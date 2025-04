No Man´s Sky, el remonte del año?

Muchos conocen el fracaso que fue No Man`s Sky en su lanzamiento, todo el hype acompañado por las promesas de Sean Murray que resultaron en la catástrofe que fue el lanzamiento de este título. Sin embargo, y con el lanzamiento de varias actualizaciones, el juego ha tomado la forma de lo que muchos habíamos esperado en su lanzamiento, entonces, ¿valela pena su compra ahora? No hay un juego que haya sido odiado tanto como No Man´s Sky cuando se lanzó. Se esperaba que el juego fuera como ningún otro juego que alguien haya visto antes. Al final, tuvimos un desastre que se rompió en primer lugar y no tuvimos nada que ofrecer a los jugadores más allá del primer par de horas.

Sin embargo, el juego ahora se ha vuelto mucho mejor que antes. Los desarrolladores han trabajado incansablemente para cumplir muchas de las promesas que No Man´s Sky hizo antes de su lanzamiento. Sigamos adelante y veamos cómo lo hicieron.

¿Por qué fracasó No Man´s Sky?

¿Cómo No Man´s Sky se ha redimido?

Actualización "Foundation"



La primera actualización que se reveló para el juego fue la Actualización "Foundation". Lo principal que cambió en esta actualización fue el hecho de que ahora puedes participar en 3 modos de juego diferentes. Existía el modo de juego normal que era lo que habías jugado antes, el de Supervivencia en el que tendrías recursos limitados y el Creativo que tenía recursos ilimitados para que experimentaras todo lo que quisieras.



También puede crear dispositivos para minar y guardar su juego junto con un menú de acceso rápido entre muchas otras mejoras de calidad de vida. Finalmente, también puede crear una base de operaciones reclamando un planeta e introduciendo la agricultura para que tenga más recursos.

Actualización Pathfinder



Actualización de Atlas Rises



Esta actualización realmente redimió a No Man´s Sky. Mejoró aún más los gráficos y mejoró masivamente las texturas del juego. No solo eso, también agregó mucha más variedad en el juego, incluidos nuevos planetas para que los jugadores exploren. Esencialmente, el propósito de esta actualización fue asegurar que No Man´s Sky en realidad tuviera que quedarse con el poder y no fuera solo un acaparamiento de dinero, ya que se le acusaba de estar en libertad.



También sería capaz de luchar contra piratas espaciales o negociar con ellos y realizar diferentes misiones para que los PNJ obtengan recursos o créditos. También había una gran cantidad de contenido nuevo, como música nueva, portales y mecánica de combate para que pudieras luchar. También se agregó el modo multijugador en este parche, ya que los jugadores ahora se pueden encontrar y explorar los planetas juntos.





Conclusión

El juego ahora tiene un índice de aprobación del 70% en Steam si miras los comentarios del último mes. Tiene alrededor del 30% al principio que realmente muestra cuán lejos ha llegado el juego. Todavía hay un largo camino por recorrer, pero veamos lo que nos deparará el futuro.



Cuando todo está dicho y hecho, No Man´s Sky es un ejemplo de cómo los desarrolladores tienen el deber de que la comunidad se adhiera a los estándares que habían prometido y necesitan darlo todo para hacerlo, ya que finalmente da sus frutos.











