No more room in hell: zombies por doquier

Muy buenas amigos, aquí les traigo otro artículo, el cual se basara esta vez en un juego muy bueno de zombies, el cual se tituló “No more room in hell” este juego lo podemos encontrar en la famosa plataforma de steam, si eres de las personas que le gusta los juegos de supervivencia, donde el compañerismo y la habilidad para sobrevivir es lo principal, este es el juego indicado para ti.

No more room in hell es un juego desarrollado por valve corporation Fue lanzado por primera vez el 31 de octubre del 2011 como un mod para Half-Life 2. Sus desarrolladores lo relanzaron como un juego propio el 31 de octubre del 2013, este juego lo podremos encontrar en steam y está disponible para Windows, Linux y Mac.

Sin más que decir, es la hora de enfocarnos de que se trata este juego, esencialmente no more room in hell, conocido también por sus siglas NMRH es un videojuego en cual nos situamos en un apocalipsis zombie, tomaremos el papel de un sobreviviente, donde tendremos que sobrevivir en diversos mapas, en algunos tendremos que escapar, para eso debemos realizar varias objetivos y así llegar hasta el final, pero claro no será nada fácil, también habrán mapas donde tendremos que aguantar oleadas de zombies, en cada nueva oleada el número de muertos vivientes incrementara, así que será cada vez más difícil eliminarlos, para ello debemos buscar rápido por todo el mapa armas, munición y objetos que nos ayuden a recuperar vida.Algo muy importante y básico que debemos hacer al iniciar una partida, es no perder el tiempo, debemos buscar rápidamente equipamiento, ya que si no tenemos con que defendernos, seguramente nos costara realizar los objetivos, pero claro, siempre encontraremos diferentes tipos de armas en lo largo del mapa, desde armas cuerpo a cuerpo, hasta armas de fuego, cada una tiene una munición diferente, que podemos distinguir por su, también hay que tener en cuenta que existen diferentes tipos de zombies, están lospor así decirlo, los cuales son lentos para caminar y no cuesta matarlos, luego tenemos a losellos suelen correr muy rápido y también atacar a gran velocidad, debemos estar muy atentos a ellos, no se sabe cuándo pueden aparecer, luego están loslos cuales son zombies que no pueden caminar y se arrastran en el suelo, estos pueden agarrarte desprevenido y haciendo que te cueste zafarte de ellos, también tenemos alque muy raramente aparece, pero suele aparecer cuando se utiliza algún arma que causa llamas, por ultimo tenemos alel cual como lo dice su nombre, son niños infectados por el virus, estos suelen moverse muy rápido y son letales, además costara matarlos ya que son pequeños y se dificulta al momento de dispararles o golpearles.

Algo muy interesante que tiene este juego y que no se ve en cualquier juego de zombies, es que tiene una gran jugabilidad hablando de los controles, al momento recoger equipamiento, se guardara en nuestro inventario, el cual nos dejara agarrar objetos por su tamaño, así que mientras más grande sea el objeto, menos equipamiento podremos recoger, pero no es tan solo eso, también al momento de que un zombie te esté mordiendo, tenemos la tecla “V” para empujarlo, así zafándonos rápidamente, también podemos empujarlos antes que nos empiecen a morder, también tenemos la opción de ver el cargador de nuestra arma y nuestro personaje dirá en voz alta la cantidad de balas que posee su arma para usar esta opción mantenemos pulsado la tecla “R”, algo que me parece muy bueno si estás jugando con otras personas, pero no están solo eso, además en la letra “C” podemos ver nuestra brújula y ver los objetivos actuales, algo que es muy pero muy asombroso es que podemos suicidarnos asi es, al apretar la tecla “K” nuestro jugador moverá el arma que tenga actualmente hacía el, si damos un click automáticamente nos dispararemos y nos habremos suicidado, esto suele usarse comúnmente cuando estamos infectados , dentro de mi opinión la jugabilidad de este juego me parece excelente.





