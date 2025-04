INTRODUCCION

Pequeña Review Need for speed Shift es un videojuego Automovilistico Creado en 2009Después de excelentes títulos como Hot Pursuit, Underground y Most Wanted, a mediados de la década pasada, Electronic Arts parecía que ya no sabían qué hacer con la serie Need for Speed. Durante los tres años seguidos, tuvimos títulos promedio de Need for Speed de muy malos a malos: Carbon, Pro Street y Undercover, y viendo lo malos que eran, EA decidió pisar los frenos.Entregaron la serie al nuevo equipo, el británico Slightly Mad Studio y les dieron la tarea de hacer algo nuevo para Need for Speed. El equipo decidió dar un giro completo y, en cambio, optó por un enfoque más realista en lugar de las carreras tradicionales de arcade que habíamos adorado durante todos esos años. Bueno, no diré que fue una simulación real, pero ciertamente fue un intento de intentar realmente recrear la base de la serie Need for Speed: la sensación de adrenalina durante la conducción rápida.Con el fin de presentar la sensación de velocidad durante la conducción, regresaron la vista a la cabina del automóvil nueve años después de que Porsche Unleashed se introdujo por primera vez con ese tipo de vista de cámara. Esta vista fue clave para mostrar la velocidad.Cuando juegas solo, tus únicas opciones son el modo Carrera rápida y Carrera. La Carrera rápida le permite configurar carreras, concursos de ataque de tiempo y eventos a la deriva en cualquiera de los 36 cursos diferentes con variables que incluyen restricciones de clase de automóvil, el número de oponentes y vueltas, y la hora del día. El modo Carrera equivale a poco más de 150 de estos eventos, que se configuran como competiciones temáticas entre automóviles de ciertas clases o de ciertos países y luego se organizan en un sistema de niveles que coincide con el utilizado para los automóviles. Comienzas como piloto de nivel 1 con un auto de nivel 1 y, a medida que avanzas, avanzas a los niveles 2 a 4 antes de desbloquear el anticlimactic 10 World Race, que marca el pináculo de tu carrera. Curiosamente, solo necesitas completar una fracción de los eventos disponibles para desbloquear el World Tour. De hecho, si está ganando carreras y completando objetivos adicionales en el camino, puede desbloquear el nivel 4 y el World Tour antes de que haya terminado todo en el nivel 2.Estos DLC fueron: Team Racing Pack que trajo un nuevo modo de carrera y cinco autos nuevos, Exotic Racing Series Pack que trajo siete autos exóticos como McLaren MP4-12C, incluidos clásicos atemporales como BMW M1 Procar y Acura NSX, y el último Ferrari Racing Pack con 10 coches increíbles de ferrari. Pero lo que es más importante, el juego nuevamente aseguró buenas calificaciones e intereses de los jugadores para Need for Speed. La venta fue lo suficientemente buena como para justificar la secuela que siguió en la primavera de 2011. También fue la última Need for Speed que quiso estar más cerca de la simulación que las carreras arcade de estilo antiguo.Actualmente 23/11/18 El juego tiene una rebaja del 75%