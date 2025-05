Minijuegos en Minecraft!

En este articulo te mostrare las modalidades que hasta el dia de hoy siguen siendo tan populares como la primera vez que vieron la luz en el Minecraft!

Y sin nada mas que decir comencemos con esta pequeña lista!

Skywars

Esta es una de las modalidades mas populares en minecraft que pondran a prueba tu PvP durando cada partida alrededor de 10 minutos.

El juego consiste en derrotar a todos los demas y ser el ultimo en pie; contando con un gran diversidad de mapas. Comenzaras en una isla donde encontraras cofres y tu mision sera ir a la isla vecina para matar al otro jugador y obtener mas o mejores cosas. Tambien dispondras de kits en algunos servidores que te ayudaran en tu camino a la victoria! Cada partida puede llegar a durar hasta 30 minutos!

Kits en minelc.com Mapa de Pokemon

The towers



Mapa de PvP donde se pondra a prueba tu estrategia en la batalla!. Los equipos estan divididos en 2 colores: azul y rojo.

El objetivo es llegar a la torre enemiga logrando asi un punto para tu equipo, ganara el primer equipo que logre juntar 10 puntos!

El mapa clásico contiene 3 partes, 2 bases y la isla central donde se spawnea el hierro y botellas de experiencia para armar un mejor equipamento.

En tu base encontraras cofres con varios recursos como bloques, arcos flechas, pociones, y muchas cosas mas!

Cada partida puede llegar a durar 30 minutos o más dependiendo de los equipos!





Parte central del mapa Atraviesa la telaraña (o destrúyela) para lograr un punto!





Bedwars



En esta modalidad tambien sobresaldra tu PvP pero esta vez tendras que proteger tu cama y a la vez destruir la de los demas; ganara el equipo que se quede hasta el final en pie!. Mientras tengas tu cama puedes revivir, es un factor muy importante a tomar en cuenta.En tu base se spawneara hierro y oro el cual puedes mejorar usando diamante o esmeraldas que podras encontrar en el mapa y te serviran para mejor tu equipamiento!. Cada partida te durara alrededor de 20 minutos!.No te olvides proteger tu cama con bloques!!





Cama que debes proteger (o destruirla!) Generador de diamantes

Juegos del hambre

Y seguimos con las modalidades PvP, esta en especial tuvo gran popularidad en su momento inspirado en la gran franquicia homònima.

En esta modalidad los participantes comenzaran alrededor de un centro en el que se encuentran los cofres y no te preocupes si no puedes agarrar muchas cosas ya que encontraras muchos cofres a lo largo de todo el mapa. Otra vez ganara el ultimo que quede en pie, ten cuidado con los teams y las traiciones a ùltimo momento!!. Cada partida dura alrededor de 20 minutos y si en el peor de los casos no logras encontrarlos, preparate para la Deathmatch!

Mapa "Caramelos" Mapa "Libreria"

Escapa de la bestia

En esta modalidad puedes ser corredor o la bestia. Si eres corredor tendras que hacer el parkour lo mas rapido posible antes que liberen a la bestia y llegar hasta el final donde habra equipamiento para poder derrotar a la bestia.Si eres la bestia tendras que esperar un poco y cuando seas liberado matar a TODOS antes de que ellos lleguen al final o lo lamentaras!. Cada partida puede durar alrededor de 7 minutos si se desata una gran batalla entre los que llegaron al final y la bestia!

La bestia buscando victimas! Los corredores corriendo (xD)

Gracias por leerlo hasta el final :D