Hablando del realismo de este juego, me parece algo muy fascinante, algo que he visto en muy pocos juegos es que puedes infectarte con el virus, me refiero a que si somos mordidos por un zombie varias veces, alrededor de nuestra pantalla, comenzara a aparecer unas venas y el color se tornara de un naranja y rojo oscuro, cada vez que pase más el tiempo, comenzaremos a ver más oscuro, hasta el punto es que nuestro personaje morirá infectado, pero no es tan solo eso, sino que también va revivir pero como un muerto viviente y será un “runner” así que será una gran desventaja para nuestro equipo, pero claro podemos evitar esto consiguiendo pastillas, las cuales están por todo el mapa o utilizar una inyección, pero esta suele ser menos común de encontrar, en el caso que no tengas solución, podemos suicidarnos, dándonos un disparo con nuestra arma como leyeron anteriormente.







Otro planteamiento que podemos decir sobre NMRH es que tiene una gran diversidad de armas, desde escopetas, pistolas, rifles, fusiles de asalto y subfusiles, cada arma tiene un rendimiento diferente y que nos ayudara en distintas situaciones, es importante ahorrar munición y no desperdiciarle, ya que si queremos sobrevivir debemos mantener guardado unas cuantas balas, no obstante podemos optar por armas cuerpo a cuerpo para defendernos también, de esta manera no sufriremos ningún tipo de daño por los zombies, algo muy importante en este juego, es que debemos trabajar en equipo, ya que si queremos lograr los objetivos que nos indican, debemos siempre estar atento con nuestros compañeros, ya que habrán tareas donde nosotros solo no podremos realizarla, así que el compañerismo es algo muy vital en la supervivencia de las misiones.







Durante las misiones encontraremos equipo quirúrgico, como botiquines de primeros auxilios, vendajes, pastillas e inyecciones, cada una de estas nos ayudara en distintas situaciones, el vendaje suele utilizarse para curar alguna herida que nos esté haciendo desangrar, esto sucede cuando un zombie te rasguña varias veces, haciendo que empieces a perder sangre a medida que pasa el tiempo, si no conseguimos un vendaje a tiempo, vamos a morir desangrados, también tenemos las pastillas, estas sirven para detener la infección causada por los mordiscos de los zombies, el botiquín de primeros auxilios, también puede tener la hemorragia y nos recuperara una gran cantidad de vida, pero no sirve pare detener la infección, por ultimo tenemos la inyección que cumple la misma función que las pastillas, así que podemos prevenir la infección con estos dos objetos, también hay una caja médica, cuadrada y roja, que si nos acercamos a ella y mantenemos pulsado la “E” nos recuperara vida, solo para eso sirve.







Por ultimo dentro del juego para finalizar, tenemos lo que es un “Airdrop” este vendrá solo en las misiones de oleadas, dependiendo del número de oleadas, este aparecera, lo sabremos ya que escucharemos un sonido particular, que será el del helicóptero, veremos a lo lejos que cuando llegue a su destino soltara una caja verde de un gran tamaño, esta contendrá varias armas, munición y medicamentos, suele ser muy útil cuando se aproximan oleadas con bastantes zombies, ya que necesitaremos bastantes recursos para sobrevivir a las oleadas de caminantes.







En resumen podemos decir que no more room in hell es un gran juego de supervivencia zombie, en donde para sobrevivir, tendremos que utilizar nuestro ingenio y siempre prevalecer el compañerismo, para así ir completando a lo largo de los mapas, los diferentes objetivos, la jugabilidad es excelente ya que muy poco juegos de zombies, tienen esta manera de desenvolverse dentro del entorno, lo cual lo hace muy entretenido, pero no es tan solo eso, si no también que podemos pasar horas y horas jugando con nuestros amigos y pasar buenos ratos, dentro de lo que cabe en los gráficos, este juego utiliza el motor source y sus detalles son muy buenos, yo he jugado por más de 150 horas este juego en steam y la verdad no me canso de jugarlo, así que para mí es uno de los mejores juegos de zombie dentro de la plataforma de steam.