Nitrome Tower Fortress (Steam, IOS y Android)

Todo bien? todo correcto?

Anteriormente ya te he hablado de un juego desarrollado por Nitrome llamado Redungeon, pues bueno, en esta ocasión les voy a hablar de otra joya que esta misma empresa ha desarrollado llamado Tower Fortress. Este juego al igual que las anteriores entregas de Nitrome están disponibles para las plataformas IOS, Android y para Microsoft de forma gratuita. Sin embargo, Tower Fortress también está para Steam (PC) a un precio de 11.50 soles (3.6 dólares aproximadamente). ¿Será esta entrega igual de buena que Redungeon? En este artículo lo averiguaremos.







El juego nos pone en los zapatos de una persona que hace uso de una resistente armadura para combatir contra los monstruos que se en encuentran localizados dentro de una misteriosa torre. Nuestra misión será subir hasta lo alto de la torre para derrotar al que está detrás de todo esto, y así salvar a las personas que están muriendo por inhalar el extraño humo verde que sale de esta misma torre. Deberemos tener en cuenta que no será nada fácil, pero alguien deberá intentarlo para salvar a las personas.







Como ya lo mencioné nuestro personaje posee una armadura la cual es resistente, pero también dispara cañones laceres y le permite hacer dobles saltos, en su segundo salto girará y puede herir a sus enemigos. El juego presenta un formato vertical y un estilo retro muy amigable para cualquier jugador, deberemos ir subiendo y pasando niveles dentro de esta misteriosa torre, el control es similar a la de una Gameboy, con la diferencia de que aquí el botón de abajo y arriba no están presentes. Podremos solo movernos a la derecha o izquierda, también saltar y disparar.







Al empezar tendremos la armadura predeterminada que se ve en la portada del juego, está no tiene nada de especial, sólo 4 vidas, cañones láseres infinitos y su doble salto, pero déjame decirte que hay más armaduras por desbloquear. Las armaduras que seleccionaremos tendrá habilidades especiales y únicas diferentes al resto con colores distintos, aunque también puede que tenga contras como por ejemplo más daño, pero menos vida, así que dependerá de ti cual seleccionar.



Estas armaduras cuestan una cantidad de monedas del juego (hay de todo precio), para conseguir las monedas simplemente deberemos matar a los monstruos y estos botarán cierto número de monedas. Existen hasta 25 armaduras y hay de todo tipo como las que pueden hacerse invisibles, cambiar de color, con botas que te permiten pisar los caminos con picos, incluyendo los que poseen armas láser, pistola, pistola de burbujas, escopeta, etc.







El juego nos da 4 zonas temáticas por descubrir, cada una con 3 niveles y en cada tercer nivel pelearemos contra un jefe final. El juego, aunque parezca corto y crees que lo pasarás en menos de media hora entonces déjame decirte que no será así, ya que, si mueres en la zona 2 o 3, tendrás que empezar desde el inicio (zona 1, nivel 1). Además, la localización no siempre es la misma, a veces te cambian de escenario para ponértelo más difícil. Sin embargo, si llegas a morir el juego te dará la opción de revivir por ver algún video publicitario o un intercambio de monedas. Al revivir aparecerás en donde te quedaste con la vida recargada.





El juego te pondrá un número de enemigos por matar, si llegas a esa cantidad entonces obtendrás una llave. Con esa llave podrás desbloquear puertas en donde se te presentarán 3 objetos los cuales poseen habilidades características que pueden formar parte de tu traje, como son las botas que te permiten caminar sobre picos en el piso, ganchos con los que podrás sostenerte en las paredes y disparar desde ahí, una barra adicional de vida, entre otras más. Para poder abrir las puertas deberemos llegar al final de cada nivel.







La gran variedad de armaduras, monstruos, armas y artefactos son increíbles. En cada zona nos mostrarán monstruos diferentes incluido los jefes finales que se irán haciendo más complicados al igual que lo escenarios que nos presenten. Podremos conseguir nuevas armas diferentes al cañón como las de burbujas, misiles que siguen al enemigo, espada, entre muchas más, pero estás contarán con munición limitada. Las armas lo conseguiremos en los cofres que iremos viendo a lo largo del juego, también podremos adquirir vida en estos cofres o al matar a una cierta cantidad de monstruos.







La diferencia del juego para PC (Steam) y para celular (incluido tablets y Ipads que sean IOS o Android) es que en Steam el juego al ser comprado ya no te vendrá con publicidad alguna. En cambio, al descargarlo de forma gratuita en tu celular, Ipad o Tablet te vendrá con publicidad integrada. Dependerá de ti si en quitar la publicidad por un monto de dinero real para disfrutar al 100% de este juego, ya que la publicidad llega a ser algo cansada, pues aparece al morir o al pasar de nivel o zona.



El juego presenta un estilo muy llamativo y diferente a muchos, pues me recuerda a Super Metroid en donde íbamos con Samus disparando a los enemigos y saltando en forma de bolita. La música retro y su aspecto muy simpático nos adentra en el juego y poder disfrutar de esta maravillosa entrega por parte de Nitrome, un juego genial en donde deberemos morir más de 100 veces para poder obtener toda la experiencia posible y pasar de una maldita vez este juego que fácil no es e imposible tampoco. Sin embargo, me hubiese gustado que haya más niveles, sé que el juego es muy difícil, pero unos cuantos niveles más no le hubiesen hecho mal.