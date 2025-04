Mods del Half Life #1: They Hunger (Episodio 1)

Muy buenas con todos, ya sé que hay un artículo similar que recopila los “mods que marcaron la historia del Half Life”, pero yo quiero mostrar unos no tan conocidos (o que no sean tan mencionados), pero que aun así poseen una historia interesante y “muy bien desarrollada” (al menos en mi opinión), y que merecen una oportunidad para ser jugados. En fin, sin más que decir, les voy a hablar sobre “They Hunger”

A continuación, les mostraré como instalar el mod y su historia (si ya saben cómo instalar mods, sáltense esta parte).





Cómo descargar e instalar They Hunger:



1. Primero, tienen que tener el “Half Life”, ya sea pirata o el original, debido a que los mods dependen del juego original para funcionar (si, ya sé que puede parecer obvio para unos, pero esto es para aquellos que no saben cómo instalar mods)

Luego, tendrán que descargar el mod del siguiente link: “ https://www.runthinkshootlive.com/posts/they-hunger/ ” (no estoy seguro si el link aparecerá cuando esté terminado el artículo)Cuando entren en la página, bajen un poco y le dan click a “”, no tiene virus así que no se preocupen.

4. Extraen el archivo y les quedará una carpeta llamada "Hunger", la pegan dentro de la carpeta “valve” (yo lo tengo pirata porque me olvide de comprarlo, solo sigan la dirección que ven en la imagen). Les debería quedar así.







5. Luego le dan click derecho al ejecutable de “Half Life” y lo “envían al escritorio”.







6. Le dan click a propiedades y escriben luego de un espacio “-game hunger” después de -nomaster (esto es para los que lo tienen pirata, los de steamcreo que no necesitan hacer esto último). Les debería quedar así.







<<Si quieren le cambian el nombre a “They Hunger” y de paso le cambian de ícono, y ya estaría listo para poder jugar (si lo hicieron todo bien).>>



Historia de “They Hunger”





<<El juego se divide en 3 episodios, en este artículo so contare sobre el Episodio 1, ya que se haría muy largo si hablo de los 3, si este artículo es aceptado me tomare el tiempo de relatar los episodios siguientes. No hace falta decir que esto contiene spoilers de la historia del mod, si quieren jugarlo desde 0, pues ignoren esta parte.>>









Episodio 1: Al comenzar el juego, nos mostrarán a un locutor de radio hablando acerca de incidentes misteriosos a lo largo de la zona, aunque el Sheriff del pueblo afirma que solo son rumores que quieren “degradar” su campaña en las siguientes elecciones, después de esto sale el logo del juego y proceden con la introducción.





Luego nos mostrarán una secuencia en un auto recorriendo toda la zona, hasta que, llegando a una curva, un “rasho lazer” (lo escribí mal apropósito) le caerá al vehículo, y este caerá al abismo, nosotros obviamente somos el conductor, y despertaremos en medio del agua y tendremos que ir por un túnel en el fondo para salir de donde terminamos. Luego llegaremos a un tipo de alcantarilla, en donde tendremos que ir por la puerta de la derecha debido a que la puerta de la izquierda está cerrada con candado y no tenemos nada para romperlo.







Luego de pasar por un laberinto en las “catacumbas”, encontraremos el cadáver de un civil cerca de un puente, tendremos que pasar de él hasta llegar a la iglesia, en donde encontraremos una radio que informa sobre los mismos incidentes de los cuales habló el locutor del principio, y que nos recomienda quedarnos en nuestras casas por precaución.





Pasado un rato un “zombie” saldrá de su ataúd y tendremos que matarlo con un “paraguas” (skin de la crowbar clásica) que encontraremos en una habitación, después de matarlo podremos subir a una zona donde escucharemos a otro civil siendo asesinado por los “headcrabs” y al costado del mismo encontraremos una pistola con silenciador.







Posterior a eso, nos veremos obligados a salir de la iglesia, y veremos que los zombies salen de sus tumbas, tendremos que tomar el camino por donde vinimos hasta llegar a las puertas del principio ya que ahora si tenemos como romper el candado, aunque tendremos problemas como muchos zombies, el puente roto, hasta que rompemos el candado. Cuando cruzamos por esa puerta, caminaremos por un puente de metal el cual se romperá y tendremos que girar la válvula que se encuentra detrás de nosotros para inundar la zona y poner llegar a la puerta al otro lado del puente (como ya sabía que se caería, simplemente salte y abrí la puerta).







Luego de cruzar el puente, y pasar por unas rejillas donde tendremos que romper el suelo para cruzar por un túnel por debajo del agua, llegaremos a otra parte de la iglesia (por la cual no pudimos acceder antes debido a que la puerta estaba bloqueada), donde un civil está esperando a que lo rescaten, por lo que a continuación llegará un vehículo, el cual atravesará la ventana matando al civil y permitiéndonos pasar por las ventanas rotas.









