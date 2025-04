No tan retro: Underground 2

Un poco de nostalgia y el disponer de una notebook de bajo rendimiento me hizo tener la idea de volver a juegos antiguos, con los que di mis primeros pasos en el PC gaming. Dentro de mi búsqueda de títulos que marcaron mi gran amor por los juegos dentro del pc gaming, recordé este titulo tan maravilloso de carreras callejeras.Este juego estamos en la piel de un personaje anónimo, el cual sigue la historia de Need for Speed : Underground, el titulo original. Esté es un corredor de excelencia, el cual se le ofrece un puesto en una banda, luego de ganar una carrera decide ir al encuentro con dicha banda, en ese momento es cuando nuestro personaje es atacado por una camioneta Hummer y logra hacerlo chocar, destrozando así el Nissan Skyline, auto característico de nuestro personaje, para después mostrarnos que tenemos un enemigo en esta aventura el cual se llama Caleb que se apodera de Bayview (Ciudad en la cual ocurre esta historia) ante la falta de un corredor que le haga frente.Luego nos enteramos que Caleb Kane es el líder de una organización oculta que realiza carreras clandestinas juntando a los mejores pilotos del mundo.Seis meses después del accidente regresamos a Bayview para recuperar nuestra reputación, corriendo carreras a lo largo de un extenso mapa de mundo libre para poder volver a ser los dueños de la ciudad y vencer a Caleb.A medida que vamos progresando en la historia iremos desbloqueando distintas mejoras para nuestros vehículos, que es donde radica lo mejor de este videojuego, la capacidad de customizar nuestros vehículos de la forma que mas nos guste, desde mejoras mecánicas para aumentar el rendimiento de nuestros autos, hasta una gran cantidad de opciones que nos permitirán aumentar el nivel visual de cada auto, con el objetivo de ganar sponsors y nuevas carreras.A lo largo de nuestra aventura por Bayview vamos a ir encontrándonos con distintas carrerasCarreras largas en las cuales poseeremos solo una oportunidad de ganar ya que tienen un punto de salida y uno de llegada, sin vueltas.: Carreras generalmente a tres vueltas en las cuales debemos ir superando nuestro tiempo anterior para conseguir una recarga mayor de nitrogeno al dar cada vueltaCarreras sobre carriles marcados donde los cambios obligatoriamente se vuelven manuales ya que deberemos hacerlos de manera perfecta para no desperdiciar ni un solo segundo.Carreras en las cuales no es necesario llegar primeros para ganar, se trata simplemente de generar mas puntos haciendo derrapes en pistas con curvas muy cerradas, en estas carreras la cámara se vuelve un poco mas vertical para ayudarnos a tener mejor perspectiva.: Carreras en pistas cortas con curvas muy cerradas, en estas carreras no se permite el uso de nitrógeno.Las Ultimate Race League son las carreras que nos hacen avanzar en la historia, por lo general son las mas difíciles ya que tenemos que tener nuestro auto al máximo para poder ganarlas, estas se van desbloqueando al cumplir algunos requisitos del juegoLamentablemente este juego se encuentra fueras de las tiendas actualmente, así que la única forma legal de hacerte con una copia de el es conseguir una copia física si es que siguen existiendo. Este es otro de esos juegos que al jugarlo si bien se nota que es de otra generación, sigue siendo un juego totalmente jugable y disfrutable, sin duda es uno de los mejores de la saga Need for Speed.Últimamente se estuvieron publicando mods que hacen que este juego se vea mucho mas actual, sin embargo su aspecto gráfico no debería molestarte si en serio disfrutas de títulos de carreras callejeras. Si bien ya van 14 años de su lanzamiento sigue teniendo un publico muy fan que sigue manteniendolo vivo, su modo online fue oficialmente dado de baja, pero existen otras formas de hacerlos funcionar, solo hace falta investigar un poco sobre el tema.Need for Speed Underground 2 marcó un antes y un después en mi gusto por los juegos de carreras, es cierto que después hubo mejores pero en su momento el que me hizo volar la cabeza fue este titulo, con su gran libertad para personalizar los vehículos y con su gran mundo abierto en el cual podemos correr carreras con algunos vehículos que simplemente están recorriendo la ciudad, es increíble, logro captar un mundo con el que mucho fantaseábamos y nos dio la oportunidad de vivirlo.Recomiendo sin dudar este juego.