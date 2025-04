NFSMW: El mejor juego de la saga

Muy buenas a todos! En el presente artículo se desarrollará el porque Need For Speed Most Wanted (2005) es el mejor juego de toda la franquicia. Tengan en cuenta que el mismo es opinión personal, por lo que en los comentarios pueden escribir cual es el mejor para ustedes! Sin más que decir, empecemos!

Año 2005. Need For Speed Underground y Need For Speed Underground 2 hicieron historia y eran los juegos de carreras del momento. Electronic Arts lo sabía y decidió apostar fuerte esta vez, creando uno con más dificultad y trama... Así nació Need For Speed Most Wanted.

El juego lo tiene todo: Persecuciones policiales frenéticas, carreras llenas de adrenalina, autos de todo tipo y un sistema de customización totalmente nuevo para la época (recordemos que anteriores entregas podías customizar pieza por pieza, mientras que en esta lo simplificaron un poco, sobre todo con la pintura y el cuerpo del auto) que afectó de manera positiva en la comunidad. Pero lo que hizo brillar al juego y convertirlo en leyenda fueron dos cosas. Primero, la Blacklist, con los 15 corredores más buscados y lo segundo, el hermoso BMW M3 GTR. Toda una belleza y un auto que pasó de ser un simple coche a ser un ícono y leyenda en la franquicia.

.

Además, poder correr contra los miembros de la Blacklist y tener la oportunidad de obtener sus autos (los cuales tienen un diseño único) le agregaba mas tinte al juego.

Una vez hayas finalizado la historia, tienes dos cosas que quedan por completar (si es que no las completaste antes/durante el transcurso del modo historia) las cuales son:

Ser el más buscado por la policía: Si bien derrotaste a Razor y te convertiste en el más buscado de toda la Blacklist, en los datos de la policía es probable que no seas el número uno. Es decisión tuya querer completar todos y cada uno de los récords que poseen los demás miembros de la Blacklist los cuales derrotaste, para poder ser el más buscado de verdad!



Desafíos: Una vez hayas proclamado el puesto número uno en todos los datos policiales, en el menú de inicio se encuentran los desafíos. Mas de 60 desafíos (que se vuelven más difíciles conforme avances en ellos) esperan por ser completados y ponerte a prueba hasta el final tus habilidades de conducción y escape de la policía. Además, si escribes BURGER KING antes de entrar al juego, desbloqueas una carrera especial en la que si ganas desbloqueas el kit Juggernaut, el más potente del juego.

Hay que fijarse en la dimensión que tiene esta entrega que después de 15 años de su salida al mercado sigue siendo el juego número uno de la franquicia por lejos, tanto así que los Need For Speed de estos últimos años no le han podido tocar los talones, y si bien Need For Speed Heat es bueno, no llegó a tener el impacto que sí tuvo Most Wanted.

La gente se encariñó tanto con esta entrega que la rediseñó por completo utilizando mods que afectan al ambiente, los gráficos, autos nuevos, efectos, y un largo etcétera.



Puedes completarlo las veces que sea, pero jamás de los jamases te aburrirás de él. Es imposible. Need For Speed Most Wanted fue y sigue siendo hoy en día, en mi opinión, la última joya de la franquicia que Electronic Arts pudo brindarnos y de la cual los fans de esta saga estamos y estaremos agradecidos por siempre.





Muchísimas gracias por leer este artículo-opinión acerca de Need For Speed Most Wanted (2005)!! Y para ti, cual es el mejor Need For Speed de la franquicia? Déjanos saber en los comentarios!!!

Nos vemos en el siguiente artículo! Tengan todos un muy bonito día <3