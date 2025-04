Obtener GA en Gamehag (Experiencia propia) Parte I

Bienvenidos a mi nuevo artículo sobre maneras de cómo ganar GA (Gemas del Alma ) en Gamehag, muchos me dirán que esto es mejor que se suba en el foro como una nueva discusión para que puedan opinar e informarse y pues sí tienen toda la razón, pero escribo este artículo por dos razones, la primera es porque me di cuenta que la mayoría de nuevos miembros no suele revisar los foros, ya que muchas veces están pendientes de los artículos así que decidí crear uno en el cual tenga maneras actualizadas de como yo suelo ganar gemas de manera rápida/segura, la segunda razón es debido a que varios usuarios suelen agregarme porque dicen que yo “regalo” gemas y es algo totalmente falso xd, ya que yo solo ayudo enseñándoles mis maneras de como ganar gemas de manera rápida.

Bueno primero quisiera empezar con lo más básico:

Inicio de Sesión

Las Tareas de Juegos

Muro de Ofertas

Los Minijuegos

Juego de Adivinanzas

Detalles de la Cuenta

de como usar la pagina es una buena fuente de conseguir gemas para un novato en la plataforma, se divide en categorías y en cada categoría dan una cierta cantidad de GA (en mi caso ya lo había hecha hace un buen tiempo): Gamehag suele dar 5GA por día como un ingreso diario a la pagina y también un plus por ingreso en 7 dias consecutivos: La página suele dar gemas por completar tareas de juegos que están dentro del portal como por ejemplo actualmente esta Heavy Metal Machines, CrossFire, CrossOut, etc. Cuando ingresen a completar las tareas de un juego quizá les aparezca que deban completar a un máximo de 3 tareas para conseguir todas las gemas que muestra en mi caso yo complete las tareas de CrossOut para ello solo debemos de tomar la captura de pantallade la tarea requerida y enviársela para que lo aprueben.Como les mencione que pueden existir 3 tareas como máximo también puede que tengan que hacer solo una por ejemplo la de LordsMobile dan una jugosa recompensa por completar una sola tareaEn el caso de ser rechaza la tarea lo que deberán de hacer es hacer un reclamo a Misty para que puedan solucionar el error y así entregarles las gemas, pero recuerden siempre es captura de pantallalo remarco porque varios me dicen que nos les acepta y ellos solo tomaban captura del apartado que decía en la tarea, pero Gamehag siempre suele pedir captura completa así que no se olviden v;: en esta parte podemos obtener pocas gemas completando quiz fáciles de manera rápida, sé que dirán si no pagan mucho mejor no lo hago o cosas así, pero recuerden que de poco a poco se llega al montón y bueno lo digo por experiencia propia xd. Las ofertas más fáciles que pueden hacer y que nunca les fallaran son las que tengan de nombre quiz, existen otras como las “surveys” o encuestas, pero a mi parecer es una perdida de tiempo porque siempre suele pasar algo antes de terminarlo y no recibo nada :/: Esta sección es un tanto complicada y absurda ya que deberemos de obtener una cantidad de puntos regular para poder reclamar una sola gema del alma y eso es lo extraño sabiendo que algunos son difíciles o aburridos.: aquí no entrare mucho en detalles, esta opción se desbloquea a partir de nivel 3 si no me equivoco, pero según mi punto de vista es una espada de doble filo puedes ganar y perder, pienso que solo deben jugarlo personas confiadas o con mucha suerte las cuales no les cueste ganar bastantes gemas.: Esta interfaz nos muestra todo detalle del progreso de la cuenta (total de gemas obtenidas, cantidad de gemas recibidas por bonificación, más maneras de obtener gemas, etc.) aquí les mostrare mi perfil y les explicare cada apartado con sus respectivos detalles.Aquí podrán observar los que les acabo de comentar sobre total de gemas obtenidas desde que iniciaron en la página hasta el día actual y también al costado estará la bonificación por amigosEn esta imagen podrán observar las maneras como la misma pagina nos sugiere para ganar gemas ya sea hablando en foros, creando artículos como lo hago ahora, crear videos en YouTube mencionando a la página, compartiendo contenido en Facebook de la página oficial de GamehagY en estas dos últimas podrán ver la cantidad de amigos que he invitado como referidos y el avance para desbloqueo de recompensas por referido, aquí también debo explicarles que aprendí algo nuevo en el tema de referidos y es que para obtener la bonificación que les hable deben de llegar a un mínimo de 1000 GA si no fuese así todas las personas estarían creando cuentascomo locos para obtener recompensas si solo fuese invitar xd (en mi caso a los referidos que tengo les envío gemas cuando necesiten pero algunos no suelen usar la página muy a menudo, luego de ver las recompensas que conseguí las tarjetas de steam , dinero para Fortnite y compra de la campaña de salva al mundo decidieron usarla jaja)

Bueno con eso concluyo mi primera parte sobre mi experiencia y tips para que les sirvan a ustedes a ganar gemas de manera rápida, estoy avanzando una segunda parte por si veo que les gusta este articulo así que esperare la votación, se que es algo redundante con respecto al tutorial, pero para los nuevos usuarios que no manejan las funciones de las pagina se les hará difícil comprender así que pensé en hacer esto gracias por leer mi artículo y espero seguir aportando más ideas para obtener mayores ganancias v;