Saliendo de la iglesia y cruzando un túnel encontraremos dos caminos, si tomamos el de la derecha podremos tomar una “escopeta”, y posteriormente tendremos que tomar el de la izquierda para seguir hasta que lleguemos a una casa, donde se nos presentará un “zombie policía”, el cual a pesar de ser un zombie, podrá utilizar su arma para dispararnos. Si entramos a la casa, encontraremos una nueva arma, la cual es un “rifle con mira nocturna” y podremos seguir adelante (es recomendable guardar el rifle para ocasiones especiales :D). Además de que, al lado de la casa, habrá un baño, cerca de ahí podrás obtener el “revolver”.







Pasando unos túneles llegaremos al pantano (no es el de Shrek), donde enfrentaremos zombies, headcrabs en el agua, “barnacles” que cuelgan de los árboles, hasta llegar a enfrentarnos a un helicóptero (el cual está todavía en el suelo) que tiene a un zombie usando una ametralladora para matarnos, una vez que lo matemos y esperemos un rato el helicóptero explotará y podremos conseguir el “rifle de asalto” (o metralleta).







Pasaremos por un camino atrás de un arbusto hasta llegar a un abismo, donde aparte de ver a una persona colgando (la cual obviamente no podremos salvar), tendremos que hacer “parkour” para llegar a lo más bajo del abismo, y luego pasar una caverna de lava, seremos obligados a usar un “Géiser” (si no sabes que es, búscalo en Google) para impulsarnos y poder llegar a la cima, en una plataforma podremos obtener “dinamita” (granadas).







Luego de llegar a la cima, tendremos que usar otro túnel submarino evitando a los enemigos que hay debajo del agua y llegar hasta las vías, donde después de matar a los zombies, y tomar el camino de las vías a pie, un tren se acercará obligándonos a regresar por donde vinimos y podremos observar que se estrellará con otro tren, podremos usar el tren negro para abrirnos paso por diferentes zonas (si se bugea, solo retrocédelo y vuelve a avanzar).







Pasando zonas con el tren, llegaremos a un punto donde tendremos que activar una palanca para poder seguir con nuestra ruta, ya que las vías tienen que cambiar, luego tener que enfrentar a otro helicóptero (este si está volando), aunque con eliminar al que usa la ametralladora basta (aquí servirá mucho el rifle), tendremos que lanzarnos al agua para acceder por una ventana (que los zombies romperán) para poder activar un botón y luego tener que regresar por donde vinimos (el agua) y tomar el tren para seguir avanzando.









Llegando a la última parada del tren, veremos una granja custodiada por varios zombies policías, para poder pasar por la granja, tendremos que usar una caja para subir por la ventana de la granja, que luego de pasar por ella , caeremos en un tipo de sótano, donde tendremos que romper parte de un muro y un ducto para poder salir y estaremos cerca de la estación de radio del principio (además de una iglesia) , en donde podremos usar el micrófono y escucharemos que la ayuda viene en camino, y que tenemos que dirigirnos a la comisaría.







Luego de pasar por la iglesia que estaba al costado de la estación de radio, tendremos que usar un carro de policía para atravesar una barrera de zombies, y rápidamente tendremos que bajar porque el carro se estrellará contra una gasolinería, en la cual podremos pasar cerca de un agujero después de romper la pared dentro de la misma.







Pasando por el agujero, llegaremos a la comisaría, donde tendremos que dispararle a un botón para que se abra esa sala, y debajo de la mesa tendremos que pegarle a otro botón para que nos permita acceder a la oficina del Sheriff, aunque una vez que lleguemos se apagarán las luces y nos capturará el Sheriff (el cual también está infectado, pero mantiene control sobre los otros) y nos encerrará.











Despertaremos en una celda, y en poco tiempo nos abrirán las ventanas de la misma, nos mostrarán como abrirán cada una de las demás celdas, matando a los que están encerrados y los que fallidamente intentarán escapar, hasta llegar a tu celda, cuando está a punto de abrir tu celda termina el primer episodio.







Ahí terminaría el episodio 1, espero que les haya sido de su agrado y que este artículo sea aceptado, pues no muchos conocen este mod, y déjenme decirles que vale la pena jugarlo, puesto que no es como muchos que te muestran un punto de vista de lo que pasó en “Black Mesa”, este toma otra historia con otra trama que involucra el mismo causante del desastre del original, experimentos científicos, este es mi tercer artículo (el primero fue rechazado y el segundo es de “Sven Co-op”, otro mod muy bueno), espero no haber cometido muchas faltas ortográficas y perdón si las tuve, muchas gracias y si este es aceptado continuaré con los episodios 2 y 3.