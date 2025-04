Need For Speed - Carbon

¡Muy buenas a todos los integrantes lectores de esta comunidad! Antes que todo les doy una cordial bienvenida al presente tema que tratara sobre otra gran entrega de la extensa serie de videojuegos de la saga Need For Speed. En este caso será un placer comentarles sobre el juego más querido por mí, el cual está lleno de adrenalina pura en todas sus facetas.

La décima entrega de esta gran saga corresponde al Need For Speed: Carbono, desarrollado por Electronics Arts con fecha de lanzamiento ubicada en el año 2006 para una extensa cantidad de consolas en donde destacan la PlayStation 2 y 3, Xbox, Xbox 360, PC y la Nintendo Wii. El título es oficialmente el sucesor del exitoso Most Wanted y cuenta con un motor gráfico diferente y avanzado a diferencia de sus antecesores, es por ello su gran distribución por muchas consolas de nuevas generaciones, sin embargo los dos tienen demasiadas similitudes en cuanto a jugabilidad, autos, menús y apartado gráfico.







LA CONTINUACIÓN DE UNA TRAMA

Un aspecto importante a destacar es el modo historia de este videojuego, el cual está basado en los hechos ocurridos meses después de la trama del Most Wanted, en donde se desarrollaran muchas carreras, retos, problemas y persecuciones policiales con el fin de vencer a los diferentes jefes de las cuadrillas hasta llegar al final el cual es Darius. Todo eso se llevara a cabo en la ciudad protagonista, en este caso Palmont City que se ha visto diferente y cambiada desde que Brian, nuestro piloto, se alejó de ella durante meses. Cabe destacar que esta entrega tiene un toque parecido a las películas de Rápidos y Furiosos, en específico a la de Reto Tokio por su estilo callejero nocturno basado en pistas honorificas y en los cañones, sin duda una argumentación que cualquier jugador disfrutará.



Los Cuatros Jefes de Cuadrilla







Esta secuela ofrece una dinámica de pilotear muy parecida a su antecesora, no obstante el manejo de los autos es mucho más estable a mi parecer, claro está que ese es un aspecto positivo y agradable para cualquier amante de las carreras. Por otro lado no nos podemos olvidar de la adrenalina que se vive en cada circuito incluido en este juego, que con su toque urbano y nocturno es imposible no disfrutar de ello, destacando la ausencia de autos particulares en las pistas, agregando miembros de cuadrillas en las carreras, los cuales ayudaran mediante sus habilidades de manejo y mejorando la utilidad del nitrógeno, frenos de mano entre otras características.







La experiencia de manejo es un punto importante para los jugadores ya que con la destreza y habilidades que estos posean, hará que el juego sea mucho más factible, esto gracias a que esta edición incluye nuevos autos y pistas llenas de variedades en donde las curvas, algunos obstáculos trampa, atajos e incluso la policía son factores claves en las carreras; además de ello se ha visto un claro estilo de pista relevante como lo son los míticos cañones, estos han sido uno de los puntos importantes de esta entrega ya que llamo mucho la atención de las personas, no obstante el conocedor de esta serie de juegos sabrá el cómo disfrutar al máximo estas características ya nombradas.







Es importante destacar algunas diferencias encontradas en este Need For Speed y es que, en el presente título se ha incluido las persecuciones policiales dentro y fuera de las carreras, aspecto que no estaba en entregas anteriores, esto debido a que según la trama, la policía influye mucho puesto a que se manejan temas de dinero, robos entre otras cosas, sin embargo esto encanto a muchos jugadores ya que es algo nuevo y emocionante, solo con el simple hecho de lograr escapar de la policía en medio de la ciudad llena de caos, en mi caso lo caracterizo como un modo de juego diferente e innovador que se ha visto en las nuevas entregas. Cabe destacar que en esas persecuciones lo importante es huir lo más rápido posible, puesto a que estas irán incrementando su nivel de búsqueda, algo parecido a las estrellas que marcan el nivel de persecución policial en el GTA San Andreas.







MODOS DE JUEGOS REDUCIDOS

Se ha determinado que cada videojuego de esta serie siempre relucían por sus novedades en los modos de juego, en esta ocasión se han omitido varios modos de entregas anteriores. Omitiendo la Historia, los modos son los siguientes:

Carrera Rápida: Este modo permite correr en las diferentes pistas, modificando las reglas a gusto de los jugadores mezclando la elección del tipo de carrera, ya sea de estilo derrape, sprint, cañón o circuito.







Serie de Retos: Una nueva novedad es esta modalidad que permite a los jugadores elegir los retos, empezando por el nivel bronce de cada uno de ellos, ya sea de cualquier estilo de pista. La intención de este modo es darle dificultad a cada reto, puesto a que en cada uno se asignaran metas difíciles de superar.







Tarjetas De Recompensa: Esta modalidad viene incluida en las propias carreras en donde sí se completan los desafíos, estos darán una pequeña porción de una tarjeta que al completarse da obsequios extras y especiales de autos entre otras cosas.







APARTADO GRÁFICO

Para finalizar debo destacar el aspecto gráfico de esta entrega, el cual esta renovado en un nuevo motor, es por eso que al principio mencione lo importante que fue este factor para incluir a Carbono en consolas de mayor generación. Por un lado el detallado de los autos siguen permaneciendo increíble y agradable a simple vista, sin embargo se has agregado detalles como el deterioro de estos en las carreras, que al chocar mucho se notara la diferencia ya sea en los cristales, chasis, alerones y otras partes de los autos, además se ha mejorado considerablemente el diseño y optimización de las pistas, reduciendo el lag que a veces producía su antecesor. En este caso mi puntuación es de 10/10 por mejoras y arreglos efectivos de esta entrega.







CONCLUSIÓN

He decidido redactar un artículo sobre este juego por la simple razón de que en Gamehag no han escrito sobre él y no solo por eso sino porque resulto ser mi Need For Speed favorito por los puntos aclarados en este tema redactado completamente por mí. Espero que les haya sido de agrado el tema, no olviden dejar su comentario y nos vemos próximamente en un nuevo artículo.