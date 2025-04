MK11 (MORTAL KOMBAT 11)-POLLELIN

Qué pasa chavales, todo bien? todo correcto? espero les guste mi articulo y espero su valoración, ya que me esforcé muchísimo en hacerlo ]:(Mortal Kombat fue un título, el cual dejó su huella en el mundo de los videojuegos, ya sea por los tremendos fatalities que van mejorando en cada entrego o el estilo sangriento y sin censura del mismo. Un juego que marcó la infancia de muchas personas de todo el mundo. Una franquicia por excelencia que ha ido actualizándose constantemente a la par de las consolas. Este juego de culto fue hecho por la empresa desarrolladora Midway Games en aquellos años de los 90’s. Sin embargo, en este artículo no hablaré del primer Mortal Kombat, sino que me enfocaré en Mortal Kombat 11 el cual tiene como fecha de lanzamiento programada para este 23 de abril. Si lo sé, falta muy poco, es por ello que el consejo que te daré es que lo compres antes de su lanzamiento, pues la precompra viene con sorpresa y en este articulo te contaré todo lo que se sabe hasta la fecha del Mortal Komat 11 y puedas disfrutar al máximo de los retorcidos fatalities que el juego nos puede llegar a ofrecer.Mortal Kombat 11 de por sí ya promete mucho, pues la empresa que lo desarrollo llamado NetherRealm Studios hará uso del motor gráfico UE3 (Unreal Engine 3), ¿qué este no fue usado también para su anterior entrega Mortal Kombat X? pues sí, pero en esta ocasión tienen su versión personalizada del UE3 que llega a ser como UE4. El motor gráfico Unreal Engine ya ha sido usado anteriormente en otros juegos de esta empresa como lo son Injustice: Dioses entre Nosotros, Injustice 2, Mortal Kombat X, WWE Inmortals, Batman: Arkham Origins, entre muchos otros más.Por lo que no deberás preocuparte para nada, salvo en los personajes e historia que integren en este título. El juego que saldrá este 23 de abril estará disponible para PlayStation 4, PC, Xbox One y Nintendo Switch (increíble). Cabe mencionar que el último Mortal Kombat que había salido para Nintendo fue el Mortal Kombat Armagedon, el cual estuvo para la Nintendo Wii. Así que Mortal Kombat vuelve a Nintendo con fatalities mucho más retorcidos y un gore que espanta.En los adelantos que Mortal Kombat 11 nos ha presentado, podemos notar que el nivel de salvajismo incrementará como también los remates retorcidos y el gore que ya nos tiene acostumbrados Mortal Kombat en cada entrega nueva que va sacando. Los combos y habilidades especiales de cada personaje serán únicos y distintos al resto, tal como en sus anteriores títulos. El nivel de detalle es excepcional, pues irás viendo en el transcurso del juego mucha sangre, huesos rotos y uno que otro cuerpo totalmente masacrado. A continuación les pondré un GIF, espero puedan verlo sin ningún error.Ahora, si crees que Mortal Kombat es un juego más de pelea al igual que Tekken o Street Fighter, pues déjame decirte qué estás equivocado. Este juego al igual que el resto se distingue tanto por los diseños de personajes que tiene, como también por el estilo de juego, gráficos e historia, ya que el estilo de juego y sus combates sin censura son fundamentales. No cabe duda que esta vez NetherRealm Studios le ha puesto total empeño a este título cómo lo podemos ver en sus videos promocionales del juego, dándonos a entender que será todo un espectáculo lleno de viseras, cerebros, corazones y mucha sangre. Aquí les dejaré el video de youtube respecto a algunos de los fatalities de Mortal Kombat 11 para que veas que no miento al decir que es un juego sin censura.Con respecto a los escenarios en Mortal Kombat 11, pues en el primer video promocional pudimos ver que Raiden atravesó al ninja vestido como Scorpion con un objeto que había cogido del escenario, esto nos dice entonces que algunos objetos serán interactivos y podremos hacer uso de estos. Esto lo hemos podido ver en entregas más recientes de NetherRealm Studios como lo es Injustice 2, en donde los personajes podrían coger objetos para