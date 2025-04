Naruto Ninja Council 2 - Review

Introducción:



Naruto: Ninja Council 2 continúa donde lo dejó el juego anterior. Naruto, Sasuke y Sakura de la Aldea de la Hoja Oculta han completado con éxito varias misiones difíciles; su éxito ha demostrado a su sensei, Kakashi, que están listos para avanzar de Genin (aprendices de ninja) a Chonin (ninjas de pleno derecho). Mientras el trío se prepara para la prueba de avance, Orochimaru, un antiguo ninja de la Hoja, está tramando un plan para destruir la Aldea de la Hoja de una vez por todas.

Naruto: Ninja Council 2 está dividido en tres segmentos diferentes. La mayor parte del juego se desarrolla en niveles de desplazamiento lateral en 2D, situados entre los distintos locales de la Aldea de la Hoja Oculta y sus alrededores. En estas etapas, Naruto, Sasuke y Sakura deben avanzar, evitando trampas mortales e innumerables de ninjas enemigos que tratan de derrotarlos. Por mucho, estos escenarios son las partes más aburridas, lo cual es desafortunado, ya que constituyen el mayor porcentaje del juego. Hay seis enemigos diferentes en el título, y los verás una y otra vez. Los enemigos que te encuentres en la primera etapa son también los mismos que combatirás en la última, y aparte de una ligera tendencia a bloquearse más a menudo, no hay cambios en sus habilidades o comportamiento. Cualquiera de los héroes puede derrotarlos en uno o dos combos, y nunca proporcionan una amenaza real a los ninjas, lo que hace que el combate se convierta en un tedio sin sentido.La plataforma en sí misma tampoco tiene inspiración. Los ninjas tienen la habilidad de hacer saltos dobles y teletransportarse, pero pocos escenarios se aprovechan de estas habilidades. Excepto por el ocasional salto a ciegas, las etapas son sólo cuestión de avanzar. Unas pocas trampas, como los hoyos de púas y las rocas aplastantes, bloquean el camino, pero todas son fácilmente evitables y casi no hacen daño, incluso si te golpean.En las etapas de sprint, el ninja triplica su velocidad de carrera y se precipita a través de una etapa, recogiendo iconos de hojas y rompiendo ladrillos en una especie de Sonic the Hedgehog de bajo presupuesto. Aunque estas porciones son un bienvenido descanso del tedio de las etapas de plataforma, son cortas e increíblemente fáciles. No hay saltos difíciles o trampas que te bloqueen el camino, y la única parte "difícil" es recoger todos los iconos de las hojas.Las peleas del jefe te enfrentan a uno de los mayores enemigos de Naruto. Aunque los jefes bloquean más a menudo y tienen una mayor variedad de movimientos, puedes derrotarlos rápida y fácilmente, por lo que estas peleas no se diferencian de las batallas enemigas habituales. Para hacer las cosas aún menos difíciles, los ninjas tienen un movimiento de bloqueo que evita todo tipo de daño, por lo que un jefe solo puede hacerles daño con un golpe de suerte.Aún más desafortunada es la falta de jefes; sólo hay unos pocos jefes diferentes en el juego y se lucha contra cada uno de ellos varias veces. Estos enemigos tampoco cambian nunca entre los combates, excepto quizás para conseguir unos cuantos puntos de golpe más o un único movimiento nuevo. Después de vencer a Orochimaru por tercera vez, el maestro villano ya no se siente como una amenaza.Sobre el papel, los tres ninjas tienen cada uno sus propias ventajas. Naruto tiene mucha salud y poder, Sakura usa mejor los objetos y Sasuke es un equilibrio de los dos. En realidad, cada uno de los tres ninjas es idéntico excepto por sus técnicas de "Jutsu". Hacen el mismo daño con los puñetazos, tienen la misma velocidad y altura de salto y reciben la misma cantidad de daño. Se puede cambiar entre los tres a voluntad, a no ser que la trama dicte lo contrario, pero la Sakura es tan increíblemente poderosa que me encontré usándola todo el tiempo a no ser que me viese forzado a lo contrario.Cada personaje tiene tres poderosos movimientos característicos, o Jutsu. Hacen cantidades increíbles de daño, pero consumen una cantidad específica de salud por cada uno de ellos. A pesar de ser el héroe de la serie, Naruto es el peor de los tres. Mientras que su Andanada Uzumaki es un ataque sólido, el Sexy no Jutsu sólo