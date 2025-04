MINI-RESEÑA Wild Ones Remake

Hola amigos de gamehag para esta ocasión les haré una pequeña reseña y opinión personal referente a este juego llamado Wild Ones Remake, juego en el cual surgió tras el cierre de del original Wild Ones Oficial de los desarroladores de Playdom. Luego pasado un largo tiempo desarroladores independientes decidieron volver a darle vida a este juego y aperturaron esta versión Remake, sin más nada que decir comencemos con el artículo.



PD: Estas capturas que verán a continuación fueron tomadas por mí persona y he censurado ciertas partes de la imagen para no exponer mis datos personales ante la comunidad disculpenme esa c:

Wild ones remake es un juego flash de la red social facebook que seguramente algunas personas lo conocerán ya que en sus tiempos de su versión oficial atrajo a muchos usuarios siendo este una nueva primicia de juegos estratégicos en dimensiones 3D y una agradable ambientación selvática como en algúnos mapas que fueron diseñados referente al mundo de los gigantes parecido a la pelicula de "Alicia y el país de las maravillas". Se conocía que ya existía un Wild ones oficial pero lamentablemente este juego cerró sus puertas de forma permanente para la red social de facebook ya que el dueño de este grandioso host tuvo serios problemas económicos por el cual se vió en la obligación de cerrarlo para retener sus ingresos y guardarlos para un mejor uso, este juego está basado totalmente en la estratégia al estilo armagedon ó worms donde te tocará calcular la trayectoria de tus disparos hacia tus enemigos y quien sume más puntos y matanzas ganará la partida.En el multiplayer tendrás la oportunidad de conectarte con almenos 4 personas como máximo y existen almenos 7 modalidades donde prodrás probar tus habilidades de estratéga recordando que tendrás que esperar tu turno cada vez que un jugador realice su acción de disparo, contarémos con 15 segundos de movimiento para desplazarnos por todo el mapa y coger los loot que van cayendo del cielo luego de eso si deseas cambiar de armas debes hacerlo de manera rápida ya que tu tiempo aún sigue corriendo para empezar el turno de otro jugador. Las modalidades son las siguientes : (Match Any. Last One, Standing Banana, Challenge. Fall Out, Missile Only, Indestructible Match). Están escritos en idioma inglés por lo que si encuentran un error háganmelo saber en la caja de comentarios. Lo más interesante de este juego es que los personajes son todos animales y cada uno de ellos cuentan con una habilidad especial por ejemplo , El perro pone galletas explosivas, el murcielago puede volar, el camaleón puede pegarse en las paredes ó atraer enemigos etc etc.. Te sugiero que si comienzas a jugar Wild ones remake lo primero que deberás hacer es probar el modo práctica para que pruebes el amplio set de armas que te brinda la plataforma.Existe una tienda con un amplio set de armas las cuales podrás ir desbloqueando a medida que vas subiendo de nivel y adquiriendo experiencia, este diseño de armas fué adaptado como un pase de batalla al estilo fornite indicandote que armas podrás desbloquear al pisar el siguiente nivel. Esta tienda se divide en 3 partes (armas, accesorios y pets) podrás adquirir accesorios por monedas y vestimentas exclusivas por galletas las cuales vendría siendo como la moneda local del juego ó dinero real, hay variedad de armas por desbloquear y accesorios que podrás ir comprando para que tu pet luzca de una manera extraordinaria ante la vista de muchos jugadores globales. Cada vestimenta te beneficiará con una mejoría de vida , velocidad , ó resitencia por la cual te recomiendo que si te equiparás algún atuendo no sólo te fijes en lo lindo sino en sus beneficios ya que gracias a esto podrás tener partidas seguras y ganar mucho más monedas c: .Como les mencioné en la parte de arriba es muy importante que antes de entrar en batallas te equipes con vestimenta exclusiva comprandolo directamente de la tienda ya que te otorgan beneficios de vida a tu personaje, velocidad, resistencia ó salto para que puedas dar la batalla y haya más posibilidad de ganar la partida. Lo único que no me gusta de este juego es que no existe un balance justo ya que normalmente puedes llegar a toparte con personajes de nivel 110 en adelante lo que significa que las probabilidades de que ganes las partidas son muy bajitas si tu nivel es considerablemente bajo (20, 30, 50). Digo que es injusto porque al nivel 110 el personaje cuenta ya con la mayoría de todas las armas desbloqueadas en su pequeño pase de batalla el cúal podrás comprar con dinero real y obtener más benficios de experiencias y armas con mucha más potencia de daño, dentro del arsenal de armas de los niveles altos encontrarás armas muy curiosas como la lluvia de shurikens , lluvia de bombas pegajosas, bombas nucleares mega nukes, ametralladora lázer entre otroas. Este arsenal de armas varía segun los loot que vayan cayendo del cielo y podrás también adquirirlas de forma previa en la tienda por monedas del juego ó dinero real.En cuanto a los gráficos no hay queja alguna todavía recuerdo que cuando jugué esta versión remake tenían algunos errores pequeños de visualización que fueron puliendo poco a poco los desarrolladores y en vista de que habían errores molestos metieron un grán parche con un nuevo motor gráfico para poder manipular esos errores que no podían arreglar por la lentitud de sus hosts. Los controles son sumamente fáciles ejecutar , tendrémos las clásicas cruzetas que en su defecto serán W > A > S > D la tecla espacio para realizar saltos y BIR ó click primario para disparar. Este nuevo motor Evolved Digitals fué lanzado porque también los jugadores experimentaban a menudo el bug de la bomba que no explotaban al tocar el suelo siendo esto una gran pérdidad de usuarios lo que llevó el juego a ser poco llevado un poco al olvido. pero todavía existen jugadores activos que estuvieron en la versión oficial del wild ones años atrás que siguen siendo fieles y con esperanza de que este juego algún día mejore.Siendo honesto este juego tiene buen potencial sólo que le haría falta una buena publicidad para llamar la atención de los usuarios que jugaron a la primera versión oficial los que yo les llamo (jugadores de la vieja escuela) es un excelente juego y yo te animo que si deseas jugarlo podrás descargarlo desde tu red social facebook, para ello te mandarán a descargar un instalador de Gameroom donde se alojan la mayoría de los juegos con gráficos aceptables de modo que si tu computadora es de bajos recursos no te arrepentirás de haberlo bajado a tu ordenador. Para irme despidiendo diganme ¿que tal les pareció este artículo? dejen su comentario ó críticas constructivas para seguir mejorando y trayéndole estas joyitas de juego que seguramente a más de uno le dará nostalgia :,) ..