lanzar a los enemigos. Cabe mencionar que en Injustice 2 también tenía las transiciones en donde podíamos combatir en un lugar, pero tras recibir o dar un golpe relevante podíamos ir hacia otro escenario. Este tema de las transiciones no sé si se podrá ver ene Mortal Kombat 11, aunque ya lo hemos visto en anteriores entregas como lo fue en Mortal Kombat 3. Ojalá le añaden esto y podamos disfrutar mandando a nuestro rival bien lejos con un golpe que le destrozará el cráneo.Hasta la fecha se sabe que serán un total de 34 personajes, de los cuales 28 serán jugables y otros 6 que serán DLC. Los personajes confirmados son los siguientes: Kano, Geras, D'vorah, Baraka, Cassie Cage, Kung Lao, Liu Kang, Scorpion, Sub Zero, Raiden, Kabal, Jade, Skarlet, Sonya Blade, Kitana, Shao Khan y Johnny Cage. Con respecto a los 2 últimos personajes que mencioné. En primer lugar, Shao Khan volverá a Mortal Kombat, pero para obtenerlo deberás de hacer la precompra (comprarlo antes del 23 de abril) tal como te lo mencioné al inicio del articulo, esta sería la sopresa, siendo una maniobra estratégica que ya hemos podido presenciar en su anterior entrega MKX (Mortal Kombat X), pues te ofrecían al personaje de Goro si es que hacías la compra anticipada.En segundo lugar, se decía en internet que Johnny Cage no volvería para el MK11, pero hace poco publicaron un video en donde nos mostraban los combos del carismático Johnny, al igual que su inigualable fatality. Este actor hollywoodense vuelve más Cage que nunca, pues hará todo lo posible para salir vencedor ante alguna batalla, como lo son el uso de las cámaras fotográficas para cegar a tus enemigos, un doble de acción para que sujete a tu enemigo e incluso una parodia del Oscar para golpear a tu rival. Un personaje divertidísimo que será el favorito de muchos.Los 6 personajes DLC que se tienen previsto para que salgan en MK11 (Mortal Kombat 11), hay fuertes rumores en internet que serán Michael Myers y Pennywise (el payaso de IT), esto puede deberse al éxito que tuvieron en sus últimas películas y en lo aterrador que son sus personajes como también la gran cantidad de movimientos que poseen. En anteriores entregas ya se han visto a diversos personajes del cine de terror y ciencia ficción como lo son Jason Voorhees, Freddy Krueger, Alien, Depredador, Leatherface, etc. Incluso dicen que algunos personajes de DC cómics podrían estar en Mortal Kombat 11, pues recordemos que en Injustice 2 estuvieron Sub-Zero y Raiden. Así que cabe la posibilidad de que podamos ver al Guasón o alguno que otro personaje en MK11.De seguro estás enterado que Shaggy de la serie animada Scooby Doo casi logra estar en Mortal Kombat 11. Esto se dio por los memes del ultra instinto de Shaggy que había inundado las redes sociales y que terminó con una colecta de firmas por internet con el fin de que Shaggy sea un personaje más para Mortal Kombat 11. Una broma que casi termina siendo realidad. Sin embargo, Ed Boon respondió a que esto no será posible, cosa que entristeció a muchos internautas, pero que no hace menos a Mortal Kombat 11, pues el juego de por si es maravilloso. Además, debo mencionar que lo que sí está confirmado al 100% es el tema de la customización en MK11, pues habrá una serie de atuendos y accesorios que nuestros personajes podrán usar en la batalla, tal como pudimos ver en Injustice 2.Sin lugar a duda Mortal Kombat 11 es un juego que promete mucho, pues nos presentan personajes conocidos muy bien diseñados y elaborados como también con sus combos y fatalities. Además, los escenarios están bien realizados, sólo faltaría que sea oficial el tema de la transición para hacer más didáctico el combate. Este juego lo espero desde el año pasado y es que no aguanto las ganas de poder jugarlo con mis amigos. Realizar esos combos y fatalities a nuestro oponente, simplemente maravilloso. Sin embargo, algunos usuarios que ya han jugado al juego mencionan que no tiene mucho de innovador. Sólo nos toca aguantarnos hasta su fecha de lanzamiento para poder disfrutarlo al máximo y dar nuestra propia opinión.