funciona con enemigos débiles que pueden ser derrotados con unos pocos golpes, y su Invocación Jutsu falla aproximadamente la mitad de las veces. Sasuke sufre de una dificultad similar, con su firma Sharingan sólo hace que los enemigos se ralenticen muy ligeramente. Sus otros dos movimientos, el Chidori y la Andanada del León, son más útiles, pero necesita un gran trozo de su barra de salud para realizarlos. Sakura, la más débil del anime, es la que más brilla aquí. Su "¡Chaa!" El ataque de la Barraza puede alcanzar fácilmente hasta 99 golpes, y su habilidad de Chakra Perfecto aumenta masivamente su poder y velocidad.Además del Jutsu, los ninjas también tienen acceso a las Herramientas Ninja, que se dividen en dos tipos: armas de lanzamiento y pergaminos ninja. Las armas arrojadizas son artículos como el Shuriken y el Kunai. Cuando un ninja las recoge, puede lanzarlas una sola vez para causar un daño increíble. No es sorprendente que la Sakura haga el mayor daño con las armas arrojadizas, mientras que Sasuke y Naruto hacen un poco menos. A pesar de esta diferencia, las armas son tan poderosas que el daño extra nunca es un factor, y la mayoría mata a todos los enemigos no jefes en un solo disparo.El pergamino ninja permite a los ninjas invocar a sus compañeros Ninjas de la Hoja para un poderoso ataque extra. Los ninjas invocados por los pergaminos van desde Shikimaru, que congela a todos los enemigos en la pantalla con su ataque de Amarre en Sombra, hasta Kakashi, que utiliza su característico ataque con la Espada del Relámpago para hacer daño masivo a un solo enemigo. El jugador puede llevar hasta tres a la vez y usarlos en cualquier momento. Estos potentes limpiadores de pantalla son divertidos, pero a la larga son bastante inútiles; el trío ninja es tan poderoso que lleva menos tiempo derrotar a los enemigos por medios normales que sentarse a ver las animaciones de invocación. Los pergaminos ninja simplemente añaden un poco de variedad a la forma en que puedes derrotar a uno de los innumerables enemigos idénticos.Naruto: Ninja Council 2 no está mal para buscar un título de GBA. Los sprites de los personajes principales son coloridos y brillantes, y todos los Leaf Ninja se parecen a sus homólogos del anime al menos tanto como el sistema puede manejar. Las animaciones de ataque son sólidas, aunque carecen de variedad. Desafortunadamente, no se puede decir lo mismo de los enemigos no jefes. Suelen tener dos o tres animaciones y las repiten hasta la saciedad. Los jefes reciben unos cuantos ataques más, pero sufren el mismo problema que el resto de los enemigos. El diseño del escenario es igualmente poco inspirado, con sólo pequeños cambios que separan la Aldea de la Hoja Oculta de la montaña llena de trampas de Orochimaru.Aunque los gráficos son pasables, no se puede decir lo mismo de la banda sonora del título. La Game Boy Advance no es conocida por ser una potencia de audio, pero Naruto: Ninja Council 2 ni siquiera lo intenta. En su momento, la música se parece a algo que se oiría en una de las primeras ofertas de NES, llena de molestos pitidos que se asemejan vagamente a una canción real. Aunque no es horrible, el aspecto del audio puede ponerte de los nervios después de un rato.Una última advertencia: El segundo consejo ninja es corto. Muy, muy corto. Incluso los jugadores sin experiencia pueden terminar el juego en aproximadamente una hora y media. Las características adicionales son pocas y requieren al menos dos pasadas del juego con una clasificación A perfecta, lo cual no es tan difícil como parece. Una vez hecho esto, no queda nada por hacer. El juego ofrece modos cooperativos y versus a través de un enlace de GBA, pero en todo caso, son más aburridos que el juego principal y es mejor evitarlos.Si las palabras Genin y Jutsu no significan nada para ti, entonces Naruto: Ninja Council 2 no es para ti. Es un título para los fans de Naruto, pero en todos los aspectos, es un juego de acción/plataforma inferior; es corto, no es muy divertido y es profundamente insatisfactorio. Aunque seas un fan de Naruto, hay ofertas muy superiores tanto para la PlayStation 2 como para la Nintendo Gamecube; evita Naruto: Ninja Council 2 a no ser que realmente necesites Naruto en movimiento.¡Gracias por leer, comenten y voten para mas!