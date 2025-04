My Big Sister - Linda y escalofriante historia

¡Buenas a todos! Si buscas una historia que te mantenga enganchado de principio a fin, My Big Sister es tu juego. Estamos hablando de una aventura escalofriante en la que para avanzar iremos resolviendo una cantidad de pequeños puzzles con la idea de regresar a tu hermana a la normalidad y terminar con una maldición provocada luego de un secuestro.

El artículo estará organizado en: Introducción – Historia – Jugabilidad – (Puzzles) – Escenarios – puntos positivos – puntos negativos – Opinión y cierre.

(Antes de empezar, me gustaría que se tomaran 5 minutos para leer el artículo y votarlo adecuadamente, se los agradecería mucho ^^).

Introducción:

My Big Sister fue desarrollado por Stranga Games, recuerda mucho a los creados por RPG Maker y sin ninguna duda, acabo encantándome durante el recorrido de la historia, tanto con los puzzles a resolver como con la personalidad de los distintos personajes de la misma.

Si bien este tipo de juegos que no tienen virtudes en gráficos o jugabilidad, lo suelen compensar tanto en historia como en banda sonora, y en eso sí que cumple My Big Sister, eso sumado a su bajo precio, se vuelve totalmente recomendable para aquellos que quieran una experiencia distinta a la usual.





Historia:

En My Big Sister, nos pondremos en el papel de Luzia, una niña que a pesar de su corta edad, tiene un humor característico que la hace sobresalir en situaciones que paralizarían a otros.

Todo comienza luego de un mal sueño que tiene Luzia, en la que se van proyectando cosas que suceden en un futuro, como el aspecto monstruoso de su hermana, un barrio chino y una extraña señora que la persigue a todas partes. A pesar de que la situación resulte algo extraña, empeora cuando sus sueños se van tornando reales, llegando al punto en el que tanto ella como su hermana son raptadas y ahí es… cuando todo se vuelve un caos.

Ambas se ven envueltas en una maldición provocada por una bruja y tendrán que romper todo un ciclo de repeticiones, durante el recorrido no solo vas observando todo tipo de criaturas extrañas, sino también, la madurez de Luzia y esto ocasionando que puedas sacar uno de los 6 finales del juego… Espero que logres sacar el verdadero.





Jugabilidad:

El apartado jugables de My Big Sister, fue quizás… lo que más me molesto en toda la aventura. Como bien dije antes, nosotros controlamos a Luzia y la manera de avanzar en el juego es resolviendo Puzzles algo sencillos y la temática siempre rondara la misma situación: Llegar a un lugar, quedarte atrapado hasta resolver el/los puzzles y continuar la historia.

Si bien los controles son sencillos e intuitivos, utilizando el Wasd o las flechas direccionales para moverte, Enter o Espacio para entrar a una puerta o usar un objeto y E para abrir el inventario.

Estos llegan a un punto en el que se vuelven inestables y no reaccionan del todo bien, haciendo que el jugador se frustre por fallar en ocasiones que no debería. (Tanto para hablar con una persona o utilizar objetos).





Puzzles:

Estos suelen variar pero por lo general se trata de llevar un objeto de un punto A al punto B, y siempre se distingue un punto en concreto en el que se pueda utilizar algo, al acercarte y notar un signo de exclamación sobre nuestra protagonista (¡).

Por lo general, no hay mucho problema para encontrar el objeto en sí, si no más a la hora de utilizarlo, ya que en muchas medidas se presentan mecánicas que no te han explicado antes y suponen que lo imaginarias por algún extraño motivo.







(En este caso, deberías armar una caña de pescar para atrapar ese cable que se encuentra bajo el agua, pero nunca antes se te dio la posibilidad de fabricar un objeto… así que, lo fabrica la protagonista al estar junto al cable sin tener seleccionado ningún objeto en específico).

Es en este tipo de ocasiones qué, el juego falla al no explicarte las mecánicas, por lo que puedes estar atascado un buen tiempo antes de poder seguir la historia.

Un consejo que recomiendo es que miren absolutamente todo el escenario ya que se te pueden pasar cosas por pensar que se trata del ambiente del lugar (Como brechas en la pared) pero al acercarte podría tener algo de utilidad.





Escenarios:

Lo que me sorprendió en gran medida es, la cantidad de lugares que hay dentro del juego. Uno esperaría que en este tipo de género, nos pasemos encerrados en un mismo lugar (Ya sea hospital, mansión, etc). A partir de ahí que fuéramos abriéndonos camino, pero en esta ocasión, no es así.

La idea principal que nos presenta My Big Sister es el volver a casa para terminar la maldición pero al ser secuestradas, no tienen ni idea de donde están y ahí viene la magia. Durante el recorrido podremos encontrarnos con distintos escenarios bastante variados, desde un bosque hasta un tren, pasando por el barrio chino y demás.







Dentro de todo, utilizan bien los escenarios, rodeándonos de personajes que no tienen relación en un principio pero que tienen cierta consideración al final del juego.

A lo largo del recorrido, los personajes suelen jugar con tu cabeza y tus recuerdos, haciéndote dudar en todo momento de que si haces lo correcto y eso, es algo que hace muy bien My Big Sister.

Es en este punto en el que empiezas a ver que es un juego más de Terror Psicológico y que hay algo más allá que una simple “Maldición”.





Puntos Positivos:

My Big Sister no llega a mostrar muchas cualidades positivas pero es de estos juegos que por su bajo precio, puedes encontrar una historia interesante para pasar el rato, dura unas 4 horas de duración y unas horas más para terminar todos los logros que encuentras en Steam. Sin embargo, hay unos puntos que me gustaría recalcar:

Diferentes Finales: El juego llega a presentar un total de 6 finales distintos, pero en ninguno te presenta cual es el verdadero, así que deberías ir sacando conclusiones con todo lo visto en el juego para interpretarlo correctamente.

El juego llega a presentar un total de 6 finales distintos, pero en ninguno te presenta cual es el verdadero, así que deberías ir sacando conclusiones con todo lo visto en el juego para interpretarlo correctamente. Corta Duración – Bajo Precio: En ofertas lo he logrado conseguir a unos 15 pesos Argentinos, Lo que equivale a 0,35 Dólares. Sin duda, un muy bajo precio que muchos podrían permitirse al vivir esta experiencia y ayudar a estos desarrolladores Indies a traer juegos de más calidad.

En ofertas lo he logrado conseguir a unos 15 pesos Argentinos, Lo que equivale a 0,35 Dólares. Sin duda, un muy bajo precio que muchos podrían permitirse al vivir esta experiencia y ayudar a estos desarrolladores Indies a traer juegos de más calidad. Muertes: A lo largo del juego, podremos morir pero afortunadamente, no son muy consecuentes con esto ya que quieren que vivas el recorrido de la historia, por lo que podrás ir guardando antes de que suceda para no perder mucho progreso.

Puntos Negativos:

Pese a todo, este juego tiene muchos problemas… empezando por el HitBox, un problema bastante grande que encontré es la dificultad que tienes al moverte por los escenarios, en muchos casos no podrás pasar por zonas en las que deberías y pensaras que no es el camino pero luego de revisar toda la zona, te querrás matar cuando al volver, te enteras que si podías pasar pero tenías que estar un poco más a la izquierda para que pudiera entrar el personaje.

El segundo tema es algo más leve ya que se puede jugar bien aun teniéndolo en cuenta y es su traducción al español, ya que no se encuentra bien hecha y como habrán visto en las imágenes, falta traducir las descripciones de los objetos, algunas frases se quedan a medias y demás, pero se puede jugar bien el juego pese a esto.





Opinión y Cierre:

My Big Sister en sí, no fue una mala experiencia, pero tampoco es un juego de 5 estrellas. Es del tipo de juegos que te enseña una buena historia pese a los gráficos que pueda tener, algo que sabemos… a día de hoy está muy mal visto por muchos usuarios jóvenes.

Presenta errores como todos, sin embargo, diría que por su duración y su bajo costo, está bueno para echar una partida y probar algo distinto a lo convencional. Por esa razón, lo recomiendo totalmente.

Para finalizar, espero que hayan encontrado un juego nuevo que probar y que pasen un muy lindo Día.

Se despide Tzuricu. ^^