Neverwinter (MMORPG – Mi opinión)

Bienvenidos amigos!! Aquí les traigo un artículo más, esta vez hablando de otro juegazo del genero MMORPG, como ya he dicho antes en mis otros artículos soy fanático de este género y me encanta hablar sobre este tipo de juegos, así como me he animado y encontré este juegazo me gustaría hablarles de él y presentarles este gran Titulo llamado “Neverwinter”, quizás muchos los conocerán y quizás algunos no, los que conocen este juegazo saben que vale mucho la pena jugarlo, ya que es muy adictivo y lo mejor es que es totalmente gratis. Si son fanáticos de este género al igual que yo y no pueden jugar el Word of wacraft, el Guild war 2, entre otros juegazos pagos, pues les recomiendo este juego sin duda, te divertirás como nunca y te volverás adicto a este juego. El juego cumple con todas las expectativas para ser un buen MMORPG, además tiene muy buenas expansiones y actualizaciones de este año 2019 que seguro les interesara.

Dejando todo es de lado, les daré a conocer este grandioso juegazo y que seguro al terminar el articulo querrán de jugarlo, claro si es de su gusto. Sin más que decir espero les guste el articulo y lo disfruten mucho, comencemos.

Para comenzar Neverwinter es un juegazo del genero MMORPG mundo abierto online en tercera persona, en el cual fue lanzado principalmente para PC y tiempos después para las consolas de última generación ya sea la PS4 o la Xbox One, el inicio de este gran juegazo fue en el año 2013 para PC y terminando en el año 2016 para las consolas. Neverwinter no dará a conocer su gran mundo donde podremos crear nuestro héroe en todos los aspectos posibles, ya sea eligiendo la raza, clase, apariencia, afiliación y hasta el lugar de nacimiento del personaje o lugar de donde viene nuestra raza, es una locura esos detalles por esas funciones lo hace un poco más original este juegazo. Por otro nuestra aventura por el mundo de Neverwinter realizaremos variedad de misiones para pasar de nivel, lo típico de un MMORPG matando bichos para completar las misiones o recoger objetos por los lugares de la misión, claro así será al principio, la dinámica de la misiones ira cambiando mientras más avances al igual los combates los hará más complicado. Además el juego nos ofrece mazmorras o bandas que podres realizar con los demás jugadores, ya sea de 5 personas o quizás hasta más, también el juego contiene su sistema de Jugador Vs Jugador (PVP), sistema de habilidades, ramas, entre mucho cosas más. Tiene una gran cantidad de contenido este juego, como verán el juego es bastante viejo y durante todos estos años de servicio del juego hasta el día de hoy ha tenido una gran cantidad de actualizaciones y expansiones, por eso el juego es muy extenso. Sin duda debo recomendarles este juegazo.





Podemos decir que para que entiendan bien de que va el juego les hablare de algunos detalles importante, primero les daré a conocer lo principal antes de comenzar con su aventura, “la creación del personaje”.

Para comenzar el juego nos presentara una gran introducción en una cinemática antes de presentarnos sus razas, esta cinemática nos dará a conocer un poco de que va el juego y la era en la que pertenece, después de esta introducción nos muestran sus razas, son varias y de diferentes aspectos, además cada una de ellas tiene sus raciales pasivos ósea cada uno tiene un beneficio propio y que también puede beneficiar a una clase. Así que a la hora de elegir deben de pensar bien, cada una tiene su respectiva historia y descripción para que no confundan.

Razas: Humanos, 3 Elfos (Sol, Bosque, Alto), Elfos oscuros, Enanos, Medianos, Demonios, Orcos y DragonBorne. 10 razas distintas con sus estadísticas distintas y variadas. Las razas pueden ser tanto femenino como masculino.





Después de haber seleccionado la raza que más guste, lo siguiente seria elegir la clase más deseada, en el juego existen 8 clases diferentes con sus respectivas estadísticas únicas y jugabilidad. Deben tener en cuenta que cada clase tienen habilidades diferentes y poderes que irán desbloqueando al pasar de nivel, también tienen ramas diferentes. Cada clase tiene un beneficio distinto que los otros, por eso cada clase es especial.

