre ningún hecho de importancia, pero a los días, dependiendo de las acciones que tomes morirá toda tu familia o solo tu esposa. Algo que caracteriza este lugar, es que uno de los hechos más tristes se desarrolla aquí, y es que no importa las decisiones que tú tomes, lamentablemente tu esposa siempre morirá en la bañera o será asesinada por uno de tus compañeros de trabajo.En este lugar es donde tu y tus compañeros podrán descubrir la cura para el virus, y también en el que ocurren hechos como, por ejemplo, en el que un compañero de trabajo se suicida desde el tejado del edificio o también cuando otro compañero de trabajo intenta asesinarte con un cuchillo después de que se descubriera que la cura mataba a las personas.Este lugar no es muy importante, ya que no puedes hablar o interactuar con alguien o algo, pero aquí ocurre unas de las escenas más tristes del juego, que es cuando decides pasar tus últimos minutos en este mundo con tu hija y morir juntos en una banca.Aunque en este juego no hay tantos personajes con los cuales puedas interactuar y demás, hay ciertos tipos de personajes que si te hablan e interactúan contigo. Existen 2 tipos de personajes que te hablan o interactúan contigo cuando pasas cerca de ellos y son:Estos personajes son los que más tristeza dan en el momento en el que mueren, ya que si te pones en los zapatos del científico al cual controlas, es muy, pero muy triste ver a tu esposa e hija morir por tu culpa. Estos personajes te ayudan también emocionalmente (o por lo menos a mi) para seguir buscando la cura y salvarlos.Estos personajes, aunque no genera ningún sentimiento de tristeza o parecido al morir, son muy importantes, ya que son los únicos que te pueden ayudar a encontrar la cura al virus, además ellos en un punto del juego te dan a escoger si quieres ir a trabajar o pasar tiempo con tu familia, y en lo personal me agrada que no te obliguen a trabajar o realizar una acción en específico.Una de las singularidades que tiene este maravilloso juego, es que tiene una gran variedad de finales. Un dato curioso de este juego es que se llama ''One Chance'', es decir, ''Una Oportunidad'', cuando en el juego realizas un final, ya sea bueno o malo, si vuelvas a entrar al juego (obviamente desde la misma página donde lo jugaste), el juego no se puede reiniciar y quedará con la imagen final con la que terminaste la última vez. Existen 3 tipos de finales, 2 en donde la humanidad termina en completa extinción, y uno bueno en donde terminamos encontrando la cura y salvando a la humanidad de la extinción total. Ahora veamos como es que se pueden sacar los 3 finales =)Aquí hay 2 finales, en uno de ellos solo morimos nosotros, y se saca cuando pasamos todo el tiempo que tenemos con nuestra familia, y cuando vamos al trabajo, un compañero nos intenta apuñalar con un cuchillo, nos dan la opción de defendernos y así pasar al otro final malo, pero si no nos defendemos, él nos mata y ahí se acaba el juego.El otro final malo, puede suceder si por solo un día dejamos de trabajar y vamos de fiesta con nuestros compañeros de trabajo o si decidimos pasar tiempo con nuestra familia.Este final solo se puede sacar si solo vamos al trabajo, es decir, no podemos pasar tiempo ni con nuestros amigos ni con nuestra familia (excepto cuando obviamente te despiertas en tu casa y los saludas), y así poder salvar a nuestra hija y a la humanidad de la extinción.Este juego es uno de los pocos que me ha hecho llorar, ya que si lo pensamos un poco, no estamos tan lejos de que eso llegue a pasar, ya que por un error en la fórmula de una cura para una enfermedad tan dañina como es el cáncer, perder a tus seres queridos y tener que ver morir a la humanidad lentamente es algo muy doloroso, pero fuera de lo triste que es la historia del juego yo considero que la historia esta genial, aunque los gráficos no son buenos, la historia lo compensa por completo y en mi opinión el juego está brutal. Este maravilloso juego yo lo recomiendo al 100% y los invito a que lo prueben ya que no hay que descargarlo.Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado el artículo, como saben, siempre me gusta que me digan su opinión si tienen una diferente a la mía. Bueno, Adiós =)