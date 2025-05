NUEVO PACK "WEREWOLVES" SIMS 4! (con imagenes)

En este articulo te voy a hablar de mi experiencia probando este nuevo pack de contenido...WEREWOLVES

Oigan esto no es plagio plss solo fue basado en lo que decía la descripción del pack en la pagina de los Sims :) y mi experiencia con los sims-lobos.

A mi me encanta la temática de los lobos, asique apenas vi el anuncio en instagram lo compre por adelantado...cuando llego el día en el que el pack salía...lo descargue (obvio jjs), pero algo paso con mi tablero de juego que se bugeo o talvez algo paso que el pack afecto en ese aspecto a los sims 4 base...(si sabes la solución pls escribela)... pero a pesar de eso el pack es sensacional, te permite unirte a mandas, diseñar tu propia forma de lobo además que los objetos y accesorios que vienen con el el son muy recomendables con los que se conforma un estilo super bueno, que va acorde con los hombres lobo.

En mi opinión es un pack que le agrega vida a los sims... además que el nuevo mundo que viene con este, es super boscoso y místico, asique si te gustan las faces lunares...en especial todo lo que tenga que ver con la luna este pack es para ti!1) Con este pack experimentaras lasy tu lado salvaje al maximo!.. puedes controlar y monitorear las faces e ir configurandolas según el numero de días entre cada luna llena!2) Puedes serel sim directamente desde la forma de lobo❤️, es muy parecido al modo de vampiros.3) Al igual que los vampiros, puedes atribuirle a tu sim-loboque lo definan :)4) Con este pack de contenidoropa, pelos, accesorios de manos, color de ojos y tatuajes (si no me equivoco esos son todos jsjsj)... también contieneen el modo construir que te facilitaran el estilo que quieres para el hogar te de tu sim-lobo!.5) Tampoco podemos olvidar el nuevo y maravillosoMoonhood Mill ! que continene una historia interesante... Moonhood Mill era antes un sitio de construcción que luego al llegar los hombres lobo se despobló completamente...eso escuche yo jisjs6) También estarán a tu disposiciónde las criaturas magicas o sobrenaturales!-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, como lo que me sucedió a mi con el pack (todavía no se me arregla)(solo de1) Ve a tu biblioteca de juegos2) Haz click derecho con el mouse sobre la portada de los Sims 4 y ve a donde dice "propiedades de juego" lo pinchas.3) Luego ve a donde te dice "opciones de ejecución avanzadas"4) En el sector donde dice "Argumentos de línea de comandos" escribe lo siguiente según el pack que quieras desinstalar:primero pon -disablepacks: (tal como lo escribí), luego a continuación de los dos puntos escribe el comando según el pack que quieras desinstalar....hazlo todo seguido:GP01: De AcampadaGP02: Día de SpaGP03: Escapada GourmetGP04: VampirosGP05: Papás y MamásGP06: Aventura en la SelvaGP07: StrangerVilleGP08: El Reino de la MagiaGP09: Viaje a BatuuGP10: InteriorismoGP11: ¡Sí, Quiero!GP12: Licántropos-----------------------------------------ejemplo--------------------------------------si quiero desinstalar el pack de StrangerVille; el el sector donde dice "Argumentos de línea de comandos" escribes: -disablepacks:GP07 apretas guardar ¡Y LISTO! Cualquier cosa si quieres volver a instalarlo vuelve a el sector de "Argumentos de línea de comandos" y borra lo que escribiste...se quedara en blanco y pones guardar :)te recomiendo mucho los Sims 4 Werewolves a mi me a entretenido mucho❤️ Saludos...Moon_23