MOB100 (MI OPINION)

Introducción:

En esta oportunidad dejen les hablo desde mi punto de vista de un anime que tal vez pueda cambiarte la perspectiva que tienes del anime o como dirán muchos “los muñecos de Japón” y es uno cuya referencia está basada en (One punch man) otro anime amado por muchos y odiado por otros, si no saben cuál es les dejare una pequeña imagen del protagonista “Saitama” y una pequeña reseña por si no lo has visto te interese un poco y lo veas, así que sin más empecemos.

One punch man: un shonen de pelea cuya historia está basada en un hombre muy muy normal, sin ningún tipo de cualidad o de poder, pero aun así no era muy feliz en lo que hacía, hasta que encuentra una vocación y es salvar a los débiles de los malos o de los más fuertes así que decide entrenar de una manera extrema, la cual, que de tanto entrenar se quedó sin un pelo en la cabeza pero con una fuerza extraordinaria que de solo un puño destroza a cualquier enemigo, desde ese entonces empieza la hazaña de este grandioso héroe

Mob Psycho 100 o mas conocido como mob100 es un niño no muy popular que se entera a muy temprana edad que posee poderes psíquicos y es capaz de levantar objetos con su mente y exterminar a cualquier fantasma o figura espectral; pero hay un pequeño detalle y es que en cierto punto se sale de control y puede lastimar a sus seres queridos asi que toma la decisión de dirigirse a un “experto”, es un negocio de exorcismos donde habla por primera vez con quien será su jefe y maestro quien le enseñara a controlar de alguna manera sus poderes. Antes de continuar echemos un vistazo a los personajes







Reigen Arataka (maestro de mob): Es un espiritista el cual realmente no tiene ningún tipo de poder, pero si una gran confianza en si mismo y eso hace que las personas lleguen a su negocio y lo contraten, de alguna manera se aprovecha de los poderes de mob, cuando salen realmente fantasmas llama a mob el cual ya en este punto se encuentra en la secundaria para que haga los trabajos difíciles cuya excusa es que asi va tomando experiencia con sus poderes, sin difamarlo de mucho llega a ser uno de los personajes fundamentales de la trama.



Ritsu Kageyama (hermano de mob) : El hermano del protagonista, un poco menor que lastimosamente no posee ningún tipo de poder pero realmente se entera de algo que se los quiero dejar a ustedes cuando lo vean, pero a pesar de todo siempre se preocupa por su hermanito.



Sigamos con Mob y su conteo de estallido, asi como lo estas viendo, al momento de mob llegar al 100%estalla en su máximo poder el cual se convierte en un imparable psíquico, pero pierde absolutamente todo el control y como lo dije al inicio puede llegar a lastimar a sus seres mas amados, en este punto mob empieza su conteo según su estado de animo, (Enojo, Ira, Tristeza, entre muchas) y si sigue sin demostrar sus sentimientos llega hasta su limite y ese es el 100% y estalla y su forma cambia

Este estado de estallido lo usa contra un joven de otra escuela que también posee poderes psíquicos que los usa para lastimar a las demás personas o demás estudiantes y algo muy importante que le ha enseñado su maestro es que no debe utilizar los poderes contra las personas, asi que se enfrentan a una batalla que puede dejarte sin aliento, pero Mob se mantenía en no utilizar sus poderes contra las personas hasta que se sale de control con la (Ira) el resto se los dejo a ustedes cuando lo vean, no me odien no quiero spoilear mucho.



(una pequeña reseña al final, disfruten) (creditos al autor)



Hablemos un poco de el Mob enamorado para finalizar ya hemos hablado del mob y sus poderes, ahora hablemos de sentimientos no correspondidos como muchos de nosotros y es que Mob se enamora de una estudiante muy linda pero es un amor no correspondido pero el no se da por vencido y va detrás de ella pero el sigue con el problema de no soltar lo que siente y lo reprime pero para enamorarla ingresa al Gym pero es muy débil muscularmente, recordemos que sus poderes son Psíquicos





Espero que les agrade este articulo, Espero le den una oportunidad a este espectacular anime.

Somos muchos a quienes nos gusta el anime y este es espectacular.





DISFRUTEN LA PELEA!