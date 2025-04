Numeric (TheLeguend1001)

Numeric es un juego de acción y aventura donde tendremos que resolver algunas series de Puzzles, además de enfrentarnos a distintos retos, algunos fáciles, otros más complicados y otros realmente casi imposibles.

Este juego esta entre los que Gamehag tiene de premio, además de encontrarlo en Steam por solo 27 pesos mexicanos (poco más de un dolar).



Para ser sincero este juego supero al 100% mis expectativas, ya que no esperaba casi nada de él, pero realmente me sorprendio, siendo un juego demasiado barato y tan poco conocido me agrado mucho, sin más preambulo, comienzo.

Comenzamos nuestra aventura dentro del personaje principal, el cual es o tiene forma de una especie de caja, ósea, es cuadrado, y no hablo de que tiene musculos, somos un cubo, el cual se encuentra desorientado, ya que despierta y no recuerda nada, ni donde esta ni quién es, tan pronto como aparecemos tenemos que completar nuestro primer reto, activando algunas cosas y brincando entre algunas plataformas, dandonos ya una idea de lo que va el juego. (Nota importante: Las imagenes se ven un poco borrosas pero no es porque sean de mala calidad, sino porque el juego así pone la pantalla da vez en cuando, dependiendo el momento que sea o desde donde enfoque la camara).Como iba diciendo a cerca de las plataformas, estas cumplen una función a lo largo de todo el juego, serán fundamentales para que podamos seguir avanzando, para activar estas plataformas flotantes tendremos que completar algunas cosas, activar botones, cosas de ese estilo, por estas plataformas pasaremos brincando de una a otra para poder llegar a los objetivos elevados y seguir avanzando.Como ya dije, el juego cuenta con varios puzzles los cuales necesitaremos completar para poder activar las plataformas, además de que desbloquearemos puertas o distintas cosas para seguir avanzando en el juego, pero además de estos puzzles nos encontraremos con otros retos distintos, como laseres que deberemos atravesar usando el ingenio y calculando muy bien nuestros movimientos, además de algunas otras cosas las cuales mejor no dire para dejarles algunas sorpresas, si llegan a jugar este juego, sin duda tendrán mucha diversión con lo que les espera.Debido a que el juego nos llevará a distintos escenarios, usaremos teletransportes para, vaya la redundancia, teletransportarnos, así iremos de un sitio a otro, estos teletransportes suelen situarse en partes altas a las cuales llegaremos con las plataformas o detrás de "puertas", las cuales desbloquearemos completando los distintos puzzles.Los retoques artisticos, los gráficos se me hicieron muy lindos, muy apreciables, realmente me encantaron teniendo en cuenta el precio del juego, tiene mucho mejor pinta que muchos otros juegos mucho más caros, y aunque el juego se limita a poner exágonos en la mayoria de los lugares, tengo que decir que incluso eso se me hace muy agradable a la vista, se que no hay muchos detalles "realistas", por así llamarlos, pero la forma en el que hicieron todo el apartado gráfico me llama mucho la atención, además, la música que acompaña el juego me gusto mucho, como cambia el ritmo y el volúmen dependiendo la situación en la que te encuentres.Lo único que no me agrado mucho es que a veces, dependiendo el enfoque de la camára, la luz que ilumina el cielo a veces llega a limitar tu visibilidad, haciendolo un poco más complicado a la hora de saltar entre plataformas, provocando que a veces te caigas, no sé si esto fue hecho a drede o se les paso, pero aún así lo agradable que es el resto de las cosas lo compensa.Además de todo lo ya comentado, quiero añadir que el juego nos cuenta una historia, metiendo un par de dialogos de vez en cuando, además de algunas "pistas" o "notas" que iremos encontrando por el camino, generalmente en unas especies de piedras tipo tumbas (o al menos eso se me afiguraron), además de que cuenta que villanos, si, leyeron bien, villanos, y quizá lo diga más emocionado de lo que debería pero la verdad no esperaba algo así con este juego, no esperaba toparme frente a frente con un cubo malvado. Además de toparnos con villanos, estos no pondrán dificiles retos que deberemos superar y que cada vez irán subiendo más la dificultad, aunque me parece que si resulta demasiado dificil y ya te artaste de intentarlo, puedes saltarte esa parte o algo así, pasando a la siguiente parte.En general el juego me parece muy entretenido y muy amable con los sentidos en general, teniendo un apartado gráfico en su mayoria muy lindo y agradable y una banda sonora muy adecuada al momento por el que pase el jugador durante el juego.Realmente recomiendo este juego ya que el precio es demasiado barato y podemos tener varios minutos de diversión y disfrutar de un buen trabajo hecho, seguramente, con poco dinero.Por último quiero volver a decirles, disculpen si la calidad parece mala, pero el juego a veces pone medio borrosa la pantalla, hasta donde entendi es cosa del juego y justo cuando tome las capturas así estaba la pantalla, yo supongo que es para hacerlo un tanto más emocionante, en cierto momentos también sube el ruido de la música, supongo para crear más tensión.Pero bueno, eso es todo, espero sea un artículo de su agrado y que tengan buen día.