Roles: DPS (Daño), Tanque (Aguante), Sanador (Restauración HP, vida).

Clases: Bárbaro (DPS, Tanque), Clérigo (Sanador, DPS), Combatiente (DPS, Tanque), Paladín (Tanque, Sanador), Pícaro (DPS), Cazador (DPS), Brujo (DPS), Mago (DPS).





A continuación de la clase elegida tocara nivelar las estadística que quieras de la clase (Opcional), esta parte es algo único del juego y nunca he visto algo así en un MMORPG, es un detalle muy original que le pusieron a este juegazo. Dejando eso aparte viene lo importante la apariencia del personaje, puede elegir cualquier y hasta customizarlo, aquí en donde podrás cambiarle el peinado, la cara, estatura, marcas, tatuajes, entre otras cosas más. Aquí harás que tu personaje sea al más especial y único entre los demás jugadores.





Y finalmente después de haber pasado por esta opción podrás ponerle el Nick que quieres y modificarle su historia, si mi pana podrás tener una historia para tu personaje única. Este detalle también está muy bien pensado por los desarrolladores, que cada jugador tenga su propia historia, totalmente una locura. Otro detalle que no he visto en ningún MMORPG que se agradece mucho.

Esta vez si finalmente podrás comenzar tu aventura como héroe en el gran mundo de Neverwinter.

¿Estás preparado campeón de Neverwinet?







Comenzando nuestra aventura apareceremos despertando después de haber quedado inconsciente, aquí en donde deberemos de recoger nuestra primera misión que es tomar la ropa y nuestra arma para la batalla, después nos dirán que deberemos avanzar para otro lugar, son misiones muy sencillas que no irán guiando, después pasado algunas cuantas nos mandaran a matar a unos cuantos enemigos para pasar de nivel y obtener nuevos ítems, tras pasar algunas misiones llegaremos a cierto punto que deberemos combatir contra un jefe, en ese momento la dinámica de combate cambiara un poco y será más divertido, al vencerlos nos iremos a otro lugar que es donde empieza a cambiar todo y veremos nuevas habilidades y nuevos lugares realizando misiones.





Por otro lado en nuestra aventura conoceremos un poco el interfaz del juego ya sea las habilidades y poderes que desbloquearemos debajo de nuestra pantalla, que podremos usar claro, también la barra de vida que está debajo de color rojo sangre, la anergia que esta también está debajo en la figura geométrica, el inventarios que no lo darán a conocer en el tutorial de juego, entre otras muchísimas cosas más. No es nada complicado el juego es fácil, solo debes prestarle un poco de atención al tutorial comenzando el juego.





Lo especial que lo hace muy adictivo y entretenido a este juegazo son las Dugeons o mazmorras, por la dinámica que nos ofrece y escenarios del juego. Esto nos dice que al combatir los jefes de la Dugeons deberemos movernos para esquivar los ataques y ver de qué manera atacarlo ya que tienen una cierta dificultad para poder derrotarlos, la dinámica ira cambiando dependiendo la mazmorra que esté realizando con tus compañeros.

PD: En estas mazmorras creo que podrás hacer misiones, no lo tengo claro tendrán que descubrirlo por ustedes mismos.





Si hablamos del PVP no me convence del todo, ya que es este juego el sistema de combate no es igual a lo que solemos ver, para poder atacar debes quedarte en un solo sitio y complicado un poco eso, puede ser algo tedioso y complicado a la hora de combatir con un jugador. Es la parte negativa del juego por eso es más preferible hacer PVE. Tengan en cuenta que es mi punto de vista, otros les gustaran el pvp pero a mí no me convence del todo.

Prefiero más el PVP al estilo World of wacraft.





Para concluir podemos decir que les recomiendo este juegazo para aquellos que quieran jugar un juego de este género MMORPG sin necesidad de pagar, además de poco requisitos y con un Lore bastante amplio y quizás interesante para algunos, lo malo es que esta en ingles pero el juego nos ayudara mucho a la hora de guiarnos. Se los recomiendo si es de su agrado y de su gusto, vale la pena probarlo no pierdes en hacerlo.

Espero les haya gustado el articulo y lo disfrutaran mucho, sin más que decir me despido y les mando un gran abrazo a todos.

Tráiler: