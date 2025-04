Métodos para conseguir gemas de alma gratis.

Índice:

Juegos/Ofertas/Minijuegos

Adivinanzas/Cofres

Niveles

Promociones/Invitaciones

Códigos

Eventos

Zona app

Juegos/Ofertas/Minijuegos.

Esperar a eventos donde la cantidad de gemas suban, o al menos de la tarea que desees.

Leyenda:

Usar una runa Fehu.

Crossout: 1240 GA ahora.

Final Fantasy XV: 1150 GA.

Tareas de móvil. Misiones de navegador.

Viendo tanta gente preguntando por esto, he decidido intentar escribir un artículo lo más completo posible. Sí, se que probablemente me lo rechazarán por ser algo irrelevante, pero bueno, por probar no creo que pase nada, ¿no?Si eres nuevo, o simplemente no sepas bien cómo conseguir gemas, quizás te interese este artículo. Aquí intentaré hacer una guía (Lo más completo posible) sobreSi te parece que anda escaso de información, siempre puedes hacérmelo saber en los comentarios, para poder aprender de mis errores. Sin más demora, comencemos.Puse a todos en el mismo pack ya que cumplen la misma función, alguna mejor que otra pero sigue siendo lo mismo. En la sección de juegos, puedes descargar o jugar vía navegador (Aunque son pocos los que siguen este método) a determinados videojuegosUna recomendación es que, si quieres ganar el máximo número de gemas, pruebes a:El número de arriba (Si hay, si no significa que no se pueden ganar más gemas de lo normal) representa el valor original de la misión. La parte de abajo, la que está más grande, es elEn esta ventana, te aparecen tanto ofertas en productos, como tarjetas, skins, etc., comoal completarlo.Postdata: buscando "Runa Fehu" en Google, encontré de que en la mitología nórdica, este objeto era usado por arcanos, y el significado que posee es la llegada de la riqueza.¿A quién no le ha tocado esta runa al menos una vez? Si no la posees,te será muy sencillo encontrarte bastantes por casualidad. Lo que hace es darte un 10% de bonificación al completar tareas de juegos, aunque el efecto dura 24 horas, así que recomiendo usarlo cuando hayan bastantes ofertas y estés seguro de que puedas hacerlo todo.Vamos a hacer un cálculo. Imaginémonos, por ejemplo, que, ypodemos calcular cuanto vamos a ganar con una runa (O con el precio original) con las siguientes operaciones:Supongamos que el valor de laely lay = x/((100+40)/100)y = x/1.40Sustituimos la "x" por nuestro valor total, que es 1240.y = 1240/1.40y = 885.714...de antes, hacemosx*((100+10)/100)x*(1.10)Ahora sustituimos la "x" por el valor, es decir, 1150.1150*1.10=Siguiendo ahora con las ofertas,Las de móvilpara poder completarlas. La mayoría son tan fáciles como descargar una app, correrla por un determinado tiempo o llegar a un nivel y listo. En sía menos que obviamente no tengas mucho almacenamiento, claro. Para este caso, existe una rápida solución:Este programa simula una tableta, por lo que puedes completar todo lo que quieras sin necesidad de borrar archivos importantes en tu móvil. Sin embargo, hay una pega, y es quepara poder hacerlo. Laen el que se usa para: iPhones, iPods, iPads, etc., y, hasta donde mi conocimiento llega,(Puede que me equivoque, pero solamente oí de emulación de Android, así que mejor no arriesgarse).Las ofertas de navegador, en cambio, son quizzes u otras páginas quecon el único requisito de que tenga conexión a Internet, además de que pueda reconocer los "clicks" de los botones. El único inconveniente es quepero aún así no deja de ser una vía fácil para farmear monedas.Al igual que los juegos, esta sección cuenta con una runa para aumentar lo que ganes por 24 horas, y se trata nada más y nada menos que de laSegún Wikipedia, Tiwaz era el dios vikingo de lapor lo que puede hacer referencia a que las ofertasque los juegos normales, al ser que éstos requieren de una consola específica. Este objeto te da unapor cada oferta, así queen tu celular, o si sabes que puedes completar bastantes tareas.Para finalizar esta parte, queda hablar deActualmente sóloaunque es un método algo laborioso, ya que cada uno necesita quenormalmente bastante lejos para que un jugador casual pueda ganarlo. Cuando llegues al objetivo, la páginay puedes llegar a conseguircon esto. Sin embargo, como ya mencioné, este métodopor lo que es recomendable hacerlo si estás esperando a que finalice una tarea, ya acabaste de conseguir todas las gemas posibles o simplemente te aburres.

La runa que pertenece a esta parte es la runa Hagl, aunque correctamente se escribe "Hagal", te da un 100% de bonificación por minijuego, es decir... 2 GA alma por cada misión. No lo recomiendo demasiado, ya que, como dije, tardas bastante en conseguir gemas, además de que hay casos donde no te dan (Ej: Fruit Snake). Aún así, si vas a probar esto, te sugiero probar The Sorcerer, ya que es la manera más rápida y simple de conseguir GA. Al igual que el resto, la runa funciona solamente 24 horas.



Adivinanzas/Cofres.



Compra un cofre del cual puedas sacar un beneficio vendiendo los juegos/skins. Mi recomendación son los cofres de Steam, CS:GO y los del mes, ya que tienen más posibilidades de ganar. Guarda gemas hasta conseguir una cantidad en la que puedas comprarte cofres, aproximadamente de 600 a 1000. Espera a que bajen el precio de las cajas, o hasta que hayan 1 Steam key o ninguna en cada una. Recuerda hacer esto solamente 1 vez al día. Por cada cofre que abras, el porcentaje de obtener algo de calidad disminuye.

Niveles.

Comentando en hilos o creandolos (Máximo 10 comentarios por día).

en hilos o creandolos (Máximo 10 comentarios por día). Lo mismo pero en artículos, no sé muy bien si son del mismo estilo o van por separado, así que lo dejo aquí.

no sé muy bien si son del mismo estilo o van por separado, así que lo dejo aquí. Realizando tareas, tanto de videojuegos como de cualquier otra cosa.

¿No tienes mucha información para escribir un buen artículo?

¿No tienes ideas para escribir algo único y especial?

¿No sabes escribir bien/posees muchas faltas ortográficas?

¿Hiciste todo bien pero te rechazan el artículo?

Puse a estos dos por igual ya que son unpara ganar gemas, pero tambiénNo existe un logaritmo exacto para descifrar si va a salir un premio u otro, por lo queCon las adivinanzas, requieres de nivel +3 para poder usarlo, y se trata de unadonde puedes jugarte 100, 200 o 500 gemas para conseguir el doble o la cantidad multiplicada por 11. Las casillas a apostar son: blancas, verdes y amarillas, donde las dos primeras poseen el mismo número ocupado, mientras que las amarillas hay apenas 2 o 3.Respecto a los cofres, esasí que pondré todos los pasos y explico luego:En caso de que te haya tocado un Steam key,Hay casos donde la página teporque no lo puede comprar, así que es posible que de 200 gemas que iban a darte al venderlocantidad que, por suerte, llegué a conseguir en 2 ocasiones con este truco.Por cada nivel que ganes, obtendrásaunque varíaPor ejemplo, una persona que acaba de llegar al segundo nivelsin embargo, alguien con mucha experienciaUna pequeña pega a esto es que, a cada nivel que subas,de conseguir, haciendo que a partir del nivel 5 ya no sea tan simple como para subir en 1 día. Puedes conseguir XP con:Reitero, todas esas cosas que enumerépor lo que no recomiendo hacerlo como un loco. Tampoco vayas a comentar 50 veces en un hilo, para que te cuente la XP tienes quey obviamenteEl spam trata deo sin coherencia, como agregar "brfveuyr" a cada cosa. Respecto a artículos, se aplica lo mismo.no escribas por escribir. Esto mismo que estoy haciendo lleva como 2 horas (Ahora mismo, no en el momento que lo acabé), y me estoy informando de cada factor que aparezca, o al menos lo intento, ya que sería imposible hacerlo todo perfecto. Lo que no debes hacer es escribir un relleno o copiar y pegar el mismo párrafo para que puedas enviar el artículo, ya que será rechazado y probablemente puedas ganarte un baneo.Esto lo he visto en muchos usuarios, el hecho de escribir cosas irrelevantes a la página, como "Top animes" o "Mi historia". Este tipo de informaciónya que cada blog que se escriba debe seguir la temática de la página, es decir, videojuegos. Puedes hablar sobre algún jpara éste,sobre alguno,del mercado de videojuegos, incluso si te parece puedes hasta hacer unde este año a tu parecer.Este ya es un tema que no puedo ayudar en mucho, ya que depende de la persona. Aún así, tengo un medio por el que puedo al menos tener un vocabulario decente, y que no haga sangrar los ojos de mucha gente:Sé que suena estúpido, pero hoy en día hay bastantes faltas respecto a la "h" o a las tildes. Si no estás seguro de cómo se escribe una palabra,busca en un diccionario, ya que, en éste,Por ejemplo, "tu" es un posesivo, y "tú" es un pronombre. Los pronombres se usan para referirse a la gente, por ejemplo: "Tú y yo". En cambio, los posesivos se usan para darle propiedad a un nombre, por ejemplo: "Me encanta tu casa". ¿Ves la diferencia tan grande que puede haber solamente en una tilde?Esto es algo complejo, ya que en PC, hasta donde yo sé,Sin embargo, en la app de Gamehag en celular, cuando le das a la notificación te lleva a tu artículo, donde puedes ver los comentarios. Recuerda,ya que normalmente te dicen por donde mejorar. Si te aceptan artículos recuerda siempre que lo primero que debes hacer es revisar lo que te dijo la gente, ya que la gran mayoría intenta darte consejos para mejorar.

Como se ve en la captura, el rango más alto actualmente es el 13, con un 0.01%.



Promociones/Invitaciones.



Seguramente hayas visto en la página principal de Gamehag que muchos youtubers promocionaron la página. Pues bien, no lo hacen por la paga que reciben, sino por el hecho de que, con cada persona que entre por el link del vídeo, la página te otorgará una determinada cantidad de gemas. No sé con seguridad cuanto sería por persona, pero el método que más GA puede darte es hacer un vídeo promocionando Gamehag, y que el link de la descripción sea el link de invitación que tengas en la página. Para revisarlo, tienes que darle al icono de gemas debajo de tu perfil, y, abajo, aparecerá un enlace que será el que tienes que poner como invitación.





Leyenda:



Rojo: Significa que, por cada usuario que hayas invitado y que haya obtenido mínimo 1000 gemas, conseguirás 200 extra.

Verde: Tu propio enlace para invitar a la gente.

Azul: Código que puedes darle a usuarios ya registrados para que, cuando lo canjeen, aparezcan como que hayan sido invitados.



Si vas a hacer un vídeo promocionando Gamehag, voy a dejar aquí abajo unos ejemplos que, a mi parecer, son bastantes buenos. No hace falta tener mucha calidad de edición para conseguir gemas, pero al menos ayuda a que más gente lo encuentre y que, así, consigas algo.







Códigos



Estos códigos pueden activarse una vez llegues a 250 gemas. Trata de una especie de caracteres que estarán disponibles por un tiempo limitado, normalmente 1 semana, y que, al activarse, te otorgan un cofre. Sólo se puede activar uno cada 5 días, por lo que recomiendo buscarlos para poder conseguir el siguiente cuando sea posible. Normalmente pueden encontrarse en Discord, en los foros o en cualquier otra red social de GH, así que recomiendo revisar primero por allí antes de preguntar en 50 hilos dónde está el siguiente código.



Siento si esta sección fue algo corta y sin ilustración, creo que más no puede explicarse.



Eventos



Algunas veces, Gamehag hace eventos en los cuales puedes conseguir más gemas, canjear códigos de cofres o baja los precios de la tienda. Por ejemplo, en el Black Friday se lanzó el Black Week, donde se aumentaron las ganancias por juego, ofertas, etc., además de bajar los precios de los cofres y sacar 2 códigos especiales del evento. Si quieres saber más de éste, te recomiendo dirigirte a la página, que está en: Comunidad, Black Friday, y ahí está todo.



En otros casos, por ejemplo, se dieron solamente códigos únicos, como el de Halloween, así que mi recomendación es no dejar pasar esta oportunidad y, en cada evento que veas que va a tomar lugar, prepararte para farmear GA.







Zona app



Esta parte es exclusiva de móviles, así que, si no posees uno, te recomiendo usar Bluestacks. La zona app es un apartado de la app de Gamehag donde puedes ver anuncios, normalmente no muy largos, a cambio de 1 GA. Sí, sé que vais a decir que es una cantidad muy cutre, pero hay que tener en cuenta de que la cantidad máxima a ganar son 100 gemas por día, por lo que, si ves 100 anuncios diariamente, puedes llegar a conseguir 700 GA por semana, y 3000/3100 por mes, y viceversa. Hay algunos casos donde no hay anuncios disponibles, si a ti te pasa simplemente espera un rato. En menos de 5 minutos, deberán salirte de nuevo los vídeos.



He de aclarar de que no existe un método para idlear, es decir, que puedas ver varios anuncios sin prestar atención al celular. Por ello, creo que un buen método para hacerlo sería: dejar correr un anuncio, sin sonido; esperar 5 minutos, haciendo otra cosa; revisar el móvil y poner el siguiente vídeo. ¡Listo! Puedes tardar bastante en lograrlo, pero créeme, merece la pena.



Y bueno, eso ha sido todo de mi artículo. Siento si en algunos títulos no aparece como el resto, no me deja cambiarle el tamaño sin que cambie todo. Si posees algún truco más, no olvides dejármelo en los comentarios, al igual que algún que otro consejo para mejorar. Ahora sí, me despido.



En progreso de escribir: artículo sobre el LoL y derivados, probando todos los juegos (20% completado).