No More Room in Hell

Hoy vamos a ver que juego es No More Room in Helles una modificación del juego Half Life 2 basado en un apocalipsis zombie.Tomamos la piel de un sobreviviente, el cual pues... tiene que sobrevivir. Está el modo Objetivo y Supervivencia.Fue lanzado el día 31 de Octubre de 2011 para la plataforma de PC solamente.Aqui deberas seguir las "ordenes" que te de el juego, cada mapa tiene distintos objetivos, pero todos tienen algo en común, SOBREVIVIR. Esto ayuda a la rejugabilidad y que no se haga aburrido, ya que cambian los mapas, objetivos, rutas, etc.Los jugadores deben proteger zonas de las oleadas de zombies. Cada vez que avanzas de oleada, aparecen nuevos zombies, y también aparecen helicópteros los cuales arrojan suministros. Esto termina cuando avanzas bastante y un coche militar viene a rescatarte, si la zona recibe mucho daño, no te salvara nadie y perderán la partida.Estos son lentos pero pegan fuerte. Son mortales cuando te atacan en un cuarto chico o cuando vienen en gran cantidad. La clave es dispararle a la cabezaEstos son como los caminantes, pero corren y hacen mas daño. La clave es pegarle a la cabeza, aunque si le disparas en el cuerpo, también recibe algo de daño.Son los más débiles del juego. Corren más rápido que los Caminantes pero no tanto como los corredores. A estos se los mata con unas pocas balas.Esto pasa cuando atacas al zombie cuerpo a cuerpo. Este entra en "modo reposo" cuando tiene poca vida, pero luego de un tiempo vuelve a la acción.Como el propio nombre lo dice, son zombies en llamas. Estos generan casi el doble de daño que lo normal. Si no los matas, el fuego carbonizar al zombie.No se sabe de donde se genero, pero lo que sabemos es que te puedes transformar en zombie, y si eso pasa, mueres. Esta se pasa cuando un zombie te ataca, pero la más peligrosa es la mordida.Se puede detener el avance de la infección con las píldoras, pero es temporal. La única forma de que no te transformes y mueras, es que un amigo o compañero de la partida, te dispare a la cabeza poniendo fin a tu sufrimiento. Luego de esto te puede reanimar.Es un muy buen juego, va, un mod. Salió mejor mod del 2011, así que lo es. Ami en lo personal me gusta bastante, me la paso bien jugando con amigos y demas, pero aun así hay cosas que mejorar.